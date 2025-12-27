Bando que sequestrou mulheres e criança é preso em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Batalhão de Choque recebeu a denúncia do sequestro de duas mulheres e uma criança que não teve a idade divulgada, por indivíduos armados, na madrugada de quinta-feira (26), que foram levadas em caminhonetes para o bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Com os dados dos veículos, a equipe localizou uma Toyota Hilux. Durante o deslocamento pela Avenida Costa e Melo, os policiais verificaram que uma viatura da área já realizava a abordagem.

Os militares informaram que haviam sido acionados para atender uma ocorrência de vias de fato no endereço. No local, foram localizadas caminhonetes com as características informadas e dois indivíduos, que foram abordados.

Um deles relatou que os outros envolvidos estavam no interior da casa com as vítimas, que eram impedidas de deixar o local.

Diante da falta de resposta por parte dos suspeitos, os policiais arrombaram o portão. Dentro da residência, a equipe localizou as vítimas presas em um dos cômodos: um jovem de 21 anos, duas mulheres de 25 e 45 anos, além do filho menor de idade de uma das vítimas.

Os suspeitos foram abordados, sendo um jovem de 26 anos e outro de 32 anos, dois adolescentes de 17 e 19 anos e uma idosa de 61 anos.



Relato das vítimas

Segundo relataram à polícia, o rapaz de 21 anos foi amarrado e agredido com um porrete de madeira, além de ser constantemente ameaçado com arma de fogo, enquanto o grupo exigia informações sobre uma suposta carga de pneus furtada de um depósito dos autores.

As mulheres também relataram que foram agredidas e questionadas sobre os pneus, permanecendo sob a mira de armas de fogo.

Os suspeitos, por sua vez, afirmaram que estavam indignados com o furto dos pneus e, por isso, decidiram sequestrar as vítimas.

No cômodo onde eles estavam, a equipe localizou um revólver calibre .38, com cinco munições intactas. Um dos envolvidos assumiu ser o proprietário da arma. Também foi encontrado um aparelho celular pertencente a outro suspeito que não foi localizado.

Em buscas nas imediações, os policiais encontraram uma VW Amarok em uma área de vegetação, ocultada por um pano. No interior do veículo, foi localizado outro revólver calibre .38.

O grupo foi conduzido à delegacia e vai responder por associação criminosa, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado. A ação resultou em um prejuízo estimado de R$ 263 mil ao crime.

