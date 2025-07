Homem de 50 anos morre atropelado na Afonso Pena e motorista foge

POLÍCIA

Traficante estava com mandado de prisão em aberto e denúncia apontou que indivíduo foragido seguia vendendo entorpecentes

indivíduo foi localizado e em sua residência foram encontrados cerca de 24 tabletes de maconha. ReproduçãoPCMS e Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com mandado de prisão em aberto, um homem de 26 anos condenado por tráfico de drogas, conhecido como "Japonês do [Primeiro Comando da Capital] PCC" foi localizado e preso ontem (05), na região do Bandeira, em Campo Grande.

Conforme repassado pela Polícia Civil, os agentes da chamada Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) receberam uma denúncia anônima envolvendo o suspeito.

Segundo informado aos agentes, o dito "Japonês do PCC (M.L.A)" estaria usando sua residência, na rua Edson Quintino Mendes do Bairro Jardim Itamaracá, como ponto para armazenamento e comércio de entorpecentes.

Diante dos fatos, foram adotadas estratégias diversificadas para o cerco ao traficante, envolvendo trabalhos de vigilância e monitoramento do local, com objetivo de averiguar a veracidade da denúncia e também localizar o suspeito.

Com mandado de prisão em aberto, de uma condenação por tráfico de drogas, o indivíduo foi localizado e em sua residência foram encontrados cerca de 24 tabletes de uma substância entorpecente classificada como maconha.

Por fim, os policiais lavraram um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com o homem sendo levado sob custódia e colocado à disposição da Justiça.

Cerco às facções

No último dia 26 de junho, longe cerca de 231 quilômetros de Campo Grande, a "Operação Hécate" foi responsável pela prisão do suposto chefão do PCC em Dourados.

As investigações desse caso se desdobraram sobre a estrutura da organização criminosa após - entre outros crimes - a morte do adolescente Vitor Fabrício Ogeda Silva, ocorrido no mês de maio deste ano.

Ogeda foi executado com seis tiros em frente à sua casa, na esquina das ruas 8 e 5, após quatro homens em duas motocicletas chegarem ao local e já descerem disparando contra o grupo formado por Vitor, seu primo e outros dois amigos.

Dentre os seis disparos que atingiram a vítima fatal, quatro acertaram nas costas, enquanto um atingiu a cabeça de Vitor e outro o braço direito do adolescente, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, como apurado pelo Portal Dourados News à época.

Além disso, como bem abordou o Correio do Estado, a dita união entre o PCC e o Comando Vermelho (CV) aparentemente segue ativa, conforme apurações das polícias civis de várias Unidades da Federação.

"União PCC e CV"

Rumores da suposta "paz entre PCC e CV" - como tratado no Correio do Estado - vieram à tona após um texto blocado, característico de "status" de rede social, passar a circular por aplicativos com o título "COMANDO GERAL - 25/02/2025 PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL E COMANDO VERMELHO".

As supostas chefias dessas facções são colocadas sobre Marcos "Marcola" Willians Herbas Camacho (PCC) e Márcio Nepomuceno (CV), o Marcinho VP, esse cumprindo a condenação na Penitenciária Federal de Campo Grande.

A mensagem continua dizendo que, a partir de 25 de fevereiro, data descrita como "histórica", o CV e o PCC não somente estariam dando trégua na guerra, como também refazendo uma aliança, em uma expressão que mimetiza o lema da Revolução Francesa: "Liberdade, Igualdade, Fraternidade" (do francês livre "Liberté, égalité, fraternité").

"Refazendo uma nova aliança de PAZ, JUSTIÇA, LIBERDADE, LEALDADE E FRATERNIDADE, pelo bem comum, que é a busca pela paz onde ambas as siglas estiverem".

Importante explicar que a busca por "paz, justiça, igualdade e união" citada, compõe há tempos o chamado estatuto do PCC, originalmente escrito em 1997.

