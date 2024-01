previsão do tempo

Os maiores acumulados de chuva, acima de 50 mm/24 horas, devem ocorrer ainda hoje (12)

A partir desta sexta-feira (12), a população de Mato Grosso do Sul pode se preparar para um fim de semana chuvoso.

Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Centec), o tempo deverá estar instável, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Porém, o Cemtec destaca que podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica aliado ao calor e umidade elevados que favorecem a formação de chuvas e tempestades no estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia reforça a possibilidade de chuvas e, inclusive, publicou hoje um alerta de perigo para tempestades em todo o Estado. Veja:

Reprodução Inmet

Além disso, após dias muito quentes, as temperaturas máximas terão uma leve queda devido às chances de formação de nuvens e chuva.

Ainda hoje, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 21-23°C e máximas que podem atingir os 32°C nas regiões sul, centro, leste, bolsão e norte.

Para a região sudoeste e pantaneira, esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas de até 34°C, com destaque para a região de Porto Murtinho.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 22°C e máxima de até 28°C.

Sábado e domingo

Nos próximos dias, sábado (13) e domingo (14), prevalecerá padrão semelhante ao desta sexta-feira, com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva típicas de verão.

No sábado (13), estão previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas que podem atingir os 32°C nas regiões do bolsão e norte do estado.

Para a região sul e leste, as mínimas oscilam entre 22-23°C e máximas de até 31°C.

Na região pantaneira e sudoeste, esperam-se mínimas entre 24-25°C e máximas de até 34°C.

Para o domingo (14), as temperaturas sobem em praticamente todas as regiões do estado.

As máximas podem atingir os 35°C na região sudoeste e pantaneira, onde as mínimas ficam entre 24-26°C.

Na região sul, leste, bolsão e norte, temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas de até 33°C. Na capital, mínimas entre 22-23°C e máximas de 29-30°C.

*Com assessoria.