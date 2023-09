Governo federal libera verba para criação de novas vagas na educação infantil em MS

LISTA DE OBRAS

Buraco causado fim de semana na rua Catiguá, no Paulo Coelho Machado, é resolvido nesta segunda-feira (11) e entrega do estrago mais velho de 2023 é prevista para 15 dias

Solapamento na Catiguá foi aberto no fim de semana e será solucionado já nesta segunda-feira (11) Marcelo Victor/ Correio do Estado

Desde os primeiros dias do ano as fortes chuvas colocam à prova as estruturas de Campo Grande, não sendo diferente com a enxurrada do último fim de semana, que deixou estrago na rua Catiguá, no bairro Paulo Coelho Machado, estrago esse que mal entrou para a lista e já será resolvido hoje (11) mesmo, enquanto o mais antigo do ano, a cratera do Lago do Amor, tem prazo previsto para terminar nos próximos 15 dias.

Região de alto fluxo, cabe apontar que a rua Catiguá começa nos fundos do Jardim Canguru e Residencial Mario Covas, e atravessa a Av. Cafezais, com sua extensão tornando-se a Rua Martins de Souza antes de desaguar o movimento de veículos na Avenida Guaicurus.

Funcionários fazendo recomposição da rede. Foto: M.V

No trecho há uma rede pluvial, que com o tempo e uso passa a perder estrutura de contenção do fundo e pode causar solapamentos como esse visto na Catiguá. Com as fortes chuvas, o pequeno buraco tornou-se uma cratera.

Havia um tubo rompido no fundo da rede, que já vinha sendo observado pela equipe de obras, que não pôde ser resolvido antes de um estrago maior, entretanto, essa manilha já foi recomposta.

Considerada um dos mais importantes acessos da região Sul da Capital, diante do problema, agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estão presentes no local desde o domingo, orientando o fluxo, já que uma das mãos dessa via ficou completamente interditada.

Com os serviços executados por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) começando na manhã de hoje, vários caminhões e maquinários necessários para aterramento e recapeamento da via já estavam no trecho antes mesmo das 10h.

Lago do Amor "nos finalmente"

Sendo o último e mais recente estrago causado por chuvas nesse ano, devido ao alto fluxo de veículos, o buraco da rua Catiguá será resolvido "em tempo recorde" e antes do fim do prazo da "cratera mais antiga" de 2023, localizada no Lago do Amor.

Importante destacar que, aberta pelas chuvas de 04 de janeiro, essa recomposição foi tropeçando pelo caminho e, inclusive, já teve prorrogação de prazo, já que estava inicialmente prevista para ser entregue há quase dois meses, em 28 de julho.

Com o aditivo de prazo, como detalha o portal da transparência do município, as obras devem ser concluídas até o dia 26 de setembro, 265 dias após o estrago ser causado ainda em janeiro.

Ainda, o próprio Executivo Municipal esclareceu que, apesar do aditivo de prazo, o valor total empenhado (R$ 3.880.427,10) fosse também acrescido.

Distante pouco mais de duas semanas, o cenário do Lago do Amor já é bem diferente do visto quando o estrago foi causado, com a calçada já recomposta e sendo finalizada, enquanto uma escavadeira é utilizada também para retirar a terra usada para a construção do vertedouro.

Edificado, o vertedouro do tipo monge já foi comentado ser uma solução paliativa, pois diversos setores da sociedade apontam que a resposta para os constantes transbordamentos do local seria o desassoreamento.

