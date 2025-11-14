Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Guilherme Mello diz que novas regras do PAT podem diminuir preços

Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, disse nesta sexta-feira, 14, que as novas regras para o vale-alimentação e vale-refeição podem ter impacto em preços específicos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/11/2025 - 21h00
O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira, 14, que as novas regras para o vale-alimentação e vale-refeição podem ter impacto em preços específicos, mas não necessariamente vão afetar os índices de inflação.

"Com essas mudanças, você vai reduzir o custo de intermediação, inclusive para os estabelecimentos comerciais, que transferiam isso para os preços. Então, como você está reduzindo os custos, isso pode gerar uma redução de preços", disse Mello, em entrevista à CNN Money.

As novas normas do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foram assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira. O decreto limita a taxa cobrada dos estabelecimentos, a chamada Merchant Discount Rate (MDR), a 3,6% A tarifa de intercâmbio fica limitada a 2%.

Segundo o secretário, a reforma deve ser positiva para consumidores de forma geral, mas a redução de preços pode acabar sendo pontual. "Não necessariamente isso vai ter um impacto em indicadores da inflação, mas pode ter um impacto em alguns preços de alguns produtos, o que é bom para o consumidor", ele disse.
 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Tia de traficante pediu ao ex-diretor da Agepen para não transferir sobrinho

Investigação da Gaeco aponta atuação de servidores públicos e favorecimento ilícito dentro do sistema penitenciário de MS

14/11/2025 18h45

Uma investigação conduzida pelo Grupo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) aponta que Kleyton de Souza Silva, condenado por chefiar uma organização criminosa, teria desfrutado de diversas regalias incompatíveis com seu perfil de alta periculosidade, entre elas a permanência prolongada em unidades de segurança média e o uso recorrente de aparelhos celulares dentro dos presídios.

Segundo o relatório, as facilidades seriam fruto de um esquema de corrupção envolvendo policiais penais e da influência exercida pela tia do detento, Ivanir Fernanda dos Santos Nunes Rodrigues, identificada na agenda de contatos de Kleyton como “Tia Fernanda”. 

Conversa entre Klayton e sua tia Fernanda revelam que tramavam um pedido ao ex-diretor da Agepen

Mensagens extraídas de um dos celulares apreendidos apontam que Ivanir Fernanda teria agido para assegurar que o sobrinho cumprisse toda a pena na cidade de Aquidauana. Além disso, intercedeu para transferir um inimigo do detento para unidades de segurança máxima, como a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, a chamada “Supermáxima”.

De acordo com a investigação, apesar de sucessivas faltas disciplinares, incluindo a apreensão de celulares, Kleyton permaneceu em unidades de segurança média, evitando ser enviado a presídios de maior rigor, onde o controle sobre a entrada de ilícitos é mais rígido.

Influência em decisões internas da AGEPEN

Os diálogos analisados revelam que a tia do detento teria trânsito privilegiado dentro da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN), chegando a manter contato direto com Aud de Oliveira Chaves, então diretor-presidente do órgão público.

Em uma das conversas, Kleyton questiona Ivanir sobre um servidor de prenome Francisco, que seria, segundo os autos, chefe do setor de transferências em Campo Grande. O detento demonstra temor de que Francisco determinasse sua transferência para unidades mais rígidas, o que o deixaria “fora do ar”, em referência à perda de acesso a celulares.

Nas mensagens, a tia de Kleyton afirma que ele não deveria se preocupar, pois seria um “interno sob curatela do Sr. Audi”, exonerado do cargo em fevereiro de 2023. Capturas de tela anexadas ao processo mostram conversas entre Ivanir e o ex-gestor.

Mensagem de Ivanir Fernanda para o ex-diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves

 

Celulares dentro do presídio

Kleyton não só utilizava um aparelho celular dentro da unidade prisional, como também possuía um segundo aparelho reserva, obtido graças à cooptação de um policial penal ainda não identificado.

Segundo o processo, a companheira do detento, identificada como Lana da Silva Gonçalves, providenciava celulares, chips e acessórios, enquanto a entrada dos objetos no presídio era facilitada por servidores públicos. 

Iphone 11 recebido por Kleyton dentro do presídio, intermediado por um agente penitenciário

Mesmo após a apreensão de um Motorola Moto E40 em 15 de julho de 2022, Kleyton voltou a utilizar outro aparelho, tratando-se de um Iphone 11, evidenciando a continuidade do acesso ilícito a meios de comunicação.

Transferências de presídios

A trajetória carcerária de Kleyton também chamou atenção dos investigadores. Após ser transferido em junho de 2024 para a Gameleira II, unidade de maior controle disciplinar, o detento permaneceu apenas 27 dias no local.

O próprio detento expressou, nos diálogos, que não aceitava ser transferido para presídio de segurança máxima, demonstrando preferência por unidades de segurança média, onde supostamente possuía “rede de influência”. A rápida saída da Gameleira II teria reforçado essa estratégia.

Diante de suas preferências, no dia 18 de julho de 2024, foi transferido para a Unidade Penal Ricardo Brandão, em Ponta Porã. A escolha por este presídio de segurança média não foi aleatória. Trata-se do local onde reside e atua profissionalmente a tia Ivanir Fernanda, figura central na manutenção de seus privilégios no cárcere e articuladora direta de suas demandas junto a servidores públicos.

Trata-se de mais um indicativo de que sua transferência foi cuidadosamente planejada para recolocá-lo em ambiente onde dispõe de proteção e liberdade suficientes para seguir à frente da organização criminosa que liderava, com o mínimo de interferência do Estado.

A mudança repentina é citada pela investigação como indício de manipulação da execução penal.

Dnit

Licitação de R$ 999 mil visa reconstruir proteção de pontes que conectam MS a dois estados

Pontes Hélio Serejo e Porto Camargo ligam as cidades de Bataguassu e Naviraí a municípios vizinhos

14/11/2025 18h00

Ponte Hélio Serejo, entre Bataguassu e Presidente Epitácio, em São Paulo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu licitação de R$ 999,1 mil para contratar uma empresa responsável pelos estudos e projetos que vão orientar a demolição, reconstrução e instalação de novos dolfins, estruturas de proteção contra impactos de embarcações, nas pontes Hélio Serejo e Porto Camargo, ambas fundamentais para a ligação de Mato Grosso do Sul com estados vizinhos.

A abertura do edital foi publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da União, e a sessão pública está marcada para 6 de janeiro de 2026, às 14h, no horário de Mato Grosso do Sul.

O DNIT determinou que todos os projetos sejam executados por uma única empresa, justificando que isso garante maior compatibilidade técnica entre as soluções adotadas.

O valor total do contrato será dividido entre as duas pontes: R$ 487.693,75 para os projetos da Ponte Hélio Serejo, na BR-267, entre Bataguassu e Presidente Epitácio, em São Paulo.

Outros R$ 511.480,46 serão investidos na Ponte Porto Camargo, na BR-487, entre Naviraí e Icaraíma, no Paraná. 

O contrato terá vigência de 478 dias corridos, com previsão de 388 dias para execução, contados a partir da assinatura e da emissão da ordem de serviço.A intervenção foi classificada como urgente no documento anexado ao edital.

A Ponte Hélio Serejo, inaugurada em 1964 e com 2.550 metros de extensão, precisou de adaptações após o enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta. A formação do lago reduziu o vão navegável e exigiu a criação de um canal para a passagem de comboios, aumentando a necessidade de reforço nas estruturas de proteção.

Considerada estratégica para o escoamento da produção sul-mato-grossense, a ponte reduziu o tempo de travessia sobre o rio Paraná de até três horas para cerca de 10 minutos, impulsionando a logística entre o Centro-Oeste e o Sudeste. Ela foi a maior ponte do Brasil até a construção da Ponte RioNiterói.

Por sua vez, o complexo de pontes de Porto Camargo, inaugurado em 2002, é outro eixo vital para o fluxo rodoviário entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Com cerca de 16 km de extensão, a estrutura corta o rio Paraná e favoreceu não apenas a integração logística, mas também o turismo e o desenvolvimento regional, ligando Naviraí, interior do Estado a Icaraíma.

Saiba*

Os dolfins funcionam como escudos instalados ao redor dos pilares das pontes para absorver ou desviar impactos de embarcações, evitando danos diretos às estruturas principais.

