Cidades

QUEIMADA

Grande incêndio no Pantanal chega às margens de Corumbá e cobre cidade com fumaça

Linha de fogo está próxima de dezenas de casas e em área onde há relato de animais como onça e ariranhas

Rodolfo César

22/10/2025 - 18h35
Um incêndio florestal que ganhou grandes proporções no começo da tarde deste dia 22/10 está mobilizando forças de segurança em Corumbá e gerando fumaça que está cobrindo a cidade. O fogo foi iniciado às margens do Canal Tamengo, que dá acesso à Bolívia, e ganhou proporção com uma linha de fogo de cerca de 200 metros. Ainda não se sabe a origem dessas chamas, mas não houve registro de raio na região.

A Defesa Civil de Corumbá divulgou nota sobre relato de ocorrência e alertou que o fogo começou próximo à ponte de captação de água, no rio Paraguai, e se espalhou até próximo de casas que ficam perto de morraria, às margens do Tamengo. Por conta do perigo à população, à fauna e possibilidade de causar danos patrimoniais, houve mobilização de 10 brigadistas do Prevfogo/Ibama, 8 militares do Corpo de Bombeiros, dois militares da Força Nacional, três agentes da Defesa Civil Municipal e foi solicitado apoio de 13 brigadistas da Brigada Alto Pantanal, que é mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

“Diante do risco à população, foi acionada uma força-tarefa interinstitucional para conter o avanço das chamas. A resposta está sendo coordenada pelo Comitê Municipal do Fogo de Corumbá, o que tem permitido ação integrada e ágil entre as instituições que compõem o colegiado. Foram empregados equipamentos e viaturas especializadas de combate a incêndios florestais, incluindo caminhonetes, bombas costais, abafadores e sopradores”, informou a Defesa Civil Municipal de Corumbá, em nota.

Como essa região tem acesso terrestre e fluvial, as equipes especializadas estão mobilizadas já durante o começo da noite desta quarta-feira para proteger os sistemas de captação de água, residências do bairro Cervejaria, áreas da Cacimba da Saúde, do Mirante da Capivara e casas no bairro Generoso.

“As equipes atuam na abertura e consolidação de aceiros, resfriamento das bordas do fogo e monitoramento contínuo de pontos quentes. As condições ambientais, com baixa umidade e ventos variáveis, favorecem a propagação, exigindo reforço logístico e revezamento das frentes de combate”, apontou nota do Comitê Municipal do Fogo de Corumbá. 

Além das residências e a fumaça, parte dessa região onde há o registro do incêndio tem registrado a presença de uma onça-pintada desde fevereiro deste ano. Além da espécie, também há registro de ariranhas, capivaras, diferentes aves. Conforme apurado, o Grupo Técnico Coexistência Humano-Onça em Corumbá, que reúne diferentes instituições como Ibama, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, IHP, Defesa Civil Municipal, está mobilizado para realizar monitoramentos.

Conforme o primeiro boletim do Comitê do Fogo Municipal, apesar dos riscos e fumaça, não havia registro de pessoas feridas. 

Por conta do cenário, houve alerta também divulgado em redes sociais institucionais sobre orientações à população:
    •    Evite circular nas áreas próximas às frentes de incêndio;
    •    Mantenha janelas fechadas e aumente a hidratação, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias;
    •    Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros Militar);
    •    Para situações de apoio ou comunicação com a Defesa Civil, acione o número 199.

Esse incêndio às margens do rio Paraguai e do Canal Tamengo ainda não aparece em sistemas satelitais para avaliar o tamanho da área atingida. Próximo a Corumbá e Ladário, está ocorrendo incêndio em região de assentamento e o fogo já causou danos em mais de 11 km². Também no município de Corumbá, mas em área mais afastada, próximo à Serra do Amolar, também há registro de incêndios em uma área de quase 8 km².

SOLTURA

Motorista que dirigia carro com adolescente no porta-malas é solto em Dourados

O jovem usará tornozeleira eletrônica e será monitorado durante seis meses

22/10/2025 18h40

Carro utilizado para a realização da manobra

Carro utilizado para a realização da manobra Foto: Divulgação

O juíz Alexandre Corrêa Leite concedeu nesta quarta-feira (22) liberdade ao jovem Felipe Matheus Araújo Neris, responsável pela manobra de derrapagem que vitimou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, em Dourados no último sábado (17).

A decisão publicada no Diário da Justiça sustenta que o jovem não apresenta risco à ordem pública, e portanto, deve aguardar os pareceres da Justiça em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica. Diante disso, o jovem pode deixar a Penitenciária Estadual de Dourados ainda nesta quarta-feira. Além disso, Felipe não poderá sair de casa aos finais de semana, feriado e folgas, bem como deverá circular publicamente somente até às 22h e após às 5h. 

Homicídio culposo

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reconheceu que Felipe Matheus Araújo Neris agiu com intenção de matar o adolecente, motivo pelo qual o caso pode ser enquadrado como homicídio culposo e elevar a pena do motorista, caso este seja condenado.

O parecer assinado pelo promotor de Justiça João Linhares nesta segunda-feira (20), difere da decisão policial. Se para a polícia não houve intenção de matar, para o Ministério Público, Felipe Neris "assumiu o risco" contra a vida do garoto, que estava no porta-malas do carro no momento do acidente. 

O promotor destacou sete motivos pelos quais o motorista deveria ser enquadrado por homicídio doloso: 

  • dirigiu embriagado; 
  • realizou derrapagens irregulares; 
  • dirigiu em alta velocidade;
  • vítima estava no porta-malas;
  • automóvel estava lotado de passageiros;
  • local de grande fluxo de pessoas;
  • vítima transportada sem cinto de segurança em local inadequado e perigoso

O fato

Na madrugada de sábado (18), Felipe Matheus perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra, conhecida como "drift", e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados, na Avenida Dom Redovino Rizzardo

Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu. 

No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Outros três ocupantes, com idades de 17, 19 e 20 anos, tiveram apenas ferimentos leves.

Cidades

Vestibular UFGD: resultado definitivo sai em novembro

Universidade já divulgou gabarito preliminar e abriu prazo para recursos

22/10/2025 16h50

Divulgação/ UFGD

O gabarito definitivo do Vestibular 2026 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) será publicado em 12 de novembro. Dos 8.272 inscritos, 6.858 compareceram aos locais de prova — uma presença de 83% dos candidatos e abstenção de 17%. Os resultados preliminares foram divulgados no último dia 20, enquanto as provas - objetiva e de redação - foram aplicadas no último domingo (19) em cinco municípios: Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

O tema da redação deste ano foi “A desvalorização da educação em tempos de propagação da cultura da ostentação nas redes sociais”, que convidou os candidatos a refletirem sobre o papel do conhecimento e da educação em uma sociedade movida pela aparência.

Confira o cronograma do Vestibular 2026 da UFGD:

  • 12 de novembro: publicação do gabarito definitivo
  • 19 de novembro: divulgação da relação de acertos da prova objetiva
  • 17 de dezembro: resultado preliminar do vestibular
  • 18 e 19 de dezembro: prazo para recursos
  • 14 de janeiro de 2026: resultado final e convocação para matrícula da primeira chamada

No total, o Vestibular 2026 da UFGD oferece 984 vagas em 35 cursos de graduação presenciais, todos gratuitos. 

