Cidades

Entregas

Governo Federal destina 20 imóveis da União em Mato Grosso do Sul

Entregas contemplam 14 municípios com ações nas áreas de educação, inclusão social, sustentabilidade, cultura e infraestrutura pública

Alison Silva

Alison Silva

24/10/2025 - 15h15
O Governo Federal oficializou nesta sexta-feira (24) a destinação de 20 imóveis da União para o fortalecimento de políticas públicas em Mato Grosso do Sul.

As entregas fazem parte do Programa Imóvel da Gente, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e contemplam 14 municípios com ações nas áreas de educação, inclusão social, sustentabilidade, cultura e infraestrutura pública.

O ato, realizado em Campo Grande, contou com a presença da ministra da Gestão, Esther Dweck, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do governador Eduardo Riedel.

Na ocasião, o estado também aderiu ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), que moderniza serviços públicos e incentiva políticas voltadas à transformação digital e à transparência.

O eixo da Educação concentra o maior número de entregas. Em Japorã, um terreno de 3.150 m² foi cedido para a construção de duas unidades de educação infantil, com capacidade para 308 crianças indígenas Guarani Ñandeva. A professora Tatiana Martins celebrou a conquista: “Nossas creches começam a sair do papel, levando educação e cuidado para o coração das aldeias”.

Entregas

Na capital, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebeu 16 terrenos, totalizando 8,6 mil m², para abrigar a nova sede da Reitoria e ampliar o campus de Campo Grande.

Já a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi contemplada com dois imóveis — um para o Hub de Inovação e Acolhimento, na capital, e outro em Naviraí, que sediará um Hub de Extensão e Empreendedorismo.

Outras entregas incluem a regularização do Centro de Educação Infantil Mundo Encantado, em Antônio João; a doação do imóvel do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), em Corumbá, que atende 745 famílias; a regularização do prédio do Núcleo de Prática Jurídica da UEMS, em Paranaíba; a cessão para o funcionamento de dois Centros Estaduais de Atendimento Multidisciplinar (CEAME/TEA e CEAM/AHS), em Campo Grande, voltados a alunos com autismo e altas habilidades; a doação de imóvel para instalação da nova sede da Superintendência de Alimentação Escolar (SUALE), em Campo Grande; e a cessão de área para a construção de uma Escola de Tempo Integral em Rio Brilhante, no âmbito do Novo PAC.

As ações também fortalecem políticas de proteção social, inclusão e cidadania. A Federação das APAEs de Mato Grosso do Sul (FEAPAES-MS) teve a cessão definitiva do imóvel onde funciona sua sede, em Campo Grande, garantindo segurança jurídica e continuidade das atividades.

Em Caarapó, o Centro Marie Ariane (CEMA), que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, também recebeu a cessão de dois imóveis. Já em Corumbá, uma área de 4,6 mil m² foi destinada à construção da Casa da Mulher Brasileira, com atendimento 24 horas a vítimas de violência.

Na capital, o governo estadual foi contemplado com terrenos para a construção de dois novos equipamentos públicos: o Centro Integrado da Criança e do Adolescente, para atendimento humanizado de vítimas de violência, e o Fórum da Mulher, da Criança e do Adolescente, que abrigará varas especializadas em direitos de gênero e infância.

O pacote inclui também a transferência de uma área rural de 97 hectares em Japorã ao INCRA, que será transformada em assentamento de reforma agrária e cinturão verde de produção agrícola familiar.

No eixo ambiental, destaca-se a doação de 72 mil m² ao município de Eldorado, onde será construída uma Unidade de Valorização de Recicláveis e Viveiro de Mudas. O espaço promoverá educação ambiental, geração de renda verde e empreendedorismo sustentável.

Vários municípios receberam imóveis para ampliar serviços e modernizar estruturas públicas. Em Porto Murtinho, a União cedeu área na orla do Rio Paraguai, incluindo o antigo prédio da Receita Federal, onde será construído o Centro de Atendimento ao Turista, integrando o projeto do Corredor Bioceânico.

Em Cassilândia, a Defensoria Pública Estadual passará a compartilhar espaço com o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Em Tacuru, a Ouvidoria Pública Municipal ganhará sede própria após reforma. Em Ribas do Rio Pardo, foi regularizada a doação do imóvel da Câmara Municipal, que ocupa o local desde 2005.

A União também formalizou cessões para o Centro de Convenções de Corumbá, o Parque dos Ipês, em Ribas do Rio Pardo, e o Centro de Atendimento ao Turista na orla do Rio Paraguai, reforçando a infraestrutura de lazer e turismo sustentável no estado.

A ministra Esther Dweck destacou que as entregas representam a retomada das políticas públicas e da presença do Estado na vida das pessoas.

“O presidente Lula nos pediu para colocar os pobres de volta no orçamento e o orçamento de volta na vida das pessoas. É isso que estamos fazendo com cada imóvel entregue, com cada espaço devolvido ao povo”, afirmou.

A ministra Simone Tebet reforçou o papel do programa na reconstrução do Estado brasileiro. “Mais do que a entrega de imóveis, é a união de gestão eficiente com sensibilidade social. O patrimônio público precisa servir ao povo, e é isso que estamos fazendo aqui hoje”, disse.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância da parceria federativa. “Cada patrimônio transferido cumpre uma função essencial — na educação, na agricultura e na inclusão social. Parceria e diálogo são o caminho para transformar a vida das pessoas”, afirmou.

Desde sua criação, o Imóvel da Gente já destinou mais de 1.300 imóveis em todo o país, beneficiando 400 mil famílias em 501 municípios. Em Mato Grosso do Sul, já são 126 imóveis em 29 municípios, consolidando o estado como referência em uso social e sustentável do patrimônio público.

Cidades

Leilão do TJMS tem HB20 a partir de R$ 12 mil e caminhonetes blindadas

Com a modalidade "maior oferta", o leilão inicia nesta sexta-feira (24) com opções de veículos, itens de informática e eletrônicos

24/10/2025 15h00

Reprodução TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) leiloa, a partir desta sexta-feira (24), 11.438 bens móveis e veículos na modalidade “maior oferta”, isto é, o maior lance leva o lote.

Conforme o edital,  são 56 lotes compostos por equipamentos de informática, eletrônicos e veículos utilizados pelo Poder Judiciário, que foram substituídos por outros modelos.

O pregão será feito pela leiloeira pública oficial Milena Rose Di Giacomo Adri Faverão e ocorrerá exclusivamente pela internet, por meio do portal www.megaleiloesms.com.br
.

O último dia para dar os lances está previsto para as 15h01 (horário de Brasília) do dia 19 de novembro, com término escalonado dos lotes subsequentes.

Entre os destaques automotivos estão dois veículos blindados: um Toyota Camry e uma caminhonete Hilux SW4, ambos de 2013, além de outros modelos de carros populares, como Fiat Uno e Doblò.

Os interessados em adquirir equipamentos de informática e eletrônicos devem ficar de olho nos lotes 1 a 22. A visitação será no Pátio PMAX Dourados (Av. Moacir Djalma Barros, 11.355 - BR-163, km 26 - Núcleo Industrial, Dourados/MS).

Já os lotes de 23 a 56, referentes a veículos, estarão disponíveis no Pátio PMAX Campo Grande (Rua Gigante Adamastor, 16 - Jardim Santa Felicidade, Campo Grande/MS).

A visitação pública ocorrerá nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, sendo permitida apenas a avaliação visual dos bens, sem manuseio ou testes.

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no site da leiloeira até as 14h do dia 19 de novembro, mediante envio da documentação exigida no edital.

Os lances serão realizados exclusivamente pela internet, e o maior lance válido determinará o vencedor de cada lote.

Com relação ao pagamento, o interessado deve se atentar ao prazo: o valor deve ser quitado em até 48 horas após o encerramento, juntamente com a comissão de 5% devida à leiloeira.

Os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, e a retirada deverá ocorrer no prazo de até 20 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Os veículos serão entregues com direito à documentação e isentos de IPVA, multas e demais encargos até a data do leilão.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações do TJMS pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (67) 3314-1329 e 3314-1517.

Crise

"Nome sujo" da prefeitura bloqueia verbas e ameaça transporte

Cidade está impossibilitada de receber convênios, como os repasses do governo de MS para subsidiar o transporte

24/10/2025 14h42

Transporte público de Campo Grande enfrenta problema de financiamento

Paulo Ribas

Continue Lendo...

O atraso de mais de R$ 9 milhões no subsídio ao transporte coletivo de Campo Grande deve-se  a bloqueios no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc) do Tesouro Nacional e no Cadastro de Inadimplentes da União (Cadin). 

O atraso na entrega da prestação de contas de um convênio de repasse de recursos para a Casa da Mulher Brasileira, apurou o Correio do Estado, deixou o município de Campo Grande irregular perante o poder público federal, deixando sua situação positiva no Cadin. 

Para além disso, uma dívida de R$ 117 milhões cobrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGGN), que deixou a cidade inadimplente desde o início de outubro, é outro agravante para que o município fique impedido de receber transferências de outros entes públicos, inclusive de alguns repasses, além de contratar financiamentos e empréstimos. 

O “nome sujo” de Campo Grande vinha passando despercebido até o Consórcio Guaicurus, que também enfrenta problemas financeiros, chegar muito perto do colapso. 

A atividade da consórcio de quatro empresas que opera o transporte público de Campo Grande passou a ficar dependente do subsídio do poder público, que ajuda a bancar o sistema, comprando as viagens dos estudantes das redes públicas estadual e municipal. 

O atraso no repasse do município, somado ao atrasse no repasse feito ao governo de Mato Grosso do Sul, que não é feito de forma direta, mais primeiramente ao município e depois ao Consórcio Guaicurus, fez com que o alerta fosse ligado nesta semana. 

Alegando falta de recursos, o Consórcio Guaicurus não pagou o adiantamento salarial (vale) dos motoristas, na última quarta-feira (22). Ato contínuo, o atraso no pagamento dos subsídios foi exposto. 

O Correio do Estado apurou que neste intervalo, a prefeitura de Campo Grande pagou parte de seu subsídio que estava em atraso.

O dinheiro, porém, parece ser apenas um respiro para o Consórcio, que está perto do colapso financeiro.

