Governo estabelece a implementação de sistema para divulgação de informações geográficas do estado

A Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) estabeleceu a implementação de um sistema para divulgação de informações para referências geográficas de Mato Grosso do Sul, o “MS em Mapas”. A implementação do sistema foi oficializada no Diário Oficial desta terça-feira (1º).

A necessidade da implementação desse sistema acontece considerando a importância de divulgar dados socioeconômicos, de infraestrutura, meio ambiente, da indústria e do agronegócio de modo a fomentar um ambiente propício a investimentos e iniciativas inovadoras no Estado, além de promover a acessibilidade e a transparência das informações geoespaciais para investidores, gestores e a sociedade em geral através de um aplicativo centralizado e interativo.

De acordo com o Diário, o “MS em Mapas” tem como objetivo “consolidar as informações geoespacializados nos municípios de Mato Grosso do Sul em uma ferramenta interativa de apoio a investidores, empreendedores e demais interessados em oportunidades no estado”.

O responsável pela gestão estratégica do sistema será a SEMADESC, sendo responsável por definir as diretrizes para seleção, apresentação e atualização das informações a serem disponibilizadas no sistema, fomentar a interação entre o "MS em Mapas" com outros portais de informação do Governo do Estado, além de supervisionar o cumprimento das políticas de gestão de dados e de segurança da informação aplicáveis ao sistema.

A utilização do "MS em Mapas" será útil para oferecer suporte à tomada de decisões para empreendedores e público geral que queira investir no Estado, promover análises baseadas em dados, facilitando o acesso e análise comparativa entre diferentes municípios e também disponibilizar informações integradas sobre demografia, socioeconomia, infraestrutura, agricultura e indústria, atraindo investimentos para o desenvolvimento sustentável da nossa região.

Ainda segundo a publicação no Diário Oficial, “o sistema MS em Mapas integrará informações geoespaciais, promovendo maior precisão e agilidade na comparação de dados, no desenvolvimento econômico sustentável e no apoio à perspectivas de investimentos no Estado de Mato Grosso do Sul”.