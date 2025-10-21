Homem de 62 anos morre tentando parar caminhão desgovernado

Astronomia

As condições meteorológicas no Estado são propícias para a observação completa do fenômeno e poderão ser vistos até 10 meteoros por hora

Mato Grosso do Sul poderá contemplar um espetáculo no céu na madrugada desta terça-feira (21) para quarta-feira (22). A chuva de meteoros Oriônidas, que passa anualmente pelo Brasil, deve atingir o seu pico de intensidade nesta noite, quando irão passar pelo céu cerca de 20 meteoros por hora.

Neste ano, o fenômeno poderá ser visto em todo o território brasileiro. Visível a olho nu, a Oriônidas acontece quando a Terra cruza a trilha de detritos deixados pelo cometa Halley no espaço. Ao entrar na atmosfera terrestre, as partículas de poeira espacial e gelo queimam e produzem os rastros luminosos.

De acordo com informações da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), o período de atividade da chuva de meteoros vai até o dia 22 de novembro, mas a melhor noite para observação será a de hoje, 21 de outubro, entre a meia noite e 2 horas da manhã.

Colaborando com o fenômeno, a noite será de Lua Nova, o que significa que o céu estará mais escuro e sem interferência luminosa, criando uma condição ideal para apreciar o evento em sua plenitude.

As condições em Mato Grosso do Sul também devem colaborar com a visualização do fenômeno. Em Campo Grande, o céu deve permanecer limpo durante toda a noite, sem chances de chuva e com temperatura mínima de 18ºC.

Na quarta-feira (22), as condições continuam boas, sem chance de chuva e ventos fracos de 24 km/h. A nebulosidade fica em 3% e também não há chance de chuvas.

Oriônidas

O nome do fenômeno tem relação com a constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem "nascer" perto da estrela principal da constelação, a Betelgeuse. No entanto, os meteoros podem surgir de qualquer ponto do céu.

Os rastros luminosos resultam da passagem da Terra por detritos deixados pelo cometa Halley em sua última passagem pela atmosfera terrestre, em 1986. Ao entrar na atmosfera, esses fragmentos queimam e criam os traços de luz.

A chuva de meteoros Orionídeas é a segunda chuva de meteoros criada pelo Cometa Halley. A Eta Aquariids, no mês de maio, é outro fenômeno criado por detritos deixados pelo cometa.

A próxima aparição do cometa Halley deve acontecer somente no dia 28 de julho de 2061.

Dicas

Para observar a chuva de meteoros, não é necessário nenhum aparelho ou equipamento especial, já que elas podem ser vistas a olho nu. Para uma experiência completa, o indicado é estar em um local com baixa interferência luminosa.

Assim, procure um lugar escuro, sem luzes artificiais, e tenha paciência, pois os meteoros podem surgir em intervalos irregulares.

É recomendado, também, se preparar por, pelo menos, 20 minutos antes do fenômeno começar, adaptando o olho a locais mais escuros para conseguir uma visualização melhor.

Próximos eventos meteorológicos

4-5 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Taurídeos do Sul. Poderá ser vista em todo o território brasileiro, na região da constelação de Touro.

5 de Novembro: Maior Superlua de 2025

11-12 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Taurídeos do Norte. Poderá ser vista em todo o território brasileiro, e é famosa por produzir muitas bolas de fogo brilhantes.

17-18 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Leonídeos. Poderá ser vista de todos os lugares pela constelação Leão. O fenômeno ocorre dois dias antes da Lua Nova, então a luz da lua terá interferência mínima.

13-14 de Dezembro: Pico da chuva de meteoros Geminídeos. Poderá ser vista de todos os lugares pela constelação de Gêmeos. A visualização também será favorável, pois a iluminação da lua estará em 27%.

21 de Dezembro: Solstício de Dezembro, quando será o dia mais longo do ano no Hemisfério Sul.

