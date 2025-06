Homem é condenado a pagar R$ 20 mil por agredir ex-companheira

CAMPO GRANDE

Governador Eduardo Riedel apresentou o projeto aos deputados estaduais e esclareceu que, mesmo administrado por empresa privada, hospital continuará 100% SUS

PPP do Hospital Regional será no modelo bata cinza Foto: Divulgação

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, apresentou aos deputados estaduais, nesta quarta-feira (4), informações sobre o projeto de Parceria Público Privada (PPP) a ser implementada no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande. O leilão está previsto para dezembro deste ano e a empresa ganhadora será responsável pela administração do hospital por 30 anos.

A reunião foi a portas fechadas, mas o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), afirmou que os deputados puderam sanar dúvidas e entender os impactos da nova contratação.

“Foi garantido que o Hospital Regional permanecerá como hospital público, com atendimento SUS [Sistema Único de Saúde], 100% gratuito e gestão assistencial estadual. O Estado ainda vai fazer o aporte, ou seja, você dobra a capacidade de atendimento e ainda melhora a eficiência”, explicou Gerson Claro.

Conforme reforçou o governador, a PPP será nas áreas do modelo “bata cinza”, ou seja, apenas para os serviços não assistenciais: recepção, portaria e vigilância, lavanderia, limpeza e jardinagem, nutrição, manutenção predial e engenharia clínica, Central de Material Esterilizado (CME), logística de almoxarifado e farmácia, transporte de pacientes e necrotério, tecnologia da informação, água, energia e gases medicinais e fornecimento de insumos hospitalares.

O projeto

Os aspectos da modelagem do projeto compreendem o conceito de bata branca e bata cinza. A bata branca inclui todos serviços médicos assistenciais. Já o modelo de bata cinza inclui os serviços de segurança, alimentação, lavanderia e equipamentos.

Na proposta de projeto para o HRMS foi adotado o modelo de bata cinza, ou seja, apenas os serviços não assistenciais ficam sob gestão administrativa da empresa concessionária.

Conforme apresentando anteriormente pelo secretário estadual de saúde, Maurício Simões Corrêa, o projeto prevê ampliar a estrutura do Regional, com mais leitos e estacionamento.

Atualmente, o Hospital Regional Rosa Pedrossian possui área de 37.000 m², com estrutura de 10 pavimentos, capacidade de 362 leitos e atendimento de 46 especialidades médicas.

Com a inciativa privada, serão atingigos 71.000 m² de construção, com dois novos blocos que devem ampliar a capacidade de atendimento de 362 para 577 leitos, totalizando 59% de aumento no número de leitos.

Já o estacionamento passará a oferecer 753 vagas.

O investimento inicial previsto é de R$ 951 milhões e custos operacionais de manutenção estimados em R$ 158 milhões ao ano. Ao todo serão R$ 5,6 bilhões em investimentos a serem realizados pelos próximos 30 anos.

Segundo o secretário, a adoção da PPP seria a melhor alternativa, pois irá gerar uma economia de 21% em comparação ao modelo tradicional de contratação, "pois permite reunir em um único contrato a construção, reforma e manutenção durante todo o período contratual, tornando-o mais efetivo e com melhor custo-benefício".