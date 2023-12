saúde

Campanha de conscientização começa hoje (1º) e dura o mês todo

A Campanha do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, lembrado nesta sexta-feira (1º), inclui diversas ações em Campo Grande, onde há 6,2 mil Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA), conforme os dados do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).

Este dado representa o número de pessoas cadastradas ativas que já iniciaram o tratamento em algum momento do seu diagnóstico.

Tradicionalmente, em dezembro são realizadas ações obtendo como foco a importância da prevenção e do diagnóstico do HIV. Por isso, a prefeitura de Campo Grande inicia hoje a campanha "Prevenção para todos".

Ao longo do mês, diversas ações devem ser realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para orientar e disponibilizar serviços à população.

Segundo os dados divulgados pela secretaria municipal, entre 2013 a 2023, foram notificados o total de 4.048 casos de HIV/aids no sexo masculino e 1.309 no sexo feminino.

Logo, os números mostram uma tendência de crescimento nos casos de HIV/aids no sexo masculino, algo predominante não só na Capital, mas também nas cidades dos demais estados brasileiros.

Além disso, no período de 2018 a 2023, foram notificadas 273 crianças expostas ao HIV residentes na Capital.

A Sesau destaca que há queda no número de casos de crianças expostas neste ano, quando comparado a anos anteriores.

Sobre esses casos, a pasta pontua o quanto é fundamental a adoção de medidas de prevenção, como o reconhecimento antecipado da infecção na gestante e, se indicado, a utilização da terapia antirretroviral durante a gestação, a fim de alcançar a redução no risco de transmissão vertical do HIV.

Importância da informação

A gerente técnica de HIV/Aids da Sesau, Isabelle Mendes de Oliveira, destaca que a intenção das ações deste mês é orientar a população, para que procurem os locais de testagem e tratamento precoce.

"O objetivo da campanha é alertar a população para a importância do uso responsável do preservativo como forma de prevenção das HIV/AIDS e demais infecções sexualmente transmissíveis, e ainda, incentivar a testagem rápida para detecção precoce do diagnóstico do HIV/AIDS para otimização do tratamento em tempo oportuno", complementa.

Ações

Ao longo do mês de dezembro serão intensificadas as ações educativas e testagem rápida de HIV, Sífilis, hepatites B e C nas unidades da Atenção Primária, além de ações extramuro aos finais de semana, com a entrega de preservativos e divulgação da Profilaxia de Pré exposição ao HIV (PrEP) e do autoteste.

A PrEP está disponível nas 22 Unidades Dispensadoras de Antirretrovirais (UDM) em Campo Grande, no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Serviço Especializado CEDIP, e Esterina Corsini (HUMAP).

Segundo a Sesau, neste ano, as metas da campanha vão ao encontro das metas da UNAIDS/OMS, que procuram aumentar para 95% a proporção de pessoas que vivem com o HIV e conhecem seu diagnóstico.

Diante deste cenário, o desafio é sensibilizar a população sexualmente ativa, especialmente a população jovem na faixa etária entre 15 e 49 anos, para o uso do preservativo, sendo esse o principal método e o mais eficaz para prevenir o aumento de novas infecções.