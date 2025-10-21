Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fatalidade

Homem de 62 anos morre tentando parar caminhão desgovernado

Trabalhando há 40 dias na empresa, a vítima acabou sendo atropelada na tarde desta terça-feira (21), no bairro Pioneiros

Laura Brasil e Mariana Piell

21/10/2025 - 17h16
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um caminhoneiro, identificado como José Alves Santana, de 62 anos, que trabalhava há 40 dias em um depósito, morreu na tarde desta terça-feira (21) após tentar parar o caminhão que começou a descer a rua, se desequilibrar e ser atropelado, na rua Ana Luiza Souza, no bairro Pioneiros.

A proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, relatou que o motorista tinha mais de 40 anos de experiência e classificou o episódio como uma fatalidade.

Informações preliminares levantadas pela reportagem do Correio do Estado apontam que o caminhão estava estacionado quando começou a se mover. Nesse momento, o caminhoneiro tentou parar o veículo que só não foi mais adiante por ter atingido o carro da proprietária do depósito. 

A equipe da perícia está no local. Segundo informações da Polícia Civil, dados preliminares indicam que, em uma tentativa de segurar o caminhão, a vítima caiu e acabou sendo atropelada. O corpo ficou embaixo do eixo dianteiro, e a vítima não resistiu, vindo a óbito no local.

Para retirar o corpo, o caminhão precisou ser levantado por um guincho.

Assine o Correio do Estado

Astronomia

Chuva de meteoros poderá ser vista em todo MS nesta madrugada

As condições meteorológicas no Estado são propícias para a observação completa do fenômeno e poderão ser vistos até 10 meteoros por hora

21/10/2025 16h00

Compartilhar
Pico do fenômeno será nessa madrugada

Pico do fenômeno será nessa madrugada Divulgação

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul poderá contemplar um espetáculo no céu na madrugada desta terça-feira (21) para quarta-feira (22). A chuva de meteoros Oriônidas, que passa anualmente pelo Brasil, deve atingir o seu pico de intensidade nesta noite, quando irão passar pelo céu cerca de 20 meteoros por hora. 

Neste ano, o fenômeno poderá ser visto em todo o território brasileiro. Visível a olho nu, a Oriônidas acontece quando a Terra cruza a trilha de detritos deixados pelo cometa Halley no espaço. Ao entrar na atmosfera terrestre, as partículas de poeira espacial e gelo queimam e produzem os rastros luminosos. 

De acordo com informações da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), o período de atividade da chuva de meteoros vai até o dia 22 de novembro, mas a melhor noite para observação será a de hoje, 21 de outubro, entre a meia noite e 2 horas da manhã. 

Colaborando com o fenômeno, a noite será de Lua Nova, o que significa que o céu estará mais escuro e sem interferência luminosa, criando uma condição ideal para apreciar o evento em sua plenitude. 

As condições em Mato Grosso do Sul também devem colaborar com a visualização do fenômeno. Em Campo Grande, o céu deve permanecer limpo durante toda a noite, sem chances de chuva e com temperatura mínima de 18ºC. 

Na quarta-feira (22), as condições continuam boas, sem chance de chuva e ventos fracos de 24 km/h. A nebulosidade fica em 3% e também não há chance de chuvas. 

Oriônidas

O nome do fenômeno tem relação com a constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem "nascer" perto da estrela principal da constelação, a Betelgeuse. No entanto, os meteoros podem surgir de qualquer ponto do céu. 

Os rastros luminosos resultam da passagem da Terra por detritos deixados pelo cometa Halley em sua última passagem pela atmosfera terrestre, em 1986. Ao entrar na atmosfera, esses fragmentos queimam e criam os traços de luz. 

A chuva de meteoros Orionídeas é a segunda chuva de meteoros criada pelo Cometa Halley. A Eta Aquariids, no mês de maio, é outro fenômeno criado por detritos deixados pelo cometa. 

A próxima aparição do cometa Halley deve acontecer somente no dia 28 de julho de 2061. 

Dicas

Para observar a chuva de meteoros, não é necessário nenhum aparelho ou equipamento especial, já que elas podem ser vistas a olho nu. Para uma experiência completa, o indicado é estar em um local com baixa interferência luminosa. 

Assim, procure um lugar escuro, sem luzes artificiais, e tenha paciência, pois os meteoros podem surgir em intervalos irregulares.

É recomendado, também, se preparar por, pelo menos, 20 minutos antes do fenômeno começar, adaptando o olho a locais mais escuros para conseguir uma visualização melhor. 

Próximos eventos meteorológicos 

4-5 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Taurídeos do Sul. Poderá ser vista em todo o território brasileiro, na região da constelação de Touro.

5 de Novembro: Maior Superlua de 2025

11-12 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Taurídeos do Norte. Poderá ser vista em todo o território brasileiro, e é famosa por produzir muitas bolas de fogo brilhantes. 

17-18 de Novembro: Pico da chuva de meteoros Leonídeos. Poderá ser vista de todos os lugares pela constelação Leão. O fenômeno ocorre dois dias antes da Lua Nova, então a luz da lua terá interferência mínima. 

13-14 de Dezembro: Pico da chuva de meteoros Geminídeos. Poderá ser vista de todos os lugares pela constelação de Gêmeos. A visualização também será favorável, pois a iluminação da lua estará em 27%. 

21 de Dezembro: Solstício de Dezembro, quando será o dia mais longo do ano no Hemisfério Sul. 
 

Cidades

Adolescente mata colega ao manusear arma do pai em MS

Jovem disse "Será que tem bala" antes de efetuar o disparo

21/10/2025 15h30

Compartilhar
Arma foi enterrada no quintal

Arma foi enterrada no quintal Reprodução

Continue Lendo...

Um adolescente de 16 anos foi morto por um tiro na cabeça na noite desta última segunda-feira (20). O disparo foi efetuado por um colega, de 15 anos, e a espingarda calibre .32 pertencia ao pai dele.

O crime ocorreu na residência do jovem infrator, localizada na Rua Santa Catarina, Bairro Centro Educacional, em Nova Andradina.

O adolescente tentou simular que o disparo teria sido efetuado por terceiros, afirmando que um veículo prata teria passado pelo local e efetuado o disparo. No entanto, os policiais localizaram a arma de fogo enterrada nos fundos do imóvel e o adolescente acabou confessando o ato.

A Polícia Militar apreendeu o jovem em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio simples (art. 121 do Código Penal). 

Em depoimento, o adolescente, na presença de sua responsável legal, declarou que teria apontado a arma ao colega e questionado “será que tem bala?”, acreditando estar com o cartucho vazio, momento em que ocorreu o disparo fatal. 

Equipes da Polícia Civil, Perícia Criminal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros compareceram ao local para os procedimentos de praxe. A arma e o cartucho deflagrado foram apreendidos e encaminhados à perícia.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

2

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 2 dias

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

3

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China
Cidades

/ 1 dia

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação
Cidades

/ 1 dia

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público