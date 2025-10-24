Homem furta motocicleta, ataca policial com machado e acaba morto

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Antônio Carlos Santos Oliveira, de 38 anos, morreu em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (24), em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Ele tinha passagens por estelionato, tráfico de drogas e furto. Conforme apurado pela reportagem, a PM foi acionada para atender ocorrências de furto e três tentativas de assalto, uma seguida da outra, na mesma região da cidade.

O primeiro registro foi de uma motocicleta Honda Titan 160 furtada na rua Lauro Moraes de Matos, no bairro Parque do Lago II. A vítima informou que deixou a moto estacionada com a chave na ignição, e, quando retornou, notou o furto.

Horas depois, a polícia recebeu denúncias sobre três tentativas de assalto na região, uma delas em uma lanchonete. As vítimas informaram que o suspeito estava armado com um 'machadinho', o mesmo tipo de ferramenta utilizada para atacar os policiais posteriormente.

Com isso, a PM começou a realizar buscas na região e localizou dois indivíduos em uma moto na rua Buriti, bairro Estrela Tovi.

O garupa, de 26 anos, se jogou no chão ao perceber a aproximação da viatura e alegou não ter envolvimento com os crimes.

O piloto abandonou a moto e fugiu correndo, pulando o muro de várias casas. Mas, a polícia conseguiu alcançá-lo e deu voz de abordagem, mas ele desrespeitou e tentou atacar os policiais com o machado.

Os militares revidaram, balearam e desarmaram o criminoso. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento médico.

A arma branca foi apreendida e encaminhada à delegacia. O garupa de 26 anos também foi detido e levado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 60 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 24 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro e 2 em outubro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

* Com informações de Dourados News