Homem com câncer terminal é abandonado em hospital

pacote do bndes

A construtora Contek Engenharia ofereceu deságio de 5,8% sobre o valor máximo e vai faturar R$ 96 milhões para implantação de 23 km de asfalto

Novata em Mato Grosso do Sul, a empreiteira capixaba Contek Engenharia, da cidade de Serra (ES), ofereceu desconto de 5,8% sobre o valor máximo estipulado no edital e venceu a licitação para implantação de quase 23 quilômetros de asfalto na MS-134, estrada que liga a BR-267 à MS-040, no município de Nova Andradina.

O edital previa investimento de até R$ 101,97 milhões para elaboração do projeto e a execução da obra. Porém, depois da apresentação de 20 lances enviados eletronicamente, a gigante Caiapó desistiu da disputa. Ela apresentou o valor de R$ 96,31 milhões, mas foi suplantada pela Contek, que ofereceu um valor um pouco menor, de R$ 96,06 milhões.

O projeto faz parte do pacote de obras financiado com os R$ 2,3 bilhões que o BNDES emprestou ao Governo de Mato Grosso do Sul para implantação de 570 quilômetros de asfalto novo e recapeamento de outros 250 quilômetros.

Pelo menos 15 licitações deste pacote de obras já foram concluídas e pela primeira vez o deságio supera os 3%. Em média, os descontos tem sido da ordem de 1%.

Mas, na maior das obras do pacote do BNDES, a pavimentação de 63 quilômetros da MS-320, entre Inocência e Três Lagoas, o deságio foi zero.

A empreiteira SA Paulista chegou sozinha ao final da disputa e nem mesmo precisou oferecer desconto para sair vitoriosa. Ela vai faturar ao menos R$ 276,16 milhões pela obra. A mesma empresa havia concluído, em maio do ano passado, a parte inicial desta mesma rodovia, de quase 32 quilômetros, e faturado em torno de R$ 107 milhões.

No caso da MS-134, porém, a situação foi um tanto diferente e chegou a ocorrer disputa real. Um consórcio de três empresas "pequenas", de Nova Andradina, entrou na disputa, mas foi inabilitado por não atender às exigências técnicas do edital. Entrou com recurso administrativo, mas não conseguir reverter o caso.

E, assim como ela, outras 13 empreiteiras foram inabilitadas antes mesmo da fase de apresentação de propostas financeiras, conforme mostra a ata da licitação. Somente quatro seguiram no certame e na hora das propostas financeiras, a disputa ficou entre a goiana Caiapó e a construtora capixaba.

A Caiapó, que participou em praticamente todas as licitações do pacote de obras do BNDES, mas não venceu nenhuma até agora. Porém, faz parte do consórcio que venceu a licitação para administrar durante os próximos 30 anos os 870 quilômetros da chamada Rota da Celulose (BR-262, BR-267 e MS-040).

Além disso, é responsável pela construção da BR-419, entre Rio Verde de Mato Grosso e Aquidauana, e integra o consórcio que está implantando os 13 quilômetros da alça de acesso da BR-267 à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. Somente por esta obra da rota bioceânica vai faturar R$ 472 milhões.

TRECHO INICIAL

A licitação vencida agora pela Contek é relativa ao lote dois da MS-134, próximo ao distrito de Casa Verde, vilarejo localizado às margens da BR-267, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul. A pavimentação será fundamental para atender aos interesses da fábrica de celulose que a Bracell promete construir em Bataguassu.

Ao todo, o trecho entre a MS-040 e a BR_267 tem em torno de 82 quilômetros. As obras para o restante da rodovia, de cerca de 50 quilômetros, ainda não têm data para serem licitadas.

Oficialmente a empreiteira capixaba, que pela primeira vez será contratada pelo Governo do Estado, ainda não foi declarada vencedora. Porém, na chamada Ata de Contratação Eletrônica, já cumpriu todos os requisitos e foi declarada como a escolhida.

Mas, esta não foi a primeira tentativa da Contek de entrar no mercado das obras públicas em Mato Grosso do Sul. Desde o começo do ano ela se inscreveu em pelo menos dez outras licitações, todas do pacote bancado com recursos federais. Em praticamente todas foi habilitada, mas em nenhuma avançou na apresentação de oferta financeira.

