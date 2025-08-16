Homem é preso com 1,6 tonelada de maconha em veículo roubado após perseguição - FOTO: Divulgação PCMS

Na manhã de sexta-feira (15), um homem foi preso em flagrante durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, após ser interceptado por equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sidrolândia. O suspeito transportava 1.627 kg de maconha em um veículo com registro de roubo.

A ação teve início quando a Denar informou à PRF que um Chevrolet Onix havia fugido de uma fiscalização da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Ponta Porã e seguia em direção a Sidrolândia.

Diante dos fatos, as equipes montaram um bloqueio no km 425 da BR-060. O condutor tentou evitar a abordagem, desviando pelo acostamento e entrando na cidade, desobedecendo ordens de parada.

Após acompanhamento tático e novo bloqueio nas proximidades das ruas Nioaque e Avenida Antero Lemes da Silva, o motorista tentou colidir com a viatura da PRF. Os policiais efetuaram disparos para imobilizar o veículo, que teve o pneu dianteiro esquerdo furado.

Durante a vistoria, foram encontrados 1.627 tabletes de maconha, totalizando 1.627 kg, ocultos sob um pano preto no interior do carro.

Além disso, uma consulta policial revelou que o veículo, com placas originais, havia sido roubado em Carapicuíba (SP) no dia 12 de agosto. O suspeito possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e embriaguez ao volante.

O homem foi encaminhado à sede da DENAR, em Campo Grande, juntamente com o material apreendido, para as providências legais.

