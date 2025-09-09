Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiais - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (9), no Jardim Nashville, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o homem tinha medida protetiva e, mesmo assim, foi até a casa da ex-mulher e invadiu a residência, armado com uma faca e uma tesoura.

Ele chegou em uma motocicleta, que foi largada na frente da casa, e, antes de entrar, retirou uma peça da moto da vítima, para impedir que ela conseguisse fugir, e tentou invadir a residência na sequência.

A vítima conseguiu correr para fora e devido ao descumprimento de medida protetiva, ameaça e agressão, acionou a Polícia Militar. Não há informações se a vítima foi agredida, mas ela apresentava várias lesões corporais.

Quando os policiais chegaram ao local, tentaram dialogar com o criminoso para que ele se entregasse de forma voluntária e fosse encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Ele, no entanto, estava bastante agressivo e partiu para cima dos policiais, que, inicialmente, tentaram contê-lo com spray de pimenta. O homem continuou avançando e, diante da situação de ameaça e risco, os policiais atiraram duas vezes contra ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegarem ao local apenas constataram que o criminoso já estava morto.

Ele tinha várias passagens pela polícia por violência doméstica.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e, até a publicação desta reportagem, ainda estavam no local fazendo os levantamentos iniciais.