Governo lança campanha para arrecadar brinquedos para o natal

Para fazer o Natal de crianças carentes mais alegre, na próxima quarta-feira (01), o Governo Mato Grosso do Sul lança a campanha “Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”. Realizado pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), a ação conta com outros 17 correalizadores, incluindo empresas públicas e privadas.
Completando 10 anos de campanha, o lançamento será no auditório do Bioparque Pantanal às 14h e as doações poderão ser feitas até 19 de novembro. Neste ano, a madrinha do projeto é a empreendedora Mônica Riedel, primeira-dama do estado sul-mato-grossense.
Todos os órgãos do Governo do Estado, assim como as instituições parceiras serão locais para receber as doações. A campanha busca engajar e mobilizar os servidores e sociedade civil para garantir às crianças um presente para a data comemorativa.
“É uma responsabilidade muito grande amadrinhar uma campanha que mobiliza servidores e sociedade civil com um único objetivo, que é proporcionar um Natal especial a tantas crianças em situação de vulnerabilidade de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, é uma honra ver que a cada campanha que realizamos é crescente a corrente de solidariedade que tem feito a diferença, seja na Campanha Seu Abraço Aquece, seja na Campanha Caixa Encantada. Agora, mais uma vez, contamos com a empatia e a solidariedade de todos, para alcançar o máximo de entidades e crianças assistidas", disse Mônica Riedel.
O secretário da SAD, Frederico Felini, destaca a importância das campanhas de solidariedade para promover o senso de coletividade e união entre os servidores e a população e reforça a dedicação dos servidores estaduais em atender demandas da sociedade, principalmente com ações coletivas.
“Tanto a campanha do agasalho quando a Caixa Encantada demonstram o comprometimento dos servidores públicos estaduais com a população sul-mato-grossense. Atuando como organizadora da campanha e interlocutora com os demais órgãos e instituições parceiras, a SAD trabalha para disseminar o movimento que nasce entre os servidores, sobre como o olhar humano e a solidariedade são capazes de transformar a realidade, levando mais alegria para as crianças”.
DOAÇÕES
Como primeira ação da campanha, no próximo “MS ao Vivo”, no segundo domingo de outubro, (12) e dia das crianças, terá arrecadação em que o público presente poderá contribuir levando brinquedos novos ou em bom estado.
Na retirada dos kits da 3ª edição da Corrida dos Poderes, em 21 e 22 de outubro, já contam com 4.200 brinquedos, dos atletas inscritos que irão participar de qualquer modalidade da prova.
Em 2024, a campanha teria inovado ao expandir as arrecadações em todo o Estado. Foram mais de 74 mil brinquedos arrecadados, que foram distribuídos para 44 municípios de Mato Grosso do Sul, com 356 entidades filantrópicas atendidas, que assistem milhares de crianças e adolescentes.
Neste ano, as entidades que quiserem receber doações devem fazer o cadastro online, pelo site da campanha www.caixa encantada.ms.gov.br e o preenchimento poderá ser realizado entre os dias 2 e 24 de outubro.
Confira as instituições públicas e privadas que estão envolvidas na ação solidária e onde serão aceitas as doações:
- Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul;
- Tribunal de Justiça de Mato Grosso Do Sul;
- Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul;
- Ministério Público de Mato Grosso do Sul;
- Tribunal Regional do Trabalho (TRT 24ª Região);
- Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso Do Sul (Anoreg MS);
- Faculdade Insted;
- Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems);
- Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul);
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MS);
- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso Do Sul (Senar MS);
- Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg);
- Associação dos Criadores de Ruminantes de Mato Grosso Do Sul (Acrissul);
- Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS ( OAB | ESA | CAA MS);
- Sistema Fecomércio MS (Fecomércio e Senac);
- Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).