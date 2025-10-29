Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Hidrelétrica começa a despachar plantas aquáticas do lago do Mimoso

Operação para liberação extra de água para carregar parte das plantas aquáticas rio abaixo começou nesta terça-feira (28)

Neri Kaspary

Neri Kaspary

29/10/2025 - 14h27
Depois de retirar manualmente parte do excesso de plantas aquáticas e "aprisionar" outro tanto na foz do Ribeirão Serrote, a empresa Elera, concessionária responsável pela hidrelétrica do Mimoso, em Ribas do Rio Pardo, começou nesta terça-feira a despachar rio abaixo parte da vegetação que estava encobrindo o lago de 1,5 mil hectares. 

Sem dar maiores detalhes, a concessionária se limitou a iformar que "foi iniciado, em 28 de outubro de 2025, o procedimento de vertimento de água com o objetivo de controlar a proliferação de macrófitas aquáticas no trecho da Usina Hidrelétrica de Mimoso".

O procedimento ocorreu após as chuvas do último fim de semana, que elevou o nível do Rio Pardo, e depois que a concessionária fez as adaptações que eram necessárias para fazer o vertimento extra de água. 

"Na última semana, foi concluída a instalação da comporta necessária para a realização do vertimento. Com isso, a usina encontra-se operacionalmente preparada e deu início ontem ao procedimento de forma gradual. As próximas etapas ocorrerão conforme as condições climáticas do local, que influenciam no procedimento de vertimento", concluiu a nota enviada a pedido do Correio do Estado.

Apesar da reclamação de fazendeiros e proprietários de casas de campo às margens do lago, a Elera garante que menos de 25%, que é o limite, do lago estava tomado pelas plantas. 

A causa da proliferação repentina da vegetação, que está sendo alvo de reclamações desde fevereiro, continua sendo uma incógnita. Porém, se a água poluída continuar chegando ao lago, a tendência é de que elas voltem a se alastrar e tomem conta do lago da usina do Mimoso e das águas do Rio Pardo próximo ao lago da hidrelétrica de Porto Primavera, na região de Bataguassu. 

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, a explicação para a proliferação é a escassez de chuvas. Ele garante que os rejeitos despejados pela fábrica de celulose da Suzano estão dentro do padrão legal e não admite que exista elo entre o fenômeno e a ativação da fábrica. 

Desde julho do ano passado a fábrica despeja diariamente em torno de 180 milhões de litros de esgoto no Rio Pardo e cerca de 40 quilômetros depois está a barragem da hidrelétrica. A Suzano garante que até faz uma filtragem do esgoto acima do exigido pela legislação. 

Porém, o lago existe desde 1971 e proprietários da região garantem que nunca viram proliferação de plantas semelhante ao que está ocorrendo agora. Esportes aquáticos literalmente tiveram de ser suspensos porque as plantas tomaram conta da água. 

Conforme a Elera, a presença das macrófitas, principalmente as fixas, é natural em sistemas aquáticos como o lago da hidrelétrica e pode até trazer benefícios ao ecossistema, como abrigo e alimentação para fauna aquática. 

Porém, admite a empresa, "o que se observa atualmente na UHE Assis Chateaubriand é o acúmulo significativo de espécies flutuantes, embora ainda dentro dos limites técnicos de controle inferiores a 25%", 
 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Governo lança REFIS 2025 para quitação de débitos fiscais

Lei prevê redução de até 80% nas multas conforme número de parcela, que poderá ser realizada em até 60 vezes

31/10/2025 12h20

As condições especiais para quitar débitos fiscais terão redução de até 80% nas multas, 40% nos juros, e ainda poderá parcelar em até 60 vezes

As condições especiais para quitar débitos fiscais terão redução de até 80% nas multas, 40% nos juros, e ainda poderá parcelar em até 60 vezes Foto: Álvaro Rezende / Secom

Na manhã desta sexta-feira (31), o Governo de Mato Grosso do Sul sancionou a lei nº 6.435, que cria o REFIS 2025. O programa oferece condições especiais no pagamento de créditos tributários relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Com sua criação, as condições especiais para quitar débitos fiscais terão redução de até 80% nas multas e 40% nos juros, e ainda conta com a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, ou seja, em até 5 anos.

O programa busca ampliar as possibilidades de regularização fiscal de empresas e de produtores rurais, para retomar a adimplência e contribuir no fortalecimento da economia estadual. Para isso, será oferecido alternativas com vantagens para esses contribuintes que se encontram em diferentes situações de débitos.

“O REFIS 2025 é uma medida que combina equilíbrio fiscal com sensibilidade econômica. É uma oportunidade para que o contribuinte volte a investir e gerar empregos, enquanto o Estado reforça sua arrecadação de forma sustentável”, destacou o secretário de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira.

Essa ação inclui créditos tributários de ICMS constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e também os que estão em discussão administrativa ou judicial.

Além desses, estão na lista os débitos que originam-se de substituição tributária, penalidade por descumprimento de obrigações acessórias, débitos do Simples Nacional (PGDAS) e outros parcelamentos anteriores, rompidos ou ainda em curso.

A ação abrange fatos geradores ocorridos até o dia 28 de fevereiro de 2025, e para aderir deve ser formalizado até 30 de dezembro deste ano, mediante o pagamento à vista ou da primeira parcela até essa mesma data.

Débito

A redução do débito é paralela à escolha do número de parcelas que o contribuinte irá fazer.

Para quem desejar pagar à vista, haverá redução de 80% das multas e 40% dos juros.

O parcelamento entre duas e vinte parcelas, a redução será de 75% nas multas e 35% nos juros, com parcelas iguais e valor mínimo de dez UFERMS.

Para parcelamentos de 21 a 60 vezes, em prazos máximos, a redução passa a ser de 70% em multas e 30% nos juros, com a parcela inicial correspondente a 5% do débito total.

Esses benefícios se somam às reduções previstas no artigo 118 da Lei nº 1.810/1997, o que amplia o alcance do incentivo e torna o programa mais atrativo para empresas e produtores rurais.

Outros órgãos

A lei também autoriza a concessão, a partir do Poder Executivo, de novo prazo para pagamento das contribuições ao FUNDERSUL, com possibilidade de parcelamento em até 36 vezes. O requerimento deve ser feito até 15 de dezembro.

Quem quitar os débitos, à vista ou parcelado, terá automaticamente restabelecido o direito a incentivos fiscais e adiamentos relacionados a operações agropecuárias, o que torna sem efeito os autos de lançamento e as penalidades decorrentes da inadimplência original

Esse mesmo benefício se estende a Autos de Cientificação e Notificações Prévias à Inscrição em Dívida Ativa, e permite o pagamento com as mesmas condições previstas no REFIS até 30 de dezembro de 2025.

O pagamento ou parcelamento do débito anula automaticamente as inscrições na dívida ativa, mesmo que já tenham sido ajuizadas, e os atos de lançamento, se for o caso.

Além disso, o programa autoriza a concessão de novos prazos e prevê anistia das multas por atraso na entrega da EFD. Ele ainda irá perdoar penalidades por falta de emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada em operações agropecuárias.

Outros órgãos e entidades estaduais, como Procon, Iagro, Imasul, CGE e SAD, também poderão aplicar formas excepcionais de pagamento de multas e taxas administrativas, desde que consolidadas até a data de publicação da lei. Nesse caso, o requerimento e o pagamento à vista ou parcial deve ocorrer nos moldes dos outros, até o dia 30 de dezembro.

Sem devoluções, a lei destaca que o REFIS 2025 não autoriza restituição ou compensação de valores já pagos, assegurando equilíbrio fiscal e estabilidade nas contas públicas.

O texto completo do projeto de lei está disponível na edição desta sexta-feira (31) no Diário Oficial do Estado, logo nas primeiras páginas.

GRATUIDADE

Ônibus será gratuito em dias de Enem e vestibular; veja como garantir passe livre

Transporte coletivo será de graça para estudantes que farão provas em 9, 16 e 23 de novembro e 7 e 14 de dezembro

31/10/2025 12h00

Transporte coletivo de Campo Grande

Transporte coletivo de Campo Grande Gerson Oliveira

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular das Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS e UEMS) poderão usar o transporte público de graça, nos dias de prova, em Campo Grande.

Com isso, a gratuidade vale exclusivamente para os dias:

  • 9 de novembro de 2025, domingo – primeiro dia de ENEM
  • 16 de novembro de 2025, domingo – segundo dia de ENEM
  • 23 de novembro de 2025, domingo – vestibular UEMS
  • 7 de dezembro de 2025 – vestibular UFMS
  • 14 de dezembro de 2025 – PASSE UFMS

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocar até o exame, para realizar as provas e concorrer a uma vaga no ensino superior.

A isenção da tarifa aos candidatos ocorre somente nos dias de realização das provas.

O benefício é exclusivo para os estudantes residentes no município de Campo Grande, com direito a dois passes (ida e volta), para todas as linhas dos ônibus.

COMO OBTER O PASSE GRATUITO?

Para ter direito ao benefício, o estudante deve:

  1. Se cadastrar antecipadamente neste site;
  2. Informar dados pessoais;
  3. Informar número de inscrição na prova;
  4. Preencher o formulário;
  5. Imprimir o formulário; e
  6. Pronto! Agora é só aproveitar o passe gratuito nos dias de prova.

A gratuidade é lei em Campo Grande desde 2023 e de autoria do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos).

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorrerá em 9 e 16 de novembro no Brasil.

A primeira prova, em 9 de novembro, é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova, em 16 de novembro, é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

VESTIBULAR UFMS

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h.

As inscrições para o vestibular da UFMS estão abertas até 12 de novembro. A taxa de inscrição é de R$100,00 e o período para solicitar a isenção da taxa foi até 3 de outubro de 2025. São mais de 5.000 mil vagas em dezenas de cursos.

VESTIBULAR UEMS

Vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será realizado em 23 de novembro. As provas serão aplicadas, na parte da manhã, em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá. 

As inscrições começaram em 19 de setembro e vão até 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 100. São mais de 800 vagas em dezenas de cursos.

