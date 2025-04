Governo divulga convocados e reservas do MS Supera; veja lista

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta terça-feira (15) foi publicado o resultado dos 100 convocados, mais aqueles candidatos que ficaram para cadastro reserva, no programa que paga salário mínimo para permanência de alunos em universidades e cursos de educação técnica, o MS Supera.

Do total de inscritos para as 100 novas vagas abertas no programa - que já tinha outras 2.100 preenchidas -, 496 candidatos foram aprovados, gerando uma concorrência de quase cinco pessoas por vaga, com 396 agora em cadastro reserva.

Os 100 novos bolsistas precisam estar atentos aos prazos, com o intervalo até a próxima terça-feira (22) reservado para assinatura do Termo de Concessão do Benefício, feito exclusivamente pela internet, através do site do MS Supera (CLICANDO AQUI).

Abaixo, você confere a lista dos 496 aprovados:

Novos aprovados

A Secretaria de Estado da Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) esclarece, para novos bolsistas, que é preciso estar atento aos prazos, principalmente o que termina em 22 de abril.

Essa assinatura do Termo de Concessão do Benefício é feita sem sair de casa, na página de Cadastro do Estudante do MS Supera, conferindo os dados pessoais e assinando, de preferência, com a ferramenta GOV.BR.

Seguindo o critério de desempate, quase 40% dos aprovados são pessoas indígenas, 39 no total, com as vagas distribuídas da seguinte forma:

39 indígenas (36 no Ensino Superior e 3 no Técnico Profissionalizante)

(36 no Ensino Superior e 3 no Técnico Profissionalizante) 61 não indígenas (44 no nível superior e 17 no técnico).

Importante explicar que, caso o estudante seja menor de idade, a assinatura do responsável legal também deve estar presente no termo de concessão do benefício, com a mesma ferramenta.

Além disso, vale sempre conferir se o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) informado está correto, uma vez que o pagamento é feito via PIX e será considerado desistente quem não fizer o preenchimento de forma adequada.

MS Supera

Com dois mil estudantes iniciais, o MS Supera (programa substituto do Vale Universidade) começou a ser pago em fevereiro de 2024.

Já em novembro do ano passado houve chamada de 200 estudantes em cadastro reserva, totalizando as duas mil e duzentas bolsas de estudos com pagamento de R$ 1.518 por mês.

Entre os requisitos para cadastro no programa, o aluno precisa ser morador de Mato Grosso do Sul há mais de dois anos e não receber qualquer outro benefício ou auxílio com a mesma finalidade, segundo o Governo do Estado em nota.

A Superintendência de Programas Sociais Estruturantes (Supes) está disponível, na Rua 14 de Julho (1269), no Centro de Campo Grande, para sanar qualquer dúvida e repassar informações, além da consulta pelo WhatsApp do MS Supera (67) 3314-4846 e nos telefones: (67) 3368-9044, 3368-9045 e 3368-9052 e o e-mail [email protected].

