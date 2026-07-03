Maratona Campo Grande causa interdições no trânsito no fim de semana

Confira as interdições do trânsito durante o fim de semana - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou nesta sexta-feira (3) os trechos que estarão interditados neste final de semana em razão da realização da 5ª Maratona de Campo Grande.

O evento deve provocar a interdição parcial de ruas e avenidas da cidade especialmente na região da Avenida Ricardo Brandão e outros pontos da cidade entre as 5h e às 7h de sábado e das 4h às 11h de domingo (5).

No sábado, a largada da prova de 5 km será às 6h no Comper Itanhangá. Já no domingo, serão realizadas as provas de 21km e 42km, com largada às 5h, saindo da Avenida DR. Fadel Tajher Iunes e chegando no Comper. Às 5h30, se iniciam as provas de 10km e a milha, exclusiva para os competidores da etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo.

De acordo com Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova, o evento conta com pelo menos 450 pessoas trabalhando para coordenar as interdições, sendo 400 staffs e mais 26 órgãos parceiros.

“Nossa preocupação é impactar o menos possível a população, sabemos que grandes eventos trazem esse impacto do fechamento de vias, mas a gente está divulgando as rotas alternativas e queremos garantir segurança aos atletas e ordem no trânsito, para não travar a cidade”.

Para o gerente de fiscalização de trânsito da Agetran, Alexandre Pinho, os motoristas que circularem pela região nesses horários precisam devem dar preferência às rotas alternativas.

“A Agetran vai atuar na Maratona de Campo Grande de forma integrada com os outros órgãos de trânsito com o intuito de trazer segurança durante a prova e dar fluidez ao trânsito. Estaremos com nossas equipes operacionais nos pontos considerados mais críticos, junto aos staffs, dando orientação a todos que precisam chegar aos seus destinos e possibilitando a travessia quando for seguro. Esperamos que quem precisar sair de casa nesses horários se atente para as rotas alternativas e se programe com antecedência”, disse.

Rotas alternativas

Confira as rotas alternativas sugeridas pela Agetran durante o período da prova:

Vias alternativas para quem sai do Centro: Rua 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro, Av. Ceará e Rua 13 de Maio.

Para quem vai sentido Centro: Av. Eduardo Elias Zahran, Av. Ceará, Rua Rui Barbosa.

Para quem sai do Chácara Cachoeira/Parque dos Poderes: Av. Ceará, Av. Afonso Pena, Av. Eduardo Elias Zahran.

Parque dos Poderes

Acesso livre ao Parque dos Poderes via Av. do Poeta e Av. Desembargador José Leão Neto. Alternativas para Av. Fadel Tajher Iunes: Av. Hiroshima e Av. Afonso Pena.

Av. Afonso Pena

Terá acesso livre com contrafluxo em uma das pistas. Alternativas: Rua Ceará, vias do Bairro Chácara Cachoeira e Parque dos Poderes.

Via Park (Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira)

Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho.

Av. Ricardo Brandão

Alternativas: Av. Ceará, que estará 100% liberada, Rua Nova Era/Rua Ambrosina (corredor controlado para acesso a prédios e estacionamento), Joaquim Murtinho sentido bairro/Centro (corredor controlado).

Av. Fernando Corrêa da Costa

Alternativas: Av. Calógeras, Rua 13 de Maio e Rua Rui Barbosa (corredores).

Av. Fábio Zahran

Alternativa: Av. Ernesto Geisel sentido Centro/bairro.

Av. Ernesto Geisel

Alternativas para acessar o Centro (corredores controlados): Av. Calógeras, Rua 13 de Maio e Rua Rui Barbosa.

Alternativas para atravessar a Av. Ernesto Geisel: Av. Afonso Pena, Rua 26 de Agosto, Rua Dom Aquino, Rua Maracaju e Rua Antônio Maria Coelho (corredores controlados).

Av. Noroeste (Orla Morena)

Alternativas para atravessar a Av. Noroeste: Av. Júlio de Castilho e Rua Antônio Maria Coelho (corredores controlados).

Av. Duque de Caxias

Acesso ao aeroporto 100% garantido com contrafluxo na via sentido aeroporto > Centro (acesso vias Júlio de Castilho e Capibaribe).

Alternativas para atravessar a Duque de Caxias: Av. Presidente Vargas (corredor controlado) e Av. Murilo Rolim Júnior (em frente ao aeroporto).

Corredores de acesso

Para atravessar a Av. Fernando Corrêa da Costa e acessar o Centro da cidade: Rua Rui Barbosa, Rua 13 de Maio, Rua 14 de Julho, Av. Ernesto Geisel.

Para Rua Ricardo Brandão e Chácara Cachoeira: Av. Ceará, Rua Jeribá/Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Corredores com passagem controlada: Rua Dona Ambrosina e Rua José Antônio.

O acesso ao Comper Itanhangá (arena da prova) será via Rua Joaquim Murtinho - Rua Hiltrudes Fantini Pereira (antiga Rua Itaquiraí) (acesso lateral).

A Rua Joaquim Murtinho vai permitir somente acesso local, considerando que o cruzamento com a Av. Ricardo Brandão e o acesso à Rua Bahia estarão interditados.

ACESSO A HOSPITAIS

Hospital da Unimed e Cassems: Acesso pela Av. Mato Grosso e pela Rua Antônio Maria Coelho (acesso local).

Santa Casa e Hospital do Coração: Travessia pela Rui Barbosa, Rua Bahia e Rua 14 de Julho.

Hospital do Exército: Acesso local pela Av. Duque de Caxias.

ESTACIONAMENTOS NA ÁREA DA PROVA

Comper Itanhangá: acesso pela Rua Joaquim Murtinho - Rua Hiltrudes Fantini Pereira (antiga Rua Itaquiraí).

Universidade Anhanguera: acesso pela Rua Ceará sentido Centro/bairro. Saída pedestre pela Rua Nova Era, próxima ao evento.

Outras interdições

Veja as outras interdições previstas para todo o final de semana em Campo Grande:

Sexta-feira (3 de julho)

Festa Julina (15h às 23h): Rua General Melo cruzamento com a 14 de Julho.

Feira de Ciências (17h às 20h30): Rua Barão de Campinas (entre Francisco dos Anjos e Travessa Puco).

Sarau Julho das Pretas (14h às 23h30): Rua General Melo, 23 (entre Dr. Ferreira e Calógeras).

Festa Julina (Integral, até domingo): Rua Cândida Lima de Barros (entre Cel. Salustiano Lima e Av. Rouxinol).

Sábado (4 de julho)

Maratona (A partir das 4h): Avenida Ricardo Brandão, Rua Pestalozzi e Rua Pedro Celestino.

Festas Julinas e Eventos Comunitários:

Rua Quarenta e Oito (10h às 23h59);

Rua Willian Maksoud (15h às 23h59);

Rua Geraldo Agostinho Ramos (14h às 20h);

Rua Pérolas com Topázio e avenidas Capibaribe e Murilo Rolim (a partir das 17h);

Rua Barão de Limeira, 1683 (07h às 23h59);

Rua Hanna Anache, 1027 (13h às 23h59);

Rua Loiola (18h às 23h59);

Rua Foz do Iguaçu (14h às 23h);

Rua São Manoel (16h às 23h59);

Rua Pitangui (18h às 23h59); Rua Vila Lobos (17h às 23h);

Rua Topógrafos (16h30 às 22h).

Domingo (5 de julho)