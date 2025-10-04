Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

COMBATE AO METANOL

Governo de MS pensa em estratégias para combater intoxicação por metanol no estado

Suspeita de morte por metanol, substância tóxica em bebidas alcóolicas, faz órgãos de MS se reunirem para alinhar estratégias de combate em decorrência de eventual aumento de casos

Noysle Carvalho

04/10/2025 - 11h30
Ao fim do dia da última sexta-feira (03), o Governo de Mato Grosso do Sul, promoveu junto a Secretaria de Estado de Saúde (SES), uma reunião com o objetivo de pensar em estratégias para o combate a eventuais casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e da Superintendência Estadual do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) também participaram do encontro.

Na discussão, foram levantada as seguintes pautas: medidas de fiscalização, fortalecimento do fluxo de atendimento aos pacientes e os procedimentos de coleta e análise laboratorial das amostras

O objetivo é integrar os órgãos envolvidos para garantir maior agilidade na identificação das ocorrências, para garantir prevenção e proteção à população, visto o aumento de casos no país.

Segundo a secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone, a junção interinstitucional é fundamental para ampliar a resposta do Estado em situações que envolvam risco à saúde pública.

Um dos objetivos principais é garantir que as unidades de atendimento estejam preparadas para seguir protocolos emergenciais e que os órgãos de fiscalização atuem nesse mesmo sistema em conjunto.

“A articulação interinstitucional fortalece a capacidade de resposta do Estado, garantindo que os protocolos de emergência sejam cumpridos pelas unidades de saúde e que os órgãos de fiscalização atuem de forma coordenada em prol da segurança da população”, afirmou Maymone.

METANOL (CHOH)

A substância que ganha notoriedade agora devido aos casos de intoxicação por ela, é um álcool com estrutura química parecida com a do etanol (CHCHOH) – utilizados em bebidas alcoólicas. No entanto, o metanol não é seguro para consumo humano.

Tem características parecidas com a do etanol, ambos são incolores e inflamáveis. Contudo, o chamado também de álcool metílico, o metanol, é altamente tóxico e tem função de matéria-prima, usada em indústrias químicas na fabricação de solventes, combustíveis, resinas e plásticos.

INTOXICAÇÃO

Os riscos de ingerir o metanol são graves e podem provocar sintomas que geram preocupação. Em média, eles começam a aparecer entre 12 e 24 horas após o consumo, mesmo que tenham sido ingeridas pequenas doses.

Entre seus sintomas estão:

Visão turva, que pode evoluir para cegueira irreversível;
Náusea e dor abdominal intensa;
Confusão mental e tontura;
Convulsões e rebaixamento do nível de consciência;
Morte por falência múltipla de órgãos;

Essa substância pode aparecer naturalmente em concentrações mínimas durante processos de fermentação, porém não pode ser adicionado a nenhuma bebida, considerado crime grave.

RECOMENDAÇÃO

Autoridades envolvidas no caso orientam a população consumidora e aos donos de estabelecimentos atenção aos sinais de adulteração antes de adquirir e ingerir bebidas alcoólicas.

Para reduzir os riscos, as recomendações são:

Confira o lacre e a vedação da garrafa;
Cheque rótulo e contrarrótulo, para verificar se trazem informações completas em português;
Compare a embalagem com a versão original da marca;
Desconfie de rótulos amassados, rasurados, garrafas riscadas ou embalagens de baixa qualidade;

Para comerciantes, é essencial que seus bares e restaurantes adquiram bebidas apenas de fornecedores oficiais, além de manter notas fiscais e registros, para evitar penalizações e garantir segurança aos clientes.
 

Fiscalização

GCM passa "pente fino" em bares após caso suspeito de metanol em Campo Grande

Com a morte de Matheus Santana Falcão, de 21 anos, ainda em investigação, a Operação Metanol fiscalizou doze bares na região central

04/10/2025 12h00

Divulgação GCM

Devido à suspeita da morte do jovem de 21 anos por possível contaminação da bebida com metanol, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Vigilância Sanitária passaram um “pente-fino” em bares que vendem destilados em Campo Grande.

No país, até o momento, são 113 notificações de intoxicação por metanol. Desse total, 11 casos foram confirmados e 102 estão em investigação, entre eles o do campo-grandense Matheus Santana Falcão, de 21 anos, que veio a óbito após ingerir uma pinga “Camelinho”.

A Operação Metanol percorreu a região central nesta sexta-feira (3), em ação conjunta de 20 servidores da Guarda, da Patrulha Ambiental e do Grupo Especializado de Motopatrulhamento (Gemop).

O foco foram os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas destiladas. A operação, que começou às 18h, seguiu até as 20h40 e fiscalizou 12 bares.

Conforme informado por meio de nota, nenhuma irregularidade foi encontrada. Portanto, não houve apreensão.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado / Imagem registrada na Conveniência Nashbeer

Apreensão do lote de bebidas

Após o caso suspeito de intoxicação por metanol, com a morte do jovem de 21 anos, a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) apreendeu lotes de bebidas em dois comércios no bairro Nashville, em Campo Grande.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, após a morte de Matheus Santana Falcão, de 21 anos, que ingeriu whisky e cachaça supostamente comprados na Conveniência Nashbeer, também foram recolhidos produtos de um supermercado próximo à residência dele.

Segundo informou o órgão ligado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), a apreensão ocorreu na manhã desta sexta-feira (3), em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).

A família entregou a garrafa que o jovem havia consumido e, a partir disso, todo o lote foi retirado tanto da conveniência quanto do supermercado próximo à casa da vítima.

Ainda segundo o Procon, os itens suspeitos de adulteração foram “apreendidos preventivamente diante de casos que representam riscos à saúde do consumidor” e entregues à Decon.

Investigação

Por meio de nota, o governo do Estado informou que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) estão acompanhando o caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passou por exames necroscópicos que determinarão a causa da morte. O prazo estimado para o resultado de testes complementares é de aproximadamente 30 dias.

“A Secretaria de Estado de Saúde também foi formalmente notificada sobre a suspeita de intoxicação por metanol e atua em conjunto com os órgãos de segurança e vigilância sanitária na apuração do caso. Até o momento, não há confirmação da presença de metanol. A análise pericial segue em andamento”, diz a nota.

O Caso

Matheus passou mal após ingerir bebidas alcoólicas, por volta de 18h20, e deu entrada na UPA Universitário consciente e orientado, relatando mal-estar gástrico e episódios de vômito.

Ele relatou ter bebido whisky no sábado e cachaça no domingo, informando que comprou as bebidas na conveniência Nashbeer.

Após passar pela triagem, ficou com a pulseira de classificação amarela e aguardou atendimento até sofrer uma crise. Durante o atendimento na área vermelha, acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória (PCR). Apesar da intervenção médica, não resistiu e veio a óbito às 19h53.

** Colaborou Mariana Piell

 

Padroeiro dos animais

Paróquia abençoa animais no Dia de São Francisco de Assis em Campo Grande

Em celebração ao santo conhecido como padroeiro dos animais, a comunidade promove, neste sábado (4), diversas atividades

04/10/2025 11h00

Polly, cachorrinha sem raça definida sendo abençoada antes de passar por um procedimento cirúrgico

Polly, cachorrinha sem raça definida sendo abençoada antes de passar por um procedimento cirúrgico Crédito: Pagu / Correio do Estado

Fiéis da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde fica a Comunidade São Francisco de Assis, levaram os animais de estimação para receber a bênção na manhã deste sábado (4), data em que é celebrado o dia do padroeiro dos animais.

Na lateral da paróquia, que está passando por reforma, tendas foram armadas e havia brindes para os peludinhos, com amostras de ração, vermífugo e água benta.

O frei Lucas Costa, de 27 anos, explicou à reportagem do Correio do Estado que a comunidade estende o trabalho iniciado por São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais, da natureza e dos pobres.

“Como ele é o patrono da ecologia, já em sua história mostra que São Francisco, inspirado pelo carisma e pela vida cristã, ensinava que tudo aquilo que Deus criou é bom. Então, ele tinha um carinho e uma ternura muito especial pelos animais”, disse o frei.

Os fiéis foram chegando, assim como Denis Bruno Pereira Batista, de 35 anos, acompanhado da esposa Taiane, do filho Teo e do Tico, um cachorro da raça Lhasa Apso, de 12 anos.

“Já é um costume da nossa família. Somos católicos, de berço católico, e como hoje é o dia de São Francisco, é a fé que temos, que professamos. Ele foi um santo que nos deu um grande exemplo de amor às pessoas e aos animais. Para a gente, é muito importante essa bênção ao animalzinho, devido à nossa devoção”, contou Denis.

O Bidu, de 5 anos, chegou acompanhado da tutora Thais Leite, que leva o amiguinho peludo todos os anos para receber a bênção.

“Desde que ele está comigo, eu o trago para ser abençoado. Como sei que São Francisco é um dos santos protetores dos animais, reservo este dia para trazê-lo e para que receba essa bênção especial”, explicou Thais.

 

 

 

A fila foi se formando devagarzinho. Alguns cães ficaram mais agitados na presença de outros, mas isso não intimidou Gabrielly Riedo, de 25 anos, que veio acompanhada do irmão Gustavo Riedo, de 17 anos. Juntos, trouxeram a Mariquinha, uma cachorra caramelo fêmea de 4 anos, e a Pipoca, uma idosa de 9 anos.

“A Pipoca está ficando velhinha e mais debilitada. Com a bênção, a vida dela fica melhor. Este é o primeiro ano que eu a trago; minha irmã vem sempre. Como ela trouxe a cachorrinha dela ano passado, decidi trazer a Pipoca este ano. Essa aqui é minha xodozinha; está comigo desde quando eu era criancinha”, contou Gustavo.

Maria Júlia, de 15 anos, que serve na comunidade e se tornou acólita na última quarta-feira (8), função de quem auxilia os padres, levou a Polly, de 10 anos, que passou recentemente por uma cirurgia delicada.

“Ela está correndo risco de vida por ter passado por uma cirurgia e vai precisar fazer outra, do outro lado da mama, porque ela tem que viver mais um pouco”, contou Maria Júlia.

Durante todo o dia, a comunidade promove ações da 12ª Festa em honra a Jesus Cristo na vida de São Francisco de Assis, com a seguinte programação:

Sábado (4)

  • 18h – Procissão
  • 19h – Missa solene em honra a São Francisco de Assis

Após a celebração da Santa Missa, haverá ação social com venda de espetinho, galinhada, pastel, doces, artesanato, bebidas e música ao vivo. Além disso, a comunidade está arrecadando ração para cães e gatos, que será doada a ONGs que cuidam dos animais.

Serviço

  • Comunidade São Francisco de Assis
  • Rua Manoel de Nóbrega, 287 - Bairro Vilas Boas

