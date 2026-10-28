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Dívida Milionária

Grupo do agro com dívida de R$ 54,6 milhões terá plano decisivo votado em MS

Credores vão votar em dezembro o plano de recuperação judicial do Grupo Santa Lourdes, que enfrenta crise financeira após sucessivas perdas nas lavouras.

Welyson Lucas

28/10/2026 - 17h42
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Com dívidas declaradas de aproximadamente R$ 54,6 milhões, o Grupo Santa Lourdes, que atua na produção de grãos e na pecuária em Anaurilândia, no leste de Mato Grosso do Sul, terá seu plano de recuperação judicial submetido à votação de credores em dezembro.

A nova etapa do processo foi oficializada em edital publicado nesta quarta-feira (28), no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A assembleia está marcada para 1º de dezembro de 2026, às 14h, com segunda convocação prevista para o dia 8 do mesmo mês, caso não seja alcançado o quórum necessário na primeira reunião.

Os credores poderão aprovar, rejeitar ou propor modificações ao plano apresentado pelo grupo, que busca reorganizar suas dívidas e manter as atividades agropecuárias.

O processo tramita na 4ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações da Comarca de Três Lagoas, sob responsabilidade do juiz Márcio Rogério Alves.

A convocação envolve a Agropecuária Santa Lourdes Ltda. e seis produtores rurais da família Brescansin: Luciano Pompilio, Juliana Cristina Monteiro Garcia, Marcílio Pompilio, Antônio Garcia, Luciano Garcia e Renato Pompilio.

A recuperação judicial foi solicitada em 1º de julho de 2025, após o grupo alegar dificuldades financeiras provocadas por sucessivas estiagens, perdas de produtividade, aumento dos custos de produção e encarecimento do crédito. O processamento do pedido foi deferido pela Justiça em 15 de julho daquele ano.

Conforme os valores apresentados nos documentos encaminhados à Justiça, o endividamento total do grupo chegava a R$ 54,6 milhões, dos quais aproximadamente R$ 25,6 milhões correspondem a dívidas sujeitas à recuperação judicial.

O restante envolve obrigações que não entram automaticamente nas mesmas condições de renegociação.

Os valores refletem a situação declarada em 2025 e não representam necessariamente o saldo atualizado das dívidas. O edital publicado nesta quarta-feira não apresenta uma nova apuração do passivo.

Estiagens e quebra de safras agravaram crise financeira

Com trajetória iniciada em 1993, o Grupo Santa Lourdes construiu suas atividades a partir da pecuária de corte e, posteriormente, ampliou a produção agrícola, com destaque para o cultivo de soja e milho.

De acordo com os documentos apresentados à Justiça, a crise financeira começou a se intensificar na safra 2021/2022, quando uma estiagem comprometeu a produtividade das lavouras e reduziu significativamente a receita obtida com a comercialização dos grãos.

Naquele período, a produtividade média da soja caiu de aproximadamente 55 para 20 sacas por hectare, redução próxima de 64%.

A queda comprometeu a capacidade financeira do empreendimento, que passou a depender de novas operações de crédito e renegociações para manter suas atividades.

As dificuldades continuaram na safra seguinte, 2022/2023, quando o grupo relatou prejuízos associados ao ataque de cigarrinhas nas lavouras, além da retração nos preços de produtos agrícolas.

Na temporada 2023/2024, novas condições climáticas desfavoráveis agravaram a situação.

Segundo os produtores, a repetição das perdas reduziu a disponibilidade de capital de giro, recurso necessário para financiar despesas como sementes, fertilizantes, defensivos, combustível e manutenção de máquinas.

A situação voltou a se deteriorar na safra 2024/2025, encerrada em abril do ano passado. Conforme os documentos apresentados à Justiça, o grupo cultivou 2.530 hectares de soja, mas obteve produtividade média de apenas 32 sacas por hectare, resultado considerado insuficiente diante dos custos acumulados.

O cenário foi agravado pelo aumento dos encargos financeiros e pela necessidade de recorrer a empréstimos para custear novas safras, mesmo sem a recuperação integral das receitas anteriores.

Segundo a documentação judicial, a produção agrícola representa aproximadamente 80% do faturamento do grupo, enquanto a pecuária responde pelos outros 20%.

Dessa forma, as perdas sucessivas nas lavouras tiveram impacto direto sobre a principal fonte de receitas do empreendimento.

Grupo começou com pecuária e expandiu produção agrícola

A história do Grupo Santa Lourdes começou em 1993, com a aquisição de uma propriedade rural denominada Estrela do Quiterói, em Anaurilândia, por Mário Brescansin Filho.

Três anos depois, em 1996, Luciano Pompilio Brescansin adquiriu a Fazenda Santa Lourdes e iniciou, ao lado do irmão Marcílio, atividades de criação, recria e engorda de bovinos.

A partir de 2003, a família começou a investir no cultivo de soja, inicialmente em uma área de 72 hectares, como parte de uma estratégia de diversificação produtiva e recuperação de pastagens.

Entre 2009 e 2013, a área destinada à produção agrícola alcançou 400 hectares. Posteriormente, a operação foi ampliada, com a incorporação de familiares à gestão e a expansão das lavouras.

O crescimento das atividades também elevou a necessidade de investimentos e financiamento agrícola.

No pedido de recuperação judicial, os produtores sustentaram que a combinação de perdas de safra e obrigações financeiras acumuladas tornou necessária uma reorganização das dívidas.

Credores vão decidir sobre proposta de pagamento

A assembleia geral de credores será realizada exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Assemblex Pillar, sob acompanhamento da administradora judicial WBN Perícias Ltda.

Na primeira convocação, marcada para 1º de dezembro, a reunião somente poderá ser instalada com a presença de credores que representem mais da metade dos créditos de cada classe, considerados os respectivos valores.

Caso esse número não seja alcançado, a segunda convocação ocorrerá em 8 de dezembro, também às 14h, quando a assembleia poderá ser instalada independentemente da quantidade de credores presentes.

Durante o encontro, os participantes poderão deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, além da eventual criação de um comitê de credores.

Para participar, os credores deverão realizar cadastro e solicitar habilitação na plataforma eletrônica com antecedência mínima de 24 horas, apresentando os documentos exigidos pela Justiça.

O resultado da votação será importante para definir os próximos passos da reestruturação financeira do grupo. A aprovação do plano poderá permitir a reorganização dos pagamentos nas condições estabelecidas e posteriormente submetidas ao controle judicial.

Em caso de rejeição, o processo poderá ter outros desdobramentos previstos na legislação, incluindo alternativas de negociação e, conforme as circunstâncias legais, o risco de decretação de falência.

Entenda o que é recuperação judicial

A recuperação judicial é um mecanismo previsto na Lei nº 11.101/2005 que permite a empresas e produtores rurais que atendam aos requisitos legais buscar a reorganização de suas dívidas sob supervisão da Justiça.

O objetivo é criar condições para superar dificuldades econômico-financeiras, preservar atividades produtivas e permitir a negociação de compromissos com os credores.

Durante o procedimento, os devedores apresentam um plano que pode estabelecer novos prazos, condições de pagamento e outras medidas destinadas ao restabelecimento da capacidade financeira.

A recuperação judicial, entretanto, não significa perdão automático das dívidas nem garante que o empreendimento conseguirá superar a crise. O cumprimento das obrigações depende da aprovação e das condições do plano, além da continuidade das operações.

No caso do Grupo Santa Lourdes, a votação marcada para dezembro representa uma nova etapa de um processo iniciado há mais de um ano, após os produtores relatarem sucessivos prejuízos nas lavouras e dificuldades para honrar compromissos financeiros.

A assembleia deverá indicar se os credores aceitarão a proposta apresentada para a reestruturação do empreendimento rural localizado em Anaurilândia.

Outro Lado 

A reportagem do Correio do Estado procurou a Agropecuária Santa Lourdes para obter esclarecimentos sobre a recuperação judicial, o valor atualizado das dívidas e a situação financeira do grupo. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

Risco de Temporal

Campo Grande entra em alerta para chuva de 50 mm e ventos de até 60 km/h

Aviso do Inmet começa às 23h desta quarta-feira (28) e segue até quinta-feira (29), com risco de alagamentos, quedas de árvores e falta de energia.

28/10/2026 16h07

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Céu carregado de nuvens escuras em Campo Grande, que está sob alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h.

Céu carregado de nuvens escuras em Campo Grande, que está sob alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h. Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado.

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Campo Grande está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes a partir das 23h desta quarta-feira (28). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, permanece válido até as 22h59 de quinta-feira (29).

De acordo com o Inmet, a Capital poderá registrar chuvas de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Apesar de o alerta ser classificado como de perigo potencial, nível amarelo na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de quedas de galhos de árvores, alagamentos em pontos da cidade, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

A classificação de perigo potencial indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos capazes de provocar transtornos à população, mas com menor grau de severidade em comparação aos alertas laranja, que representam perigo, e vermelho, que indicam grande perigo.

A previsão também indica possibilidade de tempestades isoladas, com raios e eventual queda de granizo, exigindo atenção redobrada de motoristas e moradores de regiões sujeitas a alagamentos.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para quinta-feira (29) indica possibilidade de chuvas intensas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

Os volumes podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de ventos de 40 a 60 km/h.

O órgão explica que a mudança no tempo está relacionada à atuação de cavados atmosféricos, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e tempestades. Os ventos devem variar entre 40 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h em localidades isoladas.

Previsão para os próximos dias

Conforme a previsão do Inmet, Campo Grande terá temperaturas entre 20°C e 27°C nesta quarta-feira (28), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na quinta-feira (29), os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C, com predomínio de céu encoberto. Já na sexta-feira (30), a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C, com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Chuva também deve atingir cidades do interior

A instabilidade não ficará restrita a Campo Grande. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também abrange municípios do interior de Mato Grosso do Sul, incluindo Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá.

Para quinta-feira (29), as previsões meteorológicas consultadas indicam temperaturas entre 19°C e 24°C em Dourados, enquanto Três Lagoas deve registrar mínima de 19°C e máxima de 25°C. Em Ponta Porã, os termômetros devem variar entre 16°C e 23°C, e, em Corumbá, entre 21°C e 27°C.

Nas quatro cidades, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas. Conforme o alerta do Inmet, os ventos podem atingir 60 km/h, acompanhados de precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia.

Defesa Civil orienta moradores

Diante da possibilidade de temporais, a Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Para solicitar serviços municipais, como remoção de árvores caídas, o contato é o 156.

Nos casos em que árvores ou galhos atingirem a rede elétrica, oferecendo risco de choque, a orientação é manter distância da fiação e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Operação Finados 2026

PRF reforça fiscalizações durante feriado de Finados em MS

Não haverá qualquer restrição de tráfego nas rodovias federais que cortam o Estado

28/10/2026 14h00

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Foto: Divulgação / PRF

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia na sexta-feira (30) a Operação Finados 2026 em Mato Grosso do Sul, ação que segue até a próxima segunda-feira (2).

Com o aumento no fluxo de veículos esperado para o período, as equipes da PRF estarão posicionadas em trechos estratégicos, fiscalização focada em coibir condutas de alto risco ao volante, tais como ultrapassagens proibidas ou indevidas; excesso de velocidade; condução sob efeito de álcool ausência do cinto de segurança e da cadeirinha infantil. 

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que não haverá qualquer restrição de tráfego nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. 

Além da fiscalização viária, a PRF manterá ações voltadas ao combate à criminalidade, atuando no enfrentamento ao tráfico de drogas, de armas e de outros ilícitos. Além disso, recomenda que os condutores a adotarem atitudes preventivas antes e durante o deslocamento tais como: checar pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água. 

A equipe também orienta que os condutores verifiquem se a documentação do veículo e pessoal está em dia, assim como programem paradas para descanso a cada duas horas de viagem, a fim de que reduzam a fadiga provocada pelo translado.

Os motoristas também devem preventivamente reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em caso de chuva ou neblina, ao passo que em caso de emergência, a orientação é para que liguem 191. 

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