Homem é preso por importunação sexual contra adolescentes em show gospel

Um homem de 45 anos foi preso, nessa quarta-feira (19), por suspeita do crime de importunação sexual contra quatro vítimas, sendo uma delas uma adolescente de 17 anos, durante um show gospel em Três Lagoas.
Mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas e a Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Paranaíba.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido no dia 12 de setembro, quando um grupo de jovens viajou em uma van fretada por uma instituição religiosa para participar de um show gospel. As vítimas estavam acompanhadas pelo pastor e demais membros da igreja.
O boletim de ocorrência aponta que quando o grupo chegou ao evento, já havia uma grande aglomeração de pessoas e, para ver melhor o show, três das jovens se posicionaram perto do palco.
Pouco tempo depois, o homem, que acompanhava o grupo e era considerado de confiança pelas jovens, se aproximou delas e teria encostado as partes íntimas nas nádegas de uma das adolescentes.
Em choque, a menina chegou a duvidar que o fato estivesse acontecendo, devido à relação de confiança e respeito que existia até então com o suspeito.
No entanto, o mesmo comportamento foi repetido pelo homem contra as outras duas vítimas.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, como o local do evento era escuro e havia grande concentração de pessoas, o contato sexual não consentido não foi percebido pelos demais presentes.
Após a importunação, as jovens se afastaram da multidão e uma delas começou a chorar compulsivamente, o que levou as demais a conversarem com ela. Foi nesse momento que todas perceberam e revelaram que haviam sido vítimas da mesma conduta praticada pelo investigado.
O caso foi denunciado e, durante os primeiros passos da investigação, uma outra mulher, de 25 anos, compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil, relatando ter sido vítima do indivíduo no mesmo evento religioso.
Assim como outra das vítimas, e mulher também afirmou que, diante da confiança que tinha nele, inicialmente duvidou da própria percepção sobre o ocorrido.
Durante as investigações, chegou ao conhecimento da unidade policial que, há vários anos, o suspeito já teria praticado atos libidinosos contra uma adolescente em Jales (SP), onde ele morava na ocasião.
Este caso não chegou a ser registrado formalmente na delegacia na época, mas motivou a mudança do suspeito da cidade.
A mulher que foi abusada na época foi agora ouvida como testemunha, confirmou os abusos e a semelhança entre os casos chamou a atenção da equipe policial.
Diante da gravidade concreta das condutas, do número de vítimas identificadas e da necessidade de preservar a ordem pública, o delegado responsável pela DAM de Três Lagoas representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.
O mandado foi cumprido na cidade de Paranaíba e o investigado encontra-se à disposição da Justiça.