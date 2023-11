Das ocorrências de furto de fios de cobre, aproximadamente 15% afetaram residências ou escolas em Campo Grande. Os dados são da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Segundo o levantamento, do dia 1º de janeiro até o dia 16 de outubro, foram registradas 67 ocorrências de furto de fios elétricos em Campo Grande.

Desses registros, 7,46% aconteceram em unidades de ensino e outros 7,46% em residências. A maioria dos casos, 76,12%, aconteceu em vias urbanas, afetando o funcionamento da iluminação pública.

A GCM ainda informou ao Correio do Estado que os furtos de fios de cobre acontecem em qualquer período do dia, porém, são mais frequentes pela manhã. Neste ano, foram registrados 21 casos no período da manhã, 18 casos à tarde, 14 à noite e 14 de madrugada.

Das 62 verificações de ocorrências, cinco suspeitos foram abordados pela GCM e encaminhados para a delegacia.

O secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, diante dos dados, reforçou que o decreto assinado pela prefeita Adriane Lopes no dia 9 de outubro regulamentará a punição e intensificará as ações sobre a proibição de aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem, processamento e beneficiamento de materiais metálicos ferrosos sem comprovação.

“Essa medida refletirá ainda mais a diminuição das ocorrências em Campo Grande, já que o intuito é realizar fiscalizações de rotina e também ações em conjunto com outros órgãos fiscalizatórios”, informou a GCM em nota.

Anderson Gonzaga também ressaltou que, em comparação com os registros do ano passado, houve uma diminuição no número de ocorrências, em virtude do aumento da fiscalização das equipes da GCM em ferros-velhos da Capital.

Dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informam que foram registrados, neste ano, 265 furtos de fios de cobre em semáforos.

Foram retirados de via pública 6.837 metros de cabos furtados, que somam o valor de R$ 170.925,00 para reposição.

CASOS

A Polícia Militar (PM) de Campo Grande informou ao Correio do Estado que a maioria dos casos registrados pela corporação de furtos de fio de cobre ocorreu nas estruturas que sustentam os semáforos e em residências desocupadas.

Um caso registrado pela Polícia Militar no dia 21 de outubro ocorreu na Praça dos Imigrantes, no centro da cidade, que passa por revitalização.

De acordo com a PM, uma pessoa foi presa na praça por ter furtado os fios de cobre e as torneiras instaladas no local.

O cidadão, que foi preso em flagrante, já havia sido preso cinco vezes no período de um ano, pelo mesmo crime. Segundo os dados da Guarda Civil Metropolitana, neste ano, 5,97% dos casos registrados aconteceram em praças e parques.

Outro local citado pela PM onde ocorreram casos recentes de furto de fios de cobre foi o cruzamento da Rua Antônio Maria Coelho com a Rua Rui Barbosa.

O semáforo que fica no cruzamento dessas ruas teve os fios de cobre retirados e nem as câmeras de segurança instaladas no semáforo foram capazes de coibir o furto.

PENALIZAÇÃO

Como uma medida para coibir furtos de fiações elétricas, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, assinou, no mês passado, um decreto que impõe punição para todos aqueles que adquirirem, estocarem, comercializarem ou reciclarem materiais ferrosos sem comprovar a origem.

O proprietário do estabelecimento que for detectado com esses materiais terá o alvará de funcionamento cassado por dez anos e deverá pagar multa de R$ 10 mil. O infrator ainda responderá por receptação, com reclusão que pode chegar a 4 anos.

O decreto será cumprido por meio de fiscalizações realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) em conjunto com a Defesa Civil e com a Polícia Civil.

“A Semadur já faz a fiscalização, mas não tem poder de punir, então, a fiscalização agora será feita em ação conjunta. Cidade boa para se viver é cidade que tem regra de convivência, e é o que nós vamos buscar estabelecer a partir dessa ação”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Segundo informações da Prefeitura de Campo Grande, desde abril de 2022, foram furtados cerca de 15 mil metros de fios de cobre, que geraram prejuízo de mais de R$ 200 mil aos cofres públicos.

RECORRÊNCIA

Furto de fios de energia em espaços públicos é registrado pelo menos uma vez a cada dois dias em Campo Grande.

O crime, que é cada vez mais recorrente na Capital, levou a concessionária de distribuição de energia elétrica Energisa a receber 106 notificações de furtos desse tipo.

De acordo com os dados da Energisa, em todo o ano passado, foram feitas 253 ocorrências de furto de fios na rede de energia, por conta de interrupções de serviços causadas pelo furto.

No ano passado, foi registrado um número de ocorrências 11% menor em comparação com os dados de dois anos atrás, quando houve 253 ocorrências.