Um ano após morte da irmã, ciclista morre durante prova de mountain bike em MS

PREVISÃO DO TEMPO

Grandes acumulados de chuva devem chegar ao Estado na quarta-feira (10), especialmente no sul, sudoeste e oeste de MS

Chuva e frio chegam na metade da semana em MS FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

A presença de ar frio de origem polar na regiaõ centro-sul do Brasil já tem causado queda nas temperaturas em vários estados brasileiros, inclusive em cidades no interior de Mato Grosso do Sul neste final de semana.

Na madrugada de sexta-feira (5) para sábado (6), foram registradas temperaturas abaixo de 10ºC em Amambai (9,3ºC), Rio Brilhante (9,6ºC) e Maracaju (10,4ºC).

O avanço dessa frente fria, aliada ao intenso transporte de calor e umidade e à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica deve resultar em uma semana de frio e chuvosa em grande parte do Estado, especialmente nas regiões sul, sudoeste e oeste.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), há possibilidade de chuvas intensas e, pontualmente, tempestades fortes acompanhadas de raios, rajadas de vento de até 50 km/h e, possivelmente, queda de granizo.

Os maiores acumulados de chuva devem acontecer nas regiões citadas acima, com volumes podendo superar os 30 milímetros por dia.

Em Campo Grande, segundo o Climatempo, a chuva deve chegar na próxima quarta-feira (10). Até lá, as temperaturas na Capital se mantém amenas, com mínimas entre 15ºC e 17ºC e máxima de 28ºC.

A partir de quarta-feira, as pancadas de chuva derrubam as temperaturas, podendo chegar a máximas de 21ºC na quinta-feira.

Na Grande Dourados, a previsão se assemelha à da Capital. A partir de quarta-feira (10), são esperadas chuvas intensas na cidade, com acumulados chegando a 36 milímetros no dia e mínimas de 18ºC.

Na quinta-feira (11), deve chover mais, com previsão de 43,7 milímetros de chuva. As mínimas chegam a 17ºC e a máxima não deve passar de 20ºC.

Na região Sul do Estado, as temperaturas começam a cair a partir de terça-feira (9). Em Ponta Porã, a máxima fica em 25ºC e há chances de chuva rápida.

A partir de quarta-feira (10), há possibilidade de chuvas fortes durante a manhã e a tarde, com acumulados chegando a 40,3 milímetros. Na quinta-feira (11), o volume de chuva pode chegar a 47,7 milímetros, com mínimas de 17ºC e máxima de 20ºC.

Em Sidrolândia, o maior acumulado da semana está previsto para quinta-feira (11), quando deve chover 54,1 milímetros no dia. As temperaturas também caem, com mínimas de 18ºC e máximas de 22ºC.

Na região do Bolsão também chove, mas com menos intensidade. Em Três Lagoas, o acumulado previsto para quarta-feira (10) é de 5,3 milímetros e, para quinta-feira (11), de 12,3 milímetros. As temperaturas caem durante a noite, com mínimas entre 18ºC e 19ºC e máximas chegando a 26ºC e 33ºC no próximo sábado.

Daqui 15 dias

O frio deve continuar até a semana do dia dos namorados. Como de praxe, as comemorações de festas juninas marcadas para a semana do dia 15 de junho serão com temperaturas chegando a 9ºC no interior do Estado.

As chuvas também continuam e são esperados novos acumulados superiores a 30 milímetros diários.

Em 2026, o solstício de inverno no Hemisfério Sul, que marca o início do inverno, ocorre no dia 21 de junho, às 4h24, horário de Mato Grosso do Sul, fazendo com que a noite do dia 20 para 21 de junho seja a mais longa do ano.

Em Campo Grande, o inverno tem aproximadamente 2h30 a menos de sol, resultando em 10h53min de luz no dia. Em comparação, no início do verão, os dias duram 13h22min na Capital de MS.