Guarda perde controle da viatura em rotatória e colide com grade de supermercado

Viatura da Romu, ficou com a parte dianteira toda danificada por causa do impacto com a grade do supermercado

Correio do Estado

Quatro agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Metropolitana ficaram feridos após uma das viaturas capotar na rotatória que dá acesso à Avenida Graça Aranha, no Jardim Parati, em Campo Grande. Os agentes foram designados para a Santa Casa de Campo Grande com lesões no ombro e na cabeça.

Testemunhas disseram ao Correio do Estado que a viatura estava subindo a rua Divisão, em direção a um campo de futebol, onde ocorreu uma briga generalizada, quando, ao fazer a rotatória, o motorista perdeu a direção, fazendo com que a viatura capotasse em direção no nível de um Forte Atacadista.

Ainda conforme informações dos funcionários do supermercado que não quiseram se identificar, havia quatro guardas municipais dentro da viatura. Um deles sofreu uma luxação no ombro e outro teve ferimentos na cabeça. A hipótese é que uma peça do eixo do veículo se quebrou.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e da Guarda Municipal não serviram local auxiliando na limpeza. Devido ao impacto, a viatura ficou com a parte dianteira danificada. O veículo foi removido com guincho para o pátio.

A reportagem entrou em contato com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e aguarda retorno para saber o estado de saúde dos quatro agentes que não estavam no veículo.

Imagens/ Robson Cabreira- Leitor do Correio do Estado

