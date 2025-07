Haitiano procurado pela Interpol é preso pela Polícia Militar em Dourados

saúde

Profissionais irão reforçar equipes de Saúde da Família em diversos municípios do Estados, além do Distrito Sanitário Indígena (DSEI)

Profissionais irão reforçar equipes da atenção básica no SUS Arquivo

Mato Grosso do Sul recebeu o reforço de 34 novos profissionais do Programa Mais Médicos, que irão atuar na atenção primária em regiões de maior vulnerabilidade social.

De acordo com o Ministério da Saúde, deste total, quatro foram alocados para atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Mato Grosso do Sul, que atende populações indígenas em áreas de difícil acesso.

Os demais médicos reforçarão as equipes de Saúde da Família nos municípios sul-mato-grossenses.

A ação faz parte da etapa mais recente do programa, que selecionou 3.173 médicos para atuar em 1.618 municípios e 26 DSEIs de todo o Brasil. Ao todo, mais de 45 mil candidatos se inscreveram nesta etapa, número recorde.

Os profissionais formados no Brasil com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) já começaram a ser designados aos municípios em que irão atuar no dia 2 de julho.

Já os médicos brasileiros formados no exterior irão participar, a partir de 4 de agosto, do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), um treinamento específico para atuação em situações de urgência, emergência e no enfrentamento de doenças prevalentes nas regiões de trabalho.

“São mais de 3 mil profissionais que iniciam suas atividades dentro do Mais Médicos, qualificando o atendimento na atenção primária e reduzindo o tempo de espera. Além disso, o programa também investe na formação e qualificação desses profissionais, proporcionando oportunidades de especialização em Medicina de Família e Comunidade e mestrado profissional em Saúde da Família”, explica o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço.

Mais Médicos

O Programa Mais Médicos tem objetivo de levar profissionais médicos a regiões onde há escassez ou ausência deles no Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa também prevê mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação e residência médica, com o propósito de qualificar a formação desses profissionais.

Nesta última etapa, a oferta das vagas do programa considerou o cenário atual de distribuição de profissionais no país, segundo o Demografia Médica 2025.

O estudo, realizado pelo Ministério da Saúde, Universidade de São Paulo (USP) e Associação Médica Brasileira (AMB), aponta a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões do país.

A prioridade do Mais Médicos é atender aquelas regiões de maior vulnerabilidade social e com menor número de profissionais.

As vagas do edital contemplaram, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios de pequeno porte (75,1%), médio porte (11,1%) e grande porte (13,8%).

Atualmente, o Programa Mais Médicos conta com cerca de 24,7 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios, o que representa 94% do território nacional coberto pelo programa.