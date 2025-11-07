Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

Investimentos englobam drenagem e obras nos 79 municípios do Estado

Alison Silva

Alison Silva

07/11/2025 - 17h20
Com injeção de R$ 3 bilhões em obras de pavimentação, drenagem e reformas nos 79 municípios sul-mato-grossenses, o governo estadual montou um plano de reordenamento sobre a mobilidade urbana e desenvolvimento em todo o Estado. 

O programa, denominado MS Ativo é dividido em duas etapas. A primeira fase, reúne R$ 1,5 bilhão em obras já concluídas, em execução ou em análise pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Já o MS Ativo 2 prevê R$ 995 milhões em novas intervenções urbanas, além de R$ 500 milhões provenientes de parcerias com a bancada federal e fontes externas de financiamento, como o Orçamento Geral da União.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, o programa marca uma mudança na forma como o Estado se relaciona com os municípios, priorizando o fortalecimento local. O MS Ativo é a expressão de uma política municipalista que busca reduzir desigualdades regionais e fortalecer a infraestrutura das cidades, garantindo mais qualidade de vida e condições de desenvolvimento local, afirmou o secretário.

Em Campo Grande, as intervenções incluem pavimentação e drenagem nos bairros Parque do Lageado, Jardim Itatiaia, Jardim Nashville e Jardim Itamaracá, além do acesso às Moreninhas e melhorias na avenida dos Cafezais. Também estão em execução a pavimentação do bairro Nova Lima, contenção de enchentes no córrego Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, revitalização da avenida Duque de Caxias e pavimentação da rodovia CG-150.

Em Dourados, as frentes de trabalho contemplam o recapeamento do bairro Água Boa (setores 7 e 8), drenagem e pavimentação no Jardim Guaicurus, além dos acessos ao Hospital de Amor e ao Hospital Regional. O município também recebe a passarela sobre a MS-156 e a revitalização da avenida Coronel Ponciano.

Em Três Lagoas, as obras estão concentradas nos bairros Parque São Carlos, Jardim Vila Alegre, Jardim Itamarati, Vila Haro e Conjunto Habitacional das Violetas 1 e 2, além das avenidas Jary Mercante e Wilson Viana.

Na região do Pantanal, Corumbá e Ladário recebem pavimentação e drenagem nos bairros Guatós, Nova Corumbá, Pantanal, SEAC, Almirante Tamandaré, Nova Aliança e Alta Floresta.

Outros municípios também foram contemplados. Coxim executa obras de pavimentação e controle de erosão na Rua Orquídea; Fátima do Sul realiza drenagem e recapeamento no perímetro urbano e em Culturama; Ribas do Rio Pardo ganha novo acesso ao polo industrial; Batayporã atua em drenagem para conter enchentes na Lagoa do Sapo; Paranaíba conduz a restauração funcional de vias e canalização do córrego Fazendinha; e Cassilândia faz recuperação de ruas no bairro Izanópolis.

Além das obras viárias, o governo estadual investe R$ 676 milhões em obras civis, executadas e acompanhadas pela Agesul nas áreas de saúde, segurança, esporte, cultura e lazer, ampliando o alcance social do programa. 

Outro eixo do investimento é o Plano Logístico Aeroviário, que soma R$ 92,7 milhões em obras em execução e R$ 134 milhões em obras já finalizadas.

Entre as entregas, estão os aeródromos implantados em Inocência e Naviraí e as restaurações das estruturas de Paranaíba e Camapuã. Em andamento, estão as implantações dos aeródromos de Água Clara e Maracaju e as restaurações em Cassilândia e Jardim.

O Estado também mantém parceria com o Governo Federal para a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Dourados, atualmente em execução. 

Cidades

Hotel que perdeu cachorro terá que indenizar tutores

Faltando dois dias para o retorno dos tutores, a empresa enviou uma mensagem informando que a cachorra havia desaparecido

07/11/2025 17h15

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Por determinação da 10ª Vara Cível de Campo Grande, um hotel para cães terá que indenizar em R$ 20 mil os tutores que deixaram a cachorra de estimação no local, e ela terminou desaparecendo.

Os donos do animal, que tinham uma viagem marcada, contrataram o serviço de hospedagem para que a cachorra ficasse no local entre os dias 18 e 29 de novembro de 2022.

No dia 27 de novembro, faltando dois dias para o retorno, eles receberam uma mensagem da empresa, enviada por um aplicativo, informando que o animal havia fugido.

Assim que retornaram, os proprietários começaram a divulgar, por meio das redes sociais, fotos da cachorra e procuraram por ela nas ruas, mas até o momento não conseguiram encontrá-la.

O animal, que convivia com a família há mais de cinco anos, permanece desaparecido.

A juíza Sueli Garcia, em sua decisão, pontuou que ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte do hotel, uma vez que a empresa não apresentou justificativa plausível, tampouco adotou medidas efetivas para encontrar o animal.

A magistrada ressaltou que a situação extrapola um simples aborrecimento, levando em consideração o vínculo afetivo entre os tutores e o animal de estimação e o sofrimento causado pela perda.

“Não pode ser desprezada a dor e a angústia experimentadas pelos autores, que perderam, por negligência da ré, o animal de estimação que com eles convivia há mais de cinco anos”, pontuou a juíza em sua sentença.

Como o processo ocorreu sem que a empresa apresentasse defesa, tudo o que os tutores disseram foi acatado.

Por isso, a juíza determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para cada autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Cortes

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

Para o presidente do Sindmed, a prefeitura está "punindo os servidores" com as medidas

07/11/2025 17h05

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10% FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Um novo decreto publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta sexta-feira (7) afetou a classe trabalhadora da área da saúde municipal. 

Assinado pela prefeita da Capital, Adriane Lopes, o Decreto nº 16.440 reduz em 10% o valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida também altera a bonificação de plantões no final do ano, reduzindo o adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. 

A alteração aparece no Diogrande sem nenhuma justificativa para a decisão e pegou os profissionais de surpresa. 

Para o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed), Marcelo Santana, a medida é um “desrespeito” com os profissionais na saúde, que, segundo ele, vem sendo desvalorizada a cada ano. 

O presidente afirmou ao Correio do Estado que, na reunião convocada pela Prefeitura com os presidentes dos sindicatos na semana passada (31), onde foram comunicadas as reduções de jornada de trabalhos dos servidores municipais, o Órgão alegou que os trabalhadores da área da saúde não sofreriam as mudanças, nem em carga horária, nem salarial, por ser considerado um serviço essencial. 

Uma semana depois do comunicado, o novo decreto foi publicado, jogando por terra o que havia sido afirmado aos trabalhadores. 

“Para nossa surpresa, numa sexta-feira, vem esse decreto, e esse decreto vem como ilegal, porque reduz o valor dos rendimentos dos profissionais. A Prefeitura municipal não concede reajuste aos servidores nos últimos cinco anos e ainda pra completar, vem numa véspera de final de ano, a comunicação de que vão reduzir o valor dos plantões, principalmente os plantões de final de semana. Nós entendemos isso como uma falta de respeito”. 

De acordo com o decreto de junho de 2024, os profissionais podem trabalhar em escala de plantão de 4 horas, 6 horas ou 12 horas. De segunda a sexta-feira, no período diurno, o valor pago mantém sem alteração, passando a ter acréscimo de 10% nos plantões noturnos e de 20% nos plantões de finais de semana e de feriados e pontos facultativos, como mostra a tabela. 

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%Diogrande nº 7.524 de 04 de junho de 2024 - Edição Extra

Com a alteração do decreto divulgado hoje, o valor acrescido aos plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos será de apenas 10%, metade do valor, como se pode ver abaixo. 

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%Diogrande nº 8.119 de 07 de novembro de 2025 - Edição Extra

Para Marcelo, as medidas de contingência de gastos da Prefeitura servem apenas para atingir os servidores e a população, que sofre paralelamente com a redução de profissionais e serviços. 

“Entendemos a situação financeira e fiscal da prefeitura, mas não foi causada pelos servidores. A culpa foi da má gestão financeira ao longo dos anos. Fazer isso é punir o servidor público da área da saúde que é tão importante para a sociedade, que até pouco tempo atrás arriscou sua vida na epidemia da Covid e só vem sendo desvalorizada. Essa é uma situação de total desrespeito”. 

O médico também ressaltou que a diminuição não vem acompanhada de uma diminuição na carga horária dos profissionais, já que os horários de plantões são fixos. 

“A tendência é, com o final do ano, aumentar o trabalho. A rede já está sobrecarregada, está se formando uma situação que deve se converter em uma crise gravíssima na área da saúde. O valor do plantão em Campo Grande é um dos menores entre as capitais, é um plantão defasado e agora, aparece isso”, lamentou Marcelo. 

O médico afirmou que “as entidades sindicais já estão se reunindo para avaliar a melhor forma de ir contra esse tipo de determinação que vai prejudicar mais ainda mais o servidor da saúde, que vai ser o único servidor que vai ter uma redução no valor da hora. Estamos estudando juridicamente para irmos contra essa decisão”.  

