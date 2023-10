O empreendimento abriu as portas ao público em 2022 e segue recebendo visitas com investimento do governo do Estado desde então - GERSON OLIVEIRA

O governo de Mato Grosso do Sul prevê investir R$ 30,8 milhões na modernização do Bioparque Pantanal até 2027. Os investimentos constam no Plano Plurianual (PPA) enviado no início desta semana à Assembleia Legislativa.

Para o próximo ano, a expectativa é de que a manutenção e os investimentos no Bioparque se aproximem de R$ 7 milhões. O restante do valor reservado no PPA será diluído ao longo do período de 2025 a 2027.

No PPA, o governo de Mato Grosso do Sul, que atualmente administra o Bioparque Pantanal e não cobra ingresso para a entrada dos visitantes, não dá mais detalhes sobre os planos de modernização do espaço. O valor, porém, encontra-se em um programa “finalístico, de gestão e manutenção”.

Enquanto garante a modernização e a manutenção do Bioparque, o governo trabalha para ter, nos próximos anos, um parceiro privado para administrar não apenas o complexo, que conta com vários aquários, centro de convenções e espaço para pesquisas, mas todo o Parque das Nações Indígenas e outros atrativos do local, como o Museu de Arte Contemporânea (Marco), por exemplo.

CONCESSÃO

O governador Eduardo Riedel (PSDB) frisou, ontem, novamente os planos do governo de conceder o espaço público. O local custa aproximadamente R$ 1,2 milhão por mês aos cofres públicos, e pouco antes de ser inaugurado, no início de 2022, teve a desistência do Consórcio Cataratas, que em 2014 havia ganhado licitação para operar o local.

Administrando os aquários do Rio de Janeiro e de Fortaleza, e com um aquário em construção em Foz do Iguaçu (PR), o grupo Cataratas acabou desistindo da concessão na capital de Mato Grosso do Sul.

O projeto da gestão de Eduardo Riedel, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é mais ambicioso e envolve todo o empreendimento.

Entre as ações que devem ser feitas com o objetivo de apresentar aos investidores interessados toda a estrutura do circuito de aquários, bem como os laboratórios e a biblioteca, está uma pesquisa de campo programada para ocorrer dentro do Bioparque Pantanal.

Essa pesquisa, segundo o plano especificações técnicas do BNDES, consiste em formular um estudo de conceito de negócio do Bioparque, que projete o número de visitantes, o perfil dos clientes e os valores de cobrança de ingressos que deverão ser empregados no empreendimento.

Também haverá um levantamento de dados com participantes e visitantes do Bioparque, para elaborar o perfil dos consumidores para as empresas interessadas no negócio.

Elaboração de produtos para avaliação comercial, estudo de demanda e estudo preliminar de engenharia, de arquitetura e de transporte também fazem parte do projeto técnico de concessão do Bioparque.

O documento também consta quais serão as formas de divulgação do projeto e interação com o mercado para angariar as possíveis empresas investidoras.

Haverá apresentações do projeto do Bioparque a investidores, com promoções e participações em eventos corporativos na modalidade virtual ou presencial, destacando Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo entre as cidades com maior potencial para se apresentar o empreendimento.

O BIOPARQUE

O Bioparque Pantanal conta com 21 mil metros quadrados de área construída, 5 milhões de litros de água e 359 espécies de animais. O espaço tem 239 tanques, com 31 voltados a exposições, um de abastecimento, um de reúso de descarte de efluentes, 38 na quarentena e 168 voltados exclusivamente para pesquisa, conservação, bioeconomia e sustentabilidade.

Inaugurado no dia 28 de março de 2022, o local tornou-se um ponto turístico de Mato Grosso do Sul, conhecido por ser o maior aquário de água doce do mundo.

Em um ano e sete meses de funcionamento, período no qual não houve cobrança de entrada, o Bioparque Pantanal já recebeu mais de 300 mil visitantes.

Durante sua construção, o Bioparque, ainda chamado de Aquário do Pantanal, foi alvo de investigações de corrupção, conduzidas pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS). A obra custou R$ 400 milhões aos cofres públicos.

SAIBA

No plano de especificações técnicas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para atrair investidores está prevista a apresentação do projeto de concessão do Bioparque Pantanal a investidores de cidades como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).