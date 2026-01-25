Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo

Homem foi assassinado com vários golpes de faca no pescoço e no tórax - Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um homem de 58 anos, identificado como Edson, foi assassinado a facadas após assediar sexualmente a esposa de um amigo, na noite desse sábado (24), no bairro Iracy Coelho, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, a mulher relatou à polícia que estava em casa, quando o marido chegou acompanhado da vítima, ocasião em que todos passaram a beber em frente a residência.

Posteriormente, enquanto a mulher fritava peixe na cozinha, seu marido foi ao banheiro e Edson se aproximou dela, passando a agarrá-la e apalpá-la.

Quando o esposo saiu do banheiro, ela relatou que Edson estaria encostando demais e a situação não daria certo.

O marido, então, pediu que a esposa fosse buscar mais cerveja e, quando ela retornou, se dirigiu a cozinha e continuou a fritar peixe, enquanto o marido e o suposto amigo continuaram na calçada.

Posteriormente, ao sair para a área externa, ela viu o marido desferindo vários golpes de faca contra o amigo. Após o crime, ele fugiu do local, não sendo encontrado até a publicação desta reportagem.

A mulher tentou prestar socorro à vítima e acionou o Corpo de Bombeiros.

Quando os socorristas chegaram ao local, Edson já estava em óbito. Ele tinha diversas perfurações na região do pescoço e no tórax.

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas. Perícia foi realizada no local.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) e será investigado.