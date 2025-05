Homem é condenado por injúria religiosa ao dizer que colega 'vai para o inferno'

Falso namorado

Apesar de o influenciador utilizar as idosas apenas para alavancar o engajamento, golpistas se aproveitam da vulnerabilidade delas na situação

A criadora de conteúdo campo-grandense Maria Fernanda Cabral postou, na última semana, um vídeo em que questionava até onde uma pessoa seria capaz de ir para conseguir engajamento na internet.

No vídeo postado no TikTok, Maria Fernanda relata que sua avó precisou ficar internada e, por estar sem o celular no hospital, perguntou à neta se seria possível ver uma pessoa pelo aparelho da jovem.

Questionada sobre, a avó afirmou estar namorando um homem de seu Instagram, o criador de conteúdo José Fernandes, que tem mais de 200 mil seguidores na rede. No TikTok, o influenciador soma, em suas duas contas, mais de 900 mil seguidores.

Acontece que, grande parte do público que segue José é formado por idosas que, assim como a avó de Maria Fernanda, acreditam namorar o rapaz.

Estratégia

A confusão no coração das "vovós" não é por acaso. José Fernandes constrói seus vídeos de forma em que aparenta estar falando diretamente com cada uma das seguidoras.

Em alguns vídeos, com apelidos carinhosos (e sempre em primeira pessoa), José cobra que as seguidoras o respondam, ou que interajam de alguma forma com o conteúdo. Em outros, aparece cantando músicas românticas de Amado Batista, Zezé Di Camargo e Luciano, Silvanno Salles, etc.

Há ainda gravações em que afirma estar à procura de uma amizade ou até de um relacionamento com alguma "coroa madura" ou mãe solteira, sempre mirando em públicos vulneráveis emocionalmente.

Golpes

Por falta de letramento digital, as "namoradas" não só acreditam na juras de amor, como também se perdem nas interações da rede social e comentam publicamente achando que estão mandando mensagens privadas.

Ao confundirem os limites da privacidade na rede social, muitas acabam divulgando seus endereços, telefones de contato e demais informações sensíveis, as tornando alvos fáceis para golpistas.

Apesar de brincar emocionalmente com as senhoras, José não compactua com os golpes aplicados nas mesmas. Em um de seus perfis no TikTok, o influenciador fixou um vídeo em que alerta para perfis falsos que utilizam seu nome para enganar as idosas e as fazer desembolsar dinheiro.

