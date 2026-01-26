Homem é pego embarcando em ônibus com R$ 200 mil em drogas para SP

solidariedade

Doações nacionais atingiram 700 toneladas, superando a meta de 460 toneladas da campanha

A campanha nacional de arrecadação de alimentos "Alimento a Gente Compartilha", organizada pelo Instituto Assaí, arrecadou um total de 10 mil quilos de alimentos não perecíveis apenas no estado de Mato Grosso do Sul.

Em todo o Brasil, mais de 700 toneladas foram arrecadas e, a partir dessas doações, 6 milhões de refeições beneficiaram 1 milhão de pessoas atendidas por instituições sociais locais de cada estado participante. O número de doações superou a meta estipulada pelo Instituto Assaí, que era de 460 toneladas.

“Chegar a esse número é resultado de uma atuação planejada, que reúne diferentes iniciativas e parcerias para ampliar o acesso à alimentação. Nosso foco é garantir que os alimentos cheguem a quem precisa, fortalecendo organizações sociais que já atuam diretamente junto às comunidades atendidas”, afirma Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.

A iniciativa contou com pontos de coleta em mais de 310 lojas, distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal, mobilizando clientes, colaboradores, fornecedores e organizações sociais parceiras.

No Mato Grosso do Sul, as ONGs atendidas diretamente foram AACC, Casa Peniel, Cotolengo e o Instituto SOS Gente. Toda a arrecadação foi destinada às organizações responsáveis pelo preparo de refeições, montagem de cestas e atendimento direto a famílias em situação de insegurança alimentar.

Iniciativas

Além da campanha "Alimento a Gente Compartilha", realizada entre 17 de novembro e 21 de dezembro, o Instituto Assaí possui iniciativas permanentes conduzidas ao longo do ano, que se complementam para ampliar o impacto social das ações. Entre elas estão a doação de cestas de alimentos, a assistência em emergências climáticas e programas contínuos voltados ao combate ao desperdício e à produção de refeições prontas.

Uma das iniciativas é o Destino Certo, programa de combate ao desperdício de alimentos que seleciona para doação frutas, legumes e verduras sem valor comercial, mas em perfeitas condições de consumo, diretamente nas lojas da rede. Ao evitar o descarte de toneladas de alimentos, a ação contribui para minimizar a insegurança alimentar em comunidades de todo o país.

Outra frente relevante é o projeto Cozinhas Solidárias, que transforma os alimentos doados em refeições prontas destinadas a pessoas em situação vulnerabilidade. Entre 2023 e dezembro de 2025, a iniciativa somou mais de 830 mil refeições doadas, superando em aproximadamente 160% o previsto para o triênio 2023–2025. Atualmente, a rede conta com 10 cozinhas em 8 estados, reunindo organizações sociais de diferentes regiões do país que sofrem com a vulnerabilidade alimentar, incluindo uma unidade em fase de construção no Maranhão.