Disputa entre facções criminosas no norte de MS tem colocado as forças de segurança em alerta

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) em parceira com a Du Bem Sustentável, entregou na última quinta-feira (28), na Usina de Triagem de Resíduos Sólidos de Campo Grande (UTR), 2,7 toneladas de resíduos recicláveis que foram coletados durante o 11º Drive-Thru da Reciclagem, que aconteceu entre os dias 14 a 16 de março, nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Conforme o Certificado de Destinação Final (CDF) realizado pela Berpram, uma das parceiras do evento, 52 quilos de latinhas, 430 quilos de livros, 480 quilos de papelão, 630 quilos de papel misto, 85 quilos de garrafas pet, 235 quilos de plástico duro colorido, 230 quilos de plásticos diversos, 45 quilos de sucata de ferro e 560 quilos de vidros foram doados às quatro instituições que compõem a UTR: Atmaras/MS, Novo Horizonte, Coopermaras e Cata MS.

Para a coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, reforçar a prática do descarte correto e investir na educação ambiental é o principal objetivo do Drive-Thru da Reciclagem.

“A educação traz a transformação e a transformação gera cultura. Ao repassarmos os materiais arrecadados para as cooperativas, nos comprometemos para que a nossa cidade se torne cada vez mais sustentável, mostrando na prática que o descarte correto beneficia todos os moradores”, afirmou.

Diniz destaca ainda que neste ano, haverá mais duas edições do Drive-Thru da Reciclagem, nos meses de junho e outubro. “E durante esses intervalos, é importante lembrar à população que o descarte de resíduos pode ser feito nos cinco ecopontos espalhados pela cidade, nos bairros Nova Lima, Panamá, Noroeste, União e na Moreninha”, pontuou.

De acordo com a Embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em Mato Grosso do Sul e gestora do evento juntamente com o FAC, Ana Cristina Franzoloso, os moradores da Capital ainda precisam aprender a descartar corretamente os resíduos para que as práticas sustentáveis sejam ampliadas na cidade.

“O munícipe precisa descartar o reciclado corretamente. Esse material ainda chega aqui na UTR de uma forma completamente incorreta e os moradores precisam entender que o reciclado precisa ser descartado de uma forma limpa, higienizada e não pode ser misturado, pois desta forma, acaba sendo enviado para o aterro sanitário. E nós vamos ajudar nessa conscientização para trazer mais reciclados de uma forma correta para as cooperativas”, frisou Franzoloso.

Balanço

Um litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água. Isso porque suas substâncias não se dissolvem, e, quando despejadas nos cursos d’água causam descontrole do oxigênio e a morte de peixes e outras espécies, podendo contaminar ainda o solo. Apenas na 11º edição do Drive-Thru da Reciclagem, 7,7 milhões de litros de água foram preservados com o descarte correto de 310 litros de óleo usado.

Um quilo de medicamento descartado no esgoto pode contaminar até 450 mil litros de água. Com o descarte correto de 101 quilos de fármacos, foram preservados 45,4 milhões de litros de água.

A cada edição, a quantidade de resíduo descartado de forma correta só aumenta, e em relação aos eletrônicos, foram arrecadados 4,8 toneladas, número superior à média de 2,5 toneladas destinadas de forma correta nas edições anteriores do Drive-Thru da Reciclagem.

Coleta Seletiva

A coleta seletiva dos resíduos sólidos é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros e metais. Em Campo Grande, a coleta é feita porta a porta e em locais de entrega voluntária (LEV).

Para saber onde descartar o resíduo corretamente basta clicar aqui.

A 12º edição do Drive está prevista para acontecer em junho de 2024.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em 2017, Campo Grande aderiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil, que visa promover mudanças positivas no mundo do futuro.

Esses objetivos representam planos que todos os Estados-membros da ONU devem seguir para atingir algumas metas. Dentre elas destacam-se: erradicação da pobreza, promoção da prosperidade e bem-estar geral, proteção do meio ambiente e mitigação das mudanças climáticas.

A 11ª edição do Drive-Thru da Reciclagem contemplou a meta 4 (Educação de qualidade: essencial a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável); a meta 5 (Igualdade de gênero); a meta 6 (Água potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos), meta 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e a meta 12 (Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis).

Também foi colocada em prática a meta 15 que tem como objetivo proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Ao todo, são 17 objetivos que compõem os ODS atualmente.

