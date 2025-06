Governo sanciona lei para promover incentivo a doação de sangue nas escolas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (9), a Lei 6.424/2025, que acrescenta dispositivo à Lei 2.656, de 6 de agosto de 2003, que cria Programa educacional e de incentivo à Doação de Sangue no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

De autoria do deputado estadual Paulo Duarte (PSB), a lei que entra em vigor a partir de hoje, vai instituir atividades educativas nas escolas da rede de ensino estadual de Mato Grosso do Sul destinadas a conscientizar, sensibilizar e estimular desde cedo os cidadãos que num futuro próximo podem se tornar doadores de sangue, disseminando a importância da doação voluntária.

De acordo com a alteração na norma vigente, a partir de agora será possível firmar instrumentos específicos para a promoção de cursos, de seminários e de campanhas para os alunos, seus familiares e a comunidade do entorno das escolas, visando à orientação e à conscientização acerca da importância da doação de sangue.

Ainda conforme o texto, o objetivo é instituir atividades educativas nas escolas da rede de ensino estadual de Mato Grosso do Sul destinadas a conscientizar, sensibilizar e estimular desde cedo os cidadãos que num futuro próximo podem se tornar doadores de sangue, disseminando a importância da doação voluntária.

Para o deputado Paulo Duarte, um dos motivos que levou a necessidade de propor essa lei é a grande demanda por reposição de estoques nos hemocentros.

“Cada vez mais, nos deparamos com hemocentros realizando campanhas para atrair novos doadores. Os estoques de sangue se encontram em situações críticas, principalmente durante o período sazonais como no inverno e feriados prolongados, quando as doações costumam diminuir. Muitas vidas são perdidas e cirurgias não são realizadas devido à falta de sangue disponível. Conscientizando os nossos jovens estudantes da importância da doação de sangue e como cada um de nós pode ajudar a salvar vidas, estaremos lutando para que o número de doações aumente consideravelmente”, ressaltou o parlamentar.

Assine o Correio do Estado.