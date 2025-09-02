Homem é preso por estupro de adolescente e por embebedar menores de idade

A Polícia Civil, através da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) da cidade de Dourados, distante a 230 quilômetros de Campo Grande, realizou, no último sábado (30), a prisão em flagrante de um homem de 36 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos e embriagar menores de idade.
A prisão foi realizada com auxílio da Polícia Militar na residência do homem, no bairro Cidade Jardim, em Dourados.
As investigações iniciaram após a vítima comparecer à DEPAC acompanhada do ex-namorado para relatar o acontecimento.
Segundo o relato da jovem, o caso aconteceu na sexta-feira (29), quando o suspeito ofereceu bebidas alcoólicas para menores de idade em sua residência e, mais tarde, levou a adolescente até um local afastado, onde praticou o ato sexual sem o consentimento da vítima.
Ela relatou que pediu para que o homem parasse e disse que não queria, mas ele a ignorou e continuou a violência. Durante a operação policial, foram apreendidas 29 garrafas de bebidas alcoólicas de marcas variadas, 21 essências de narguilé, aparelhos celulares, equipamentos de segurança e o veículo utilizado no crime.
As diligências preliminares revelaram ainda que era costumeiro o autor promover festas para menores de idade em suas residências, com bebidas alcoólicas e produtos de tabagismo.
O homem foi autuado por estupro e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.
Na audiência de custódia, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame sexológico e recebeu todo o acompanhamento necessário.
Dados
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na última edição publicada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Dourados está na lista dos 10 municípios com maiores taxas de estupros. A taxa é de 90,9 estupros para cada 100 mil habitantes no ano de 2024.
A cidade é a única que está entre as 20 primeiras posições entre as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupros do Brasil em 2024. Na 36ª posição está o município de Três Lagoas.
Canais de denúncia:
Ligue 180 - Central de atendimento à Mulher
Disque 100 - Direitos Humanos
190 - Polícia Militar
Toda vítima de estupro tem direito a atendimento gratuito e sigiloso no SUS, incluindo apoio psicológico e exames.
*Colaborou Noysle Carvalho