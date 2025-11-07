Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com injeção de R$ 3 bilhões em obras de pavimentação, drenagem e reformas nos 79 municípios sul-mato-grossenses, o governo estadual montou um plano de reordenamento sobre a mobilidade urbana e desenvolvimento em todo o Estado.

O programa, denominado MS Ativo é dividido em duas etapas. A primeira fase, reúne R$ 1,5 bilhão em obras já concluídas, em execução ou em análise pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Já o MS Ativo 2 prevê R$ 995 milhões em novas intervenções urbanas, além de R$ 500 milhões provenientes de parcerias com a bancada federal e fontes externas de financiamento, como o Orçamento Geral da União.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, o programa marca uma mudança na forma como o Estado se relaciona com os municípios, priorizando o fortalecimento local. O MS Ativo é a expressão de uma política municipalista que busca reduzir desigualdades regionais e fortalecer a infraestrutura das cidades, garantindo mais qualidade de vida e condições de desenvolvimento local, afirmou o secretário.

Em Campo Grande, as intervenções incluem pavimentação e drenagem nos bairros Parque do Lageado, Jardim Itatiaia, Jardim Nashville e Jardim Itamaracá, além do acesso às Moreninhas e melhorias na avenida dos Cafezais. Também estão em execução a pavimentação do bairro Nova Lima, contenção de enchentes no córrego Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, revitalização da avenida Duque de Caxias e pavimentação da rodovia CG-150.

Em Dourados, as frentes de trabalho contemplam o recapeamento do bairro Água Boa (setores 7 e 8), drenagem e pavimentação no Jardim Guaicurus, além dos acessos ao Hospital de Amor e ao Hospital Regional. O município também recebe a passarela sobre a MS-156 e a revitalização da avenida Coronel Ponciano.

Em Três Lagoas, as obras estão concentradas nos bairros Parque São Carlos, Jardim Vila Alegre, Jardim Itamarati, Vila Haro e Conjunto Habitacional das Violetas 1 e 2, além das avenidas Jary Mercante e Wilson Viana.

Na região do Pantanal, Corumbá e Ladário recebem pavimentação e drenagem nos bairros Guatós, Nova Corumbá, Pantanal, SEAC, Almirante Tamandaré, Nova Aliança e Alta Floresta.

Outros municípios também foram contemplados. Coxim executa obras de pavimentação e controle de erosão na Rua Orquídea; Fátima do Sul realiza drenagem e recapeamento no perímetro urbano e em Culturama; Ribas do Rio Pardo ganha novo acesso ao polo industrial; Batayporã atua em drenagem para conter enchentes na Lagoa do Sapo; Paranaíba conduz a restauração funcional de vias e canalização do córrego Fazendinha; e Cassilândia faz recuperação de ruas no bairro Izanópolis.

Além das obras viárias, o governo estadual investe R$ 676 milhões em obras civis, executadas e acompanhadas pela Agesul nas áreas de saúde, segurança, esporte, cultura e lazer, ampliando o alcance social do programa.

Outro eixo do investimento é o Plano Logístico Aeroviário, que soma R$ 92,7 milhões em obras em execução e R$ 134 milhões em obras já finalizadas.

Entre as entregas, estão os aeródromos implantados em Inocência e Naviraí e as restaurações das estruturas de Paranaíba e Camapuã. Em andamento, estão as implantações dos aeródromos de Água Clara e Maracaju e as restaurações em Cassilândia e Jardim.

O Estado também mantém parceria com o Governo Federal para a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Dourados, atualmente em execução.

