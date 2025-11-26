Homem é preso no Paraná por furto em condomínio de luxo em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, na manhã desta terça-feira (26), em Londrina (PR), um homem suspeito de integrar o grupo responsável pelo furto qualificado ocorrido quatro dias antes em um condomínio de alto padrão em Nova Andradina. O crime foi registrado na noite de 21 de novembro, quando duas casas foram invadidas.

Segundo a investigação, os autores romperam a concertina da área externa e utilizaram uma escada telescópica e ferramentas para acessar os imóveis. Em uma das residências, a porta de entrada foi arrombada e o cofre violado. Na outra, os criminosos forçaram a porta dos fundos com uma chave de fenda, entrando no quarto principal, onde outro cofre foi aberto. Armas de diferentes calibres, joias e dinheiro foram levados.

Próximo ao condomínio, os policiais encontraram pé de cabra, ferramentas e a escada usada na invasão. As duas casas foram isoladas e passaram por perícia. Imagens de câmeras de segurança flagraram dois indivíduos circulando pela região antes e após o furto, o que ajudou na identificação da quadrilha.

Com a informação de que um dos envolvidos havia fugido para o Paraná, equipes da Delegacia de Nova Andradina se deslocaram até Londrina. Em ação conjunta com a DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos) paranaense, o suspeito acabou preso.

As investigações continuam para identificar os demais integrantes e apurar possíveis conexões interestaduais do grupo especializado.

