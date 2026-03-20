Homem é preso por estupro de vulnerável e mãe de vítima é investigada - Divulgação

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Durante a manhã da última quinta-feira, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) prendeu um homem de 43 anos por estupro de vulnerável. A mãe da vítima também está sendo investigada por suspeita de cumplicidade no crime.

Segundo as informações, o homem manteve uma relação violenta com a adolescente de 13 anos, de setembro de 2025 à fevereiro de 2026, o que se enquadra como estupro de vulnerável. A investigação iniciou a partir do boletim de ocorrência registrado em dezembro do ano passado.

Com a apuração, a polícia identificou indícios de que a mãe da vítima era conivente com o 'relacionamento' e ainda facilitava para que o crime continuasse. Conforme as informações, a mulher autorizava que a filha pernoitasse na casa do criminoso, e vendia a menina ao trocar a 'permissão' dela por valores financeiros.

Foi apontado ainda que a mãe expressava a vontade própria de mentir para às autoridades na tentativa de acobertar o crime.

Devido a gravidade do caso, não apenas por a adolescente ser vítima e encarar o crime como um 'relacionamento', mas também pelo agravante da participação da mãe, foi determinada prisão preventiva do estuprador.

A prisão aconteceu no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande, no local de trabalho do homem, e foi apreendido o celular, encaminhado para a perícia para complementar as provas.

Conduzido à sede da DEPCA, o envolvido foi indiciado nos termos do Artigo 217-A do Código Penal, por estupro de vulnerável, e com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 226, inciso II.

A mãe também envolvida no caso segue em investigação.

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