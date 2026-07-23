Homem é executado a tiros em frente à residência em Campo Grande

Leandro Martinez Ortiz, de 40 anos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (23), na Rua Cassim Contar, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por pelo menos seis disparos na região da nuca e da cabeça e morreu antes da chegada do socorro.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, os autores chegaram ao local em uma motocicleta de cor azul.
A dupla chamou Leandro, que estava em frente ao imóvel, e, quando ele se aproximou para atendê-los, efetuou uma sequência de disparos. A vítima foi atingida por pelo menos seis tiros na região da nuca e da cabeça e morreu antes da chegada do socorro.
Moradores da região relataram ter ouvido entre seis e sete tiros em rápida sucessão. Após a execução, a dupla fugiu na motocicleta e, até o fechamento desta reportagem, não havia sido localizada pelas forças de segurança.
Câmeras de segurança instaladas na região registraram a fuga dos suspeitos logo após os disparos. As imagens mostram a dupla deixando o local na motocicleta e poderão auxiliar a Polícia Civil na identificação dos autores, bem como na reconstrução da dinâmica do crime.
A área foi isolada por equipes da Polícia Militar para preservar a cena do crime até a chegada da Perícia Criminal e de investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que assumiram as investigações.
Os peritos realizaram os primeiros levantamentos no local para identificar a dinâmica da execução e coletar vestígios que possam auxiliar na identificação dos autores. A motivação do homicídio ainda é desconhecida e será apurada pela Polícia Civil.
A principal linha de investigação considera as circunstâncias da ação, marcada pela aproximação dos suspeitos em uma motocicleta, pelo chamado da vítima em frente ao imóvel e pelos diversos disparos efetuados em curto intervalo de tempo, características frequentemente associadas a execuções planejadas.
No entanto, a polícia ainda não confirma nenhuma hipótese e aguarda o avanço das diligências. O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob investigação da DHPP, que trabalha para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação. Até o momento, ninguém foi preso.
Vídeo mostra fuga dos suspeitos