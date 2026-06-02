Governo Federal entrega R$ 2,5 milhões em 'arma de choque' e spray de pimenta à GCM da Capital

O Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) entregou equipamentos de menor potencial ofensivo à Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande. Os recursos somam um investimento de aproximadamente R$ 2,6 milhões.
Durante evento realizado nesta terça-feira (2) no Paço Municipal, a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) assinaram o termo de adesão ao Programa Município Mais Seguro. A iniciativa é voltada à valorização da GCM e facilita a destinação de investimentos federais para a Segurança Pública Municial.
Nesta etapa do programa, foram entregues 580 kits de arma de incapacitação neuromuscular, popularmente chamada de "arma de choque" ou taser, frutos de um investimento de R$ 2,41 milhões. Também foram entregues 1.210 "espargidores de menor potencial ofensivo", ou seja, equipamentos que borrifam líquidos de forma pulverizada, como pimenta ou gás lacrimogênio, que somam R$ 124,6 mil.
“Campo Grande tem investido de forma permanente na valorização da Guarda Civil Metropolitana, com capacitação, estrutura e novos equipamentos. A adesão ao Programa Município Mais Seguro reforça esse compromisso e amplia nossa capacidade de oferecer mais segurança à população”, afirmou a prefeita Adriane Lopes (PP).
A prefeitura municipal já havia realizado a compra de 52 kits de armas elétricas para a Guarda Municipal em agosto de 2025. O contrato foi firmado com a empresa Condor S.A. Indústria Química, sem a realização de licitação, por meio de inexigibilidade. O valor unitário de cada kit é de R$ 10.025,69, totalizando R$ 521,3 mil.
Em 2023, as armas passaram a ser utilizado em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centros Regionais de Saúde (CRS) e terminais de ônibus da Capital, com objetivo de "imobilizar, deter ou impedir a fuga de quem revele perigo iminente de ferir alguém ou autolesionar-se, bem como para legitima defesa própria ou de terceiros, e ainda, para impedir um delito de ação pública".
Programa Município Mais Seguro
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) realizou o lançamento do Programa Município Mais Seguro no dia 22 de outubro de 2025, para fortalecer a segurança pública municipal e valorizar as Guardas Municipais.
O programa reúne quatro iniciativas complementares, voltadas à qualificações das GCMs e das gestões locais de segurança pública. São elas:
- Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força - prevê a doação de instrumentos de menor potencial ofensivo e o oferecimento de treinamentos, capacitação e assistência técnicas para adequação de protocolos e normas padrões nacionais. O investimento previsto até 2027 é de R$ 100 milhões;
- Diagnóstico Nacional das Guardas Civis Municipais - deve mapear a realidade das Guarda Municipais em todo o País, coletando dados em nível local para subsidiar políticas públicas e fortalecer a governança municipal em segurança pública;
- Chamada pública para a seleção de projetos de fortalecimento da segurança municipal e das Guardas Municipais - lançamento de dois editais voltados à gestão de segurança pública municipal com investimento previsto de R$ 65 milhões;
- Escuta Susp, com foco na saúde mental dos profissionais - atendimento on-line em saúde mental com psicólogos, psiquiatras e farmacologistas especializados.