Grande incêndio no Pantanal chega às margens de Corumbá e cobre cidade com fumaça

Um incêndio florestal que ganhou grandes proporções no começo da tarde deste dia 22/10 está mobilizando forças de segurança em Corumbá e gerando fumaça que está cobrindo a cidade. O fogo foi iniciado às margens do Canal Tamengo, que dá acesso à Bolívia, e ganhou proporção com uma linha de fogo de cerca de 200 metros. Ainda não se sabe a origem dessas chamas, mas não houve registro de raio na região.

A Defesa Civil de Corumbá divulgou nota sobre relato de ocorrência e alertou que o fogo começou próximo à ponte de captação de água, no rio Paraguai, e se espalhou até próximo de casas que ficam perto de morraria, às margens do Tamengo. Por conta do perigo à população, à fauna e possibilidade de causar danos patrimoniais, houve mobilização de 10 brigadistas do Prevfogo/Ibama, 8 militares do Corpo de Bombeiros, dois militares da Força Nacional, três agentes da Defesa Civil Municipal e foi solicitado apoio de 13 brigadistas da Brigada Alto Pantanal, que é mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

“Diante do risco à população, foi acionada uma força-tarefa interinstitucional para conter o avanço das chamas. A resposta está sendo coordenada pelo Comitê Municipal do Fogo de Corumbá, o que tem permitido ação integrada e ágil entre as instituições que compõem o colegiado. Foram empregados equipamentos e viaturas especializadas de combate a incêndios florestais, incluindo caminhonetes, bombas costais, abafadores e sopradores”, informou a Defesa Civil Municipal de Corumbá, em nota.

Como essa região tem acesso terrestre e fluvial, as equipes especializadas estão mobilizadas já durante o começo da noite desta quarta-feira para proteger os sistemas de captação de água, residências do bairro Cervejaria, áreas da Cacimba da Saúde, do Mirante da Capivara e casas no bairro Generoso.

“As equipes atuam na abertura e consolidação de aceiros, resfriamento das bordas do fogo e monitoramento contínuo de pontos quentes. As condições ambientais, com baixa umidade e ventos variáveis, favorecem a propagação, exigindo reforço logístico e revezamento das frentes de combate”, apontou nota do Comitê Municipal do Fogo de Corumbá.

Além das residências e a fumaça, parte dessa região onde há o registro do incêndio tem registrado a presença de uma onça-pintada desde fevereiro deste ano. Além da espécie, também há registro de ariranhas, capivaras, diferentes aves. Conforme apurado, o Grupo Técnico Coexistência Humano-Onça em Corumbá, que reúne diferentes instituições como Ibama, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, IHP, Defesa Civil Municipal, está mobilizado para realizar monitoramentos.

Conforme o primeiro boletim do Comitê do Fogo Municipal, apesar dos riscos e fumaça, não havia registro de pessoas feridas.

Por conta do cenário, houve alerta também divulgado em redes sociais institucionais sobre orientações à população:

• Evite circular nas áreas próximas às frentes de incêndio;

• Mantenha janelas fechadas e aumente a hidratação, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias;

• Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros Militar);

• Para situações de apoio ou comunicação com a Defesa Civil, acione o número 199.

Esse incêndio às margens do rio Paraguai e do Canal Tamengo ainda não aparece em sistemas satelitais para avaliar o tamanho da área atingida. Próximo a Corumbá e Ladário, está ocorrendo incêndio em região de assentamento e o fogo já causou danos em mais de 11 km². Também no município de Corumbá, mas em área mais afastada, próximo à Serra do Amolar, também há registro de incêndios em uma área de quase 8 km².