Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ampliação

Governo estadual amplia vale-creche e inclui cuidadores particulares; benefício é de R$ 600

Mães poderão receber o benefício desde que apresentem, no ato da inscrição, declaração e recibo de pagamento do serviço prestado pelo cuidador

Alison Silva

Alison Silva

25/12/2025 - 11h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou o Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família e passou a permitir que mães beneficiárias do Mais Social cadastrem cuidadores particulares ao programa. A mudança foi oficializada por decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23).

Com a ampliação, as mães poderão receber o benefício desde que apresentem, no ato da inscrição, declaração e recibo de pagamento do serviço prestado pelo cuidador. A medida busca atender famílias que optam pelo cuidado domiciliar, ampliando o alcance do programa.

Para ter acesso ao vale-creche nessa modalidade, a beneficiária deverá apresentar a documentação completa do cuidador, incluindo documento de identificação com foto, certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal, comprovante de residência atualizado e uma declaração assinada pelo profissional, comprometendo-se a cumprir as normas do programa e a zelar pelo bem-estar da criança.

O decreto também exige que a mãe indique formalmente o local onde a criança será cuidada. Esse endereço poderá receber visitas periódicas de acompanhamento por parte dos órgãos responsáveis. Em caso de troca do cuidador, a beneficiária deverá apresentar imediatamente a documentação do novo profissional, sob pena de desligamento do programa.

“O benefício poderá ser suspenso se for comprovado que a criança deixou de frequentar a escola ou não está sendo atendida pelo cuidador cadastrado”, prevê o texto do decreto. A regra vale tanto para crianças matriculadas em estabelecimentos de ensino quanto para aquelas assistidas em ambiente domiciliar.

Entre as alterações, o governo também incluiu novos critérios de priorização. Terá preferência no recebimento do benefício a mulher com maior número de filhos menores de 4 anos, no caso específico do vale-creche previsto no programa.

Além disso, o decreto reforça que as beneficiárias devem manter as crianças matriculadas em ambientes de cuidado que promovam o aprendizado individual, seja em unidades de ensino regular equivalentes aos Centros de Educação Infantil, seja sob os cuidados de cuidador particular em casa.

O vale-creche integra o Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família e é destinado a mães em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Mais Social, com o objetivo de facilitar o acesso ao trabalho e garantir a proteção e o desenvolvimento das crianças.

Assine o Correio do Estado

opção de lazer

Bioparque Pantanal já recebeu visitantes de 140 países

Desde março de 2022 o atrativo turístico recebeu 1,4 milhão de visitantes, mas ficará fechado do dia 31 até 7 de janeiro

25/12/2025 12h30

Compartilhar
Em média, 32,5 mil pessoas passam pelo atrativo que tem 470 diferentes espécies de animais aquáticos

Em média, 32,5 mil pessoas passam pelo atrativo que tem 470 diferentes espécies de animais aquáticos

Continue Lendo...

Inaugurado em março de 2022, o Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, já recebeu 1,4 milhão de visitantes, procedentes de todos os estados brasileiros e de 140 países diferentes, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (25), pela assessoria Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Mas, ao longo das duas próximas semanas os horários de visitação sofrerão restrição. Nesta quinta-feira (25), permanece fechado. Além disso, as visitas ficam suspensas dos dias 31 de dezembro a 7 de janeiro de 2026.  

A explicação é que são necessárias manutenções internas voltadas à segurança dos visitantes e ao bem-estar dos animais. As atividades serão retomadas normalmente no dia 8 de janeiro.

Em média, 32,5 mil pessoas visitaram o local por mês, o que equivale a cerca de 390 mil pessoas por ano. Parte deste fluxo ocorreu por conta das 115 convenções que foram realizadas no espaço ao longo de 2025. 

Além de ser um local para contemplação, o Bioparque também se transformou em uma grande e bem diferente sala de aula.  Ao longo do último ano, estudantes de 360 escolas  tiveram aulas nada convencionais no aquário. 

E não foram somente estudantes de Campo Grande ou das cidades do interior do Estado. Por conta da grande diversidade de atrativos, escolas de Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Paraná organizaram excursões para conhecer o espaço. Ao todo, desde a inauguração, o Bioparque Pantanal já recebeu mais de 90 mil estudantes, segundo a assessoria.

Outro grande destaque foi a terceira edição do Clube de Ciências, com a participação de estudantes de nove escolas em 14 projetos de iniciação científica, envolvendo tanto instituições públicas quanto privadas da Capital e do interior.

As ações itinerantes também ganharam força com o projeto “Bioparque vai à Escola”, que levou uma parte do maior aquário de água doce do mundo até instituições de ensino, além da presença em feiras e eventos educacionais em vários municípios.

Embora tenha sido criado há mais de três anos, o número de espécies abrigadas segue aumentando. No começo do ano eram 446 e no final, 470, um acréscimo de 24 novas espécies, além de atingir a marca de mais de 45 mil animais. 

Local de uma série de estudos e pesquisas, o Bioparque foi marcado em 2025 pela realização de um exame inédito para a ciência.  Em parceria com a UFMS,técnicos fizeram uma ultrassonografia e tomografia em uma cachara, espécie de peixe típica do Pantanal. O procedimento exigiu uma megaoperação técnica para manter o animal fora da água durante o exame. Tudo correu bem e a cachara retornou ao seu tanque.

Desde a inauguração foram 94 reproduções de peixes . O destaque deste ano fica com o projeto Cascudos do Brasil, que realizou a reprodução de 23 espécies de cascudos, sendo três delas ameaçadas de extinção: Cascudo Onça, Cascudo Viola e Cascudo Cego das Cavernas. O projeto ainda registrou, em 2025, 74 desovas de cascudos.

PESQUISA

Na área científica, pesquisadores do Bioparque realizaram importantes publicações científicas em periódicos de alcance nacional e contribuíram com a popularização da ciência por meio do trabalho exercido pelos estagiários, fortalecendo a cada dia o turismo científico no empreendimento.

O NUPTEC também obteve reconhecimento com a premiação do projeto “Produção de Sabão Ecológico” entre os melhores do “Programa MS Multiplica” e com o destaque do projeto “Raízes Criativas” em edital estadual.

“O Bioparque é um espaço de pertencimento, orgulho e transformação. Aqui, as pessoas se emocionam, aprendem e se conectam com a natureza de uma forma única. É um lugar que mostra que cuidar do meio ambiente também é cuidar das pessoas. Nosso maior legado é tocar vidas e inspirar um futuro melhor para todos”, afirma a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri

Cidades

Em bicicleta elétrica, ciclista morre ao colidir com caminhonete

Carro estava na preferencial e pista foi invadida pela bicicleta

25/12/2025 11h00

Compartilhar

Divulgação/PMMS

Continue Lendo...

Um homem de 26 anos, identificado como Flávio Irineu dos Santos, morreu após se envolver um acidente na madrugada desta quinta-feira (25), no cruzamento da Rua José Heitor com a Rua José Gomes da Rocha, em Nova Andradina.

Flávio estava em uma bicicleta elétrica quando colidiu lateralmente com uma caminhonete. Conforme apurado pelo jornal Nova News, o condutor da caminhonete relatou que trafegava pela via preferencial e que, ao alcançar o cruzamento, a bicicleta elétrica teria avançado a sinalização de parada obrigatória, causando o acidente.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos, sendo constatados apenas danos materiais no veículo. A bicicleta elétrica ficou completamente danificada e o ciclista ficou inconsciente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou atendimento à vítima, que foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3570, terça-feira (23/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3570, terça-feira (23/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/12/2025

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos