Bando que sequestrou mulheres e criança é preso em Campo Grande

Um jovem de 21 anos contou que foi ameaçado com uma arma na boca por conta de um suposto furto de pneus

Laura Brasil

27/12/2025 - 11h42
O Batalhão de Choque recebeu a denúncia do sequestro de duas mulheres  e uma criança que não teve a idade divulgada, por indivíduos armados, na madrugada de quinta-feira (26), que foram levadas em caminhonetes para o bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Com os dados dos veículos, a equipe localizou uma Toyota Hilux. Durante o deslocamento pela Avenida Costa e Melo, os policiais verificaram que uma viatura da área já realizava a abordagem.

Os militares informaram que haviam sido acionados para atender uma ocorrência de vias de fato no endereço. No local, foram localizadas caminhonetes com as características informadas e dois indivíduos, que foram abordados.

Um deles relatou que os outros envolvidos estavam no interior da casa com as vítimas, que eram impedidas de deixar o local.

Diante da falta de resposta por parte dos suspeitos, os policiais arrombaram o portão. Dentro da residência, a equipe localizou as vítimas presas em um dos cômodos: um jovem de 21 anos, duas mulheres de 25 e 45 anos, além do filho menor de idade de uma das vítimas.

Os suspeitos foram abordados, sendo um jovem de 26 anos e outro de 32 anos, dois adolescentes de 17 e 19 anos e uma idosa de 61 anos.


Relato das vítimas

Segundo relataram à polícia, o rapaz de 21 anos foi amarrado e agredido com um porrete de madeira, além de ser constantemente ameaçado com arma de fogo, enquanto o grupo exigia informações sobre uma suposta carga de pneus furtada de um depósito dos autores.

As mulheres também relataram que foram agredidas e questionadas sobre os pneus, permanecendo sob a mira de armas de fogo.

Os suspeitos, por sua vez, afirmaram que estavam indignados com o furto dos pneus e, por isso, decidiram sequestrar as vítimas.

No cômodo onde eles estavam, a equipe localizou um revólver calibre .38, com cinco munições intactas. Um dos envolvidos assumiu ser o proprietário da arma. Também foi encontrado um aparelho celular pertencente a outro suspeito que não foi localizado.

Em buscas nas imediações, os policiais encontraram uma VW Amarok em uma área de vegetação, ocultada por um pano. No interior do veículo, foi localizado outro revólver calibre .38.

O grupo foi conduzido à delegacia e vai responder por associação criminosa, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado. A ação resultou em um prejuízo estimado de R$ 263 mil ao crime.

 

 

 

Jovem que comemorou Natal descarregando pistola vai para cadeia

O grupo filmou toda a ação e compartilhou nas redes sociais; dois dias depois, o jovem de 19 anos foi preso pelo Choque. Veja o vídeo

27/12/2025 10h12

Reprodução redes sociais

Um jovem de 19 anos, que circulou nas redes sociais em várias publicações atirando para cima na noite de Natal, terminou preso pelo Batalhão de Choque nesta sexta-feira (26), na casa da avó, em Campo Grande.

Na noite do dia 24 de dezembro, em frente a uma residência na Rua Nerisca, no bairro Alves Pereira, rapazes filmaram o momento em que o suspeito sai para o lado de fora do imóvel e efetua diversos disparos.

Ao redor, os conhecidos “titanzeiros”, ou a turma do “ratantan”, roncavam os motores das motos.

A movimentação e o fato de o material ter circulado amplamente nas redes sociais levaram a polícia até a casa do suspeito, onde foram recebidos pelos pais dele.

 Ao tomarem conhecimento de que o filho poderia estar com uma arma de fogo, eles informaram que o jovem havia deixado uma mochila na casa da avó.

Os policiais acompanharam a mãe do suspeito até o local, que fica ao lado. A mulher abriu a porta e, ao verificarem a mochila, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 60 munições, sendo 48 munições calibre 9 mm e 12 munições calibre .380.

Algum tempo depois, durante a conferência do material apreendido, o rapaz se apresentou acompanhado de um advogado e se entregou voluntariamente.

O armamento e as munições apreendidas foram avaliados em cerca de R$ 9 mil de prejuízo ao crime.

Em conversa com os policiais, ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica e estava comemorando a data, confirmando que efetuou os disparos, mas não soube informar quantos tiros foram realizados.

Em relação ao outro indivíduo que aparece dançando com uma arma na mão, o Choque informou que, até o momento, ele não foi localizado, mas já foi identificado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia da Cepol, juntamente com a arma de fogo, os carregadores e as munições apreendidas.

Ele vai responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública.

plano de saúde

Deficitário, Servimed fez mais de 1,3 milhão de atendimentos em 2025

Usuários do plano de saúde da prefeitura de Campo Grande são atendidos em 12 hospitais e oito prontos-socorros

27/12/2025 08h15

Ao todo, são quase 1,3 mil prestadores de serviço conveniados ao plano de saúde dos funcionários da prefeitura de Campo Grande

Ao todo, são quase 1,3 mil prestadores de serviço conveniados ao plano de saúde dos funcionários da prefeitura de Campo Grande

Com cerca de 45 mil servidores e familiares beneficiários, o plano de saúde dos servidores municipais de Campo Grande, o Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal), foi responsável por mais de 1,3 milhão de atendimentos em diversas áreas da saúde ao longo de 2025, como consultas médicas, exames, procedimentos cirúrgicos, odontologia, entre outros.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura de Campo Grande, esta assistência foi possível graças à atuação de uma rede credenciada composta por 1.396 prestadores, incluindo 12 hospitais, cinco prontos-socorros adultos e três pediátricos, com atendimento voltado exclusivamente para a Capital.

Mas, por conta do grande número de servidores que está abandonando o plano de saúde, o faturamento está ficando comprometido, 

Prova disso é que no ano passado o Servimed, faturou quase R$ 137 milhões, mas teve despesas que superram os R$ 155. Ou seja, contabilizou déficit de R$ 1,5 milhão.

O plano de saúde é custeado com a contribuição de servidores (4,2% para os ativos e 7% para inativos), além de 1,5% a 8% conforme o dependente. Existe ainda a chamada coparticipação, de 30% sobre todos os serviços utilizados. Os usuários também pagam ainda o chamado fator moderador, que varia de acorco com o tipo de atendimento. A administração municipal, por sua vez, paga 6% sobre o salário.

Além da cobertura ampla por convênios, o Servimed também mantém atendimento ambulatorial em sede própria, somando 34.924 atendimentos em 2025, voltados a casos de baixa complexidade.

Prevenção

Entre as ações promovidas ao longo do ano, destacadas pela prefeitura de Campo Grande aparece a 6ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor, com serviços gratuitos de orientação e prevenção de doenças. Durante o evento, os servidores puderam realizar aferição de pressão arterial, testes de glicemia, IMC, acuidade visual, tonometria e exame de fundo de olho.

Outra iniciativa destacada pela administração foi o lançamento do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, iniciado em julho. A proposta visa criar ambientes de trabalho mais saudáveis, promover o bem-estar emocional dos servidores e prevenir o estresse e o esgotamento profissional.

Com foco em saúde mental, o projeto também reforça o respeito às relações humanas no ambiente público.

Participação, escuta e reconhecimento

Além dos atendimentos médicos e ações educativas, o ano de 2025 marcou também a renovação do compromisso institucional com a escuta ativa e a gestão participativa.

Tomaram posse neste ano os novos membros do Comitê Gestor e do Conselho Fiscal do Servimed, com mandato até 2029. Os conselhos são responsáveis por acompanhar e definir as diretrizes de assistência à saúde dos servidores.

