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EM CAMPO GRANDE

Homem é preso por estupro de vulnerável e mãe de vítima é investigada

Suspeita é de que a mulher recebia dinheiro para permitir que a filha dormisse fora de casa e era a favor do crime

Noysle Carvalho

20/03/2026 - 09h45
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Durante a manhã da última quinta-feira, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) prendeu um homem de 43 anos por estupro de vulnerável. A mãe da vítima também está sendo investigada por suspeita de cumplicidade no crime.

Segundo as informações, o homem manteve uma relação violenta com a adolescente de 13 anos, de setembro de 2025 à fevereiro de 2026, o que se enquadra como estupro de vulnerável. A investigação iniciou a partir do boletim de ocorrência registrado em dezembro do ano passado.

Com a apuração, a polícia identificou indícios de que a mãe da vítima era conivente com o 'relacionamento' e ainda facilitava para que o crime continuasse. Conforme as informações, a mulher autorizava que a filha pernoitasse na casa do criminoso, e vendia a menina ao trocar a 'permissão' dela por valores financeiros.

Foi apontado ainda que a mãe expressava a vontade própria de mentir para às autoridades na tentativa de acobertar o crime.

Devido a gravidade do caso, não apenas por a adolescente ser vítima e encarar o crime como um 'relacionamento', mas também pelo agravante da participação da mãe, foi determinada prisão preventiva do estuprador.

A prisão aconteceu no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande, no local de trabalho do homem, e foi apreendido o celular, encaminhado para a perícia para complementar as provas.

Conduzido à sede da DEPCA, o envolvido foi indiciado nos termos do Artigo 217-A do Código Penal, por estupro de vulnerável, e com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 226, inciso II.

A mãe também envolvida no caso segue em investigação.

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BOSQUE DOS IPÊS

COP15 não deverá alterar funcionamento de shopping

Mesmo sediando conferência internacional dentro do complexo, shopping mantém horários normais durante evento em Campo Grande

20/03/2026 11h00

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A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana Divulgação

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Mesmo sendo sede da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), o Shopping Bosque dos Ipês manterá o funcionamento normal durante o evento, que ocorre entre os dias 23 e 29 de março, em Campo Grande.

A conferência será realizada no Bosque Expo, espaço de eventos localizado dentro do próprio complexo do shopping. Ainda assim, segundo o empreendimento, não haverá alterações nos horários de atendimento ao público. As lojas e serviços seguem funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h.

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana, com a chegada de delegações internacionais, especialistas e autoridades. Diante disso, o Governo de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Federal, estruturou um esquema especial de segurança para atender à demanda ampliada.

Entre as ações, está a formação de um núcleo com 23 policiais militares voltado ao policiamento turístico. Os agentes receberam treinamento específico para atendimento a visitantes, mediação de conflitos e atuação em eventos internacionais, incluindo comunicação com estrangeiros.

O plano integrado, elaborado desde julho de 2025, prevê reforço no policiamento ostensivo, fiscalização, monitoramento e patrulhamento aéreo. As operações serão coordenadas pelo Gabinete de Ações Integradas, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), reunindo diferentes forças de segurança, inteligência e trânsito.

Outro destaque é a oferta de atendimento bilíngue nas estruturas de segurança pública. O suporte em inglês e espanhol estará disponível nos principais canais de emergência, como os atendimentos via 190 e 193, além de unidades da Polícia Civil, incluindo equipes posicionadas na área oficial do evento e na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat).

A estrutura da cidade também foi preparada para receber o aumento no fluxo de passageiros. No Aeroporto Internacional de Campo Grande, a expectativa é de 229 operações aéreas e mais de 42 mil assentos ofertados durante o período da conferência.

A administradora do terminal, Aena, informou que haverá reforço nas equipes operacionais e de atendimento, especialmente nos horários de maior movimento. O aeroporto também passou por melhorias recentes, como ampliação de espaços, nova sala de embarque doméstico remoto e modernização de áreas de restituição de bagagens.

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LENDA

A Lenda cai: Chuck Norris, o imortal, encontra o fim de sua jornada terrena

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood

20/03/2026 10h36

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Por décadas, a figura de Chuck Norris foi sinônimo de invencibilidade, um ícone tão poderoso que a própria morte parecia temê-lo. Os "Chuck Norris Facts", que viralizaram na internet, eram um testemunho humorístico de sua persona indestrutível, afirmando que ele não dormia, apenas esperava, e que o tempo esperava por ele.

Contudo, nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, a realidade alcançou a lenda. Carlos Ray "Chuck" Norris, o mestre das artes marciais e estrela de ação que cativou gerações, faleceu aos 86 anos, após uma súbita emergência médica em Kauai, Havaí.

Sua partida, confirmada pela família em um comunicado oficial nesta sexta-feira, choca o mundo que o via como um pilar de força e resiliência.

Embora os detalhes da causa da morte permaneçam privados, a família assegurou que ele "partiu em paz, cercado por seus entes queridos". A notícia encerra uma era e transforma o mito da imortalidade de Norris em um legado eterno, gravado não apenas em celuloide, mas na cultura popular global.

Uma vida de lutas e conquistas: os maiores sucessos de uma lenda

A trajetória de Chuck Norris é uma saga de superação e dedicação. Nascido em uma família humilde em Ryan, Oklahoma, sua vida mudou drasticamente durante o serviço na Força Aérea dos EUA, onde descobriu o Tang Soo Do na Coreia do Sul. Essa paixão o transformaria em um dos maiores nomes das artes marciais, com um currículo invejável:

 

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood. Sua ética de trabalho e seus valores morais, frequentemente refletidos em seus personagens, ressoaram com milhões de fãs ao redor do mundo.

O legado além das telas

Além de suas contribuições para o entretenimento, Chuck Norris foi um filantropo dedicado. Sua organização, Kickstart Kids, utilizou as artes marciais para ensinar disciplina e autoestima a jovens em situação de risco, impactando milhares de vidas. Ele também foi uma voz ativa em questões políticas e sociais, defendendo seus princípios com a mesma convicção que demonstrava em suas lutas e filmes.

A morte de Chuck Norris marca o fim de uma era, mas o legado do homem que se tornou maior que a vida continuará a inspirar. Seus filmes, suas lutas e, sim, seus "fatos" imortais garantirão que, mesmo após sua partida, a lenda de Chuck Norris jamais será esquecida. Ele pode ter encontrado seu descanso, mas sua força e seu espírito viverão para sempre na memória coletiva.

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