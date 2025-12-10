Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Homem é baleado após combinar "acerto de contas" no WhatsApp

Discussão por conta de ex terminou com um homem baleado, após dois homens combinarem um encontro via aplicativo de mensagens para resolver a situação

Laura Brasil

10/12/2025 - 15h54
Após discutir com um conhecido via aplicativo de mensagens, um homem de 49 anos combinou um “acerto de contas” e acabou baleado na cabeça, na rua Lourenzo Torres Cintas, no bairro Paulo Coelho Machado.

A polícia recebeu um chamado, e uma equipe do Batalhão de Choque esteve no local, onde encontrou a vítima consciente. Ela explicou que foi baleada pelo conhecido.

Segundo relatos, a briga começou porque a vítima mantinha um relacionamento com a ex do suspeito. A situação se intensificou a ponto de os dois marcarem um encontro “cara a cara” para resolver o conflito.

A equipe apurou que o suspeito do disparo estava a bordo de um Chevrolet Prisma branco. Durante diligências, o veículo foi localizado na rua Traumaturgo, no bairro Aero Rancho.

O suspeito, de 44 anos, que estava acompanhado da namorada, antes de descer do carro, jogou um revólver calibre .38 para fora do veículo. A arma estava com cinco munições intactas e uma deflagrada.

Ele confessou que efetuou o disparo e confirmou a briga ocorrida no WhatsApp por conta da ex-companheira, que vive em união estável com a vítima.

O homem relatou que a vítima desceu da caminhonete D20 na posse de uma faca e que teria efetuado o disparo com a intenção de “dar um susto”, mas o tiro acabou atingindo a cabeça.

A equipe deu voz de prisão e levou o suspeito até a Depac Cepol. A perícia esteve no local do crime, acompanhada pelo delegado plantonista, e a faca que estava próxima ao corpo da vítima foi apreendida.

O homem baleado foi encaminhado para a Santa Casa. O médico informou que ele chegou consciente e, segundo informações do Choque, com o projétil alojado na região cervical.
 

IBGE

Mato Grosso do Sul tem a 3ª maior taxa de divórcio do País

Em contrapartida, a taxa de casamentos caiu em 2024, seguindo a tendência de queda desde 2017

10/12/2025 16h15

Mesmo em queda, taxa de divórcio se mantém alta no Estado

Mesmo em queda, taxa de divórcio se mantém alta no Estado Divulgação

Mato Grosso do Sul manteve sua posição como o terceiro Estado com maior número de divórcios no ano de 2024, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Estatísticas do Registro Civil, divulgada nesta quarta-feira (10). 

Em todo o Estado, foram registrados 7.624 divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras, o que mostra uma queda de 2,3% em relação ao total contabilizado em 2023, que foi de 7.805. 

Com a redução, a taxa geral de divórcios, isto é, o número de divórcios para cada 1.000 pessoas de 20 anos ou mais caiu de 3,8% em 2023 para 3,7% em 2024. 

Mesmo com a pequena queda, o número ainda é maior que o registrado na época pré-pandemia, colocando o Estado na posição bronze do ranking entre as Unidades da Federação com os maiores índices. 

Mato Grosso do Sul já ocupava esse mesmo lugar no pódio em 2023, mantendo a posição em 2024. As maiores taxas registradas foram em Rondônia (4,9%) e no Distrito Federal (3,8%). 

Em Campo Grande, o número cresceu desde 2020, chegando a 3.669 em 2024. Em Dourados, foram 706 no mesmo período e em Três Lagoas, 227.

No Estado, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio era de 18,5 anos em 2004, caindo para 13 anos em 2014. Em 2024, o tempo médio de duração dos casamentos era menor ainda, chegando a 11,8 anos, o 4º menor tempo entre as Unidades da Federação. 

A pesquisa observou que o tipo de arranjo familiar predominante nos divórcios era o de casais somente com filhos menores de idade, que atingiu 42,9%. As famílias somente com filhos maiores de idade eram 14,6% e 6,3% tinham filhos menores e maiores de idade. 

Com isso, notou-se um aumento significativo no divórcio onde consta na sentença a guarda compartilhada dos filhos, onde tanto mãe quanto pai são responsáveis pela criação da criança. 

Em MS, a mulher ainda detém 48,9% da guarda de filhos menores de idade. A guarda compartilhada atingiu 43% dos casos. A guarda com o pai reflete 3,3% dos casos e outras formas, como a guarda de parentes ou cuidadores, representam 0,7%

A nível nacional, pela primeira vez, a guarda compartilhada superou a taxa de guarda unilateral onde a responsável pelos filhos é a mulher, atingindo 44,6% dos casos, contra 42,6%, respectivamente. 

Os casos onde o homem detém a guarda do menor é de 2,8% no País. 

Mesmo em queda, taxa de divórcio se mantém alta no EstadoFonte: IBGE

Casamentos

Em 2024, foram registrados 15.094 casamentos em Mato Grosso do Sul, uma queda de 0,4% em relação ao ano anterior, quando foram 15.150. No acumulado de dez anos, desde 2014, a redução acumulada chega a 1,6%. 

Do total de casamentos, 14.9149 foram entre cônjuges de sexos diferentes e 175, entre pessoas do mesmo sexo. 

Entre casamentos com cônjuges masculinos, foram 61 registros e entre cônjuges do sexo feminino, 114. 

O número de registros de casamento entre pessoas homoafetivas foi o maior registrado no Estado, superando o recorde do ano de 2018, quando foram 166 registros. 

No Estado, o mês mais escolhido pelos noivos para casar em 2024 foi em dezembro, com 1.582 casamento. Em seguida, aparecem novembro, com 1.409 casamentos, e agosto, com 1.343. 

A taxa de nupcialidade, que é a porcentagem para cada 1.000 habitantes com 15 anos ou mais de idade, no Estado, foi de 6,7 pessoas, colocando MS na 7ª posição entre os estados brasileiros. As maiores taxas foram observadas em Rondônia (8,9 casamentos por 1.000 habitantes), Distrito Federal (8,4 casamentos por 1.000 habitantes) e o Tocantins (7 casamentos por 1.000 habitantes). 

No Brasil, a taxa de nupcialidade ficou em 5,6 casamentos por 1.000 habitantes. 


 

Cidades

Homem é preso após ex-companheira denunciar roubo de arma

Mesmo após fim do relacionamento, homem comprou munições no nome da ex sem autorização

10/12/2025 16h00

Divulgação/PCMS

Um homem de 38 anos foi preso em Nova Andradina nesta quarta-feira (10) pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município, após ter sido denunciado pela sua ex-companheira.

A mulher relatou à polícia que, durante relacionamento mantido por aproximadamente nove meses, adquiriu legalmente uma carabina calibre .357 mediante Certificado de Registro de CAC.

Com o término da relação, em abril de 2025, o investigado teria se apropriado da arma, recusando-se a devolvê-la. O homem também chegou a adquirir munições em seu nome, sem sua autorização, após o fim do relacionamento.

Durante o cumprimento do mandado de usca e apreensão na casa do investigado, as equipes localizaram e apreenderam a carabina .357 pertencente à vítima, acompanhada de três munições intactas.

Em outro endereço, foi encontrado um revólver calibre .357, três munições intactas e três cartuchos do mesmo calibre, todos sem registro.

O material foi apreendido e encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

O autor foi preso em flagrante delito e permanece à disposição da Justiça.

 

