Cidades

POLÍCIA

Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior de MS

A vítima conseguiu se esquivar dos tiros ao se debater no chão e gritar por socorro

Tamires Santana

Tamires Santana

14/10/2025 - 12h30
Na tarde desta segunda-feira (13), um homem foi preso em Aquidauana, distante aproximadamente 140 quilômetros de Campo Grande, depois de tentar matar a ex-companheira a tiros.

De acordo com a polícia, a vítima retornava para casa quando uma motocicleta, com o farol apagado, surgiu repentinamente de uma esquina e passou a segui-la. Ao chegar em frente à residência, o condutor parou o veículo e, nesse momento, a mulher reconheceu tratar-se de seu ex-companheiro.

O autor desceu da moto, sacou uma arma de fogo e disse: “Você vai ver o que é homem". Em seguida, ele puxou a vítima pelos cabelos, desferiu um tapa em seu rosto e a empurrou para o outro lado da rua com novas ameaças.

Assutada, a mulher caiu no chão e começou a gritar por socorro, momento em que o agressor atirou várias vezes.

Conforme o depoimento da vítima, ela conseguiu se esquivar dos tiros ao se debater no chão e implorar pela própria vida. Na sequência, uma vizinha que presenciou a ação gritou por socorro, o que fez com que ele fugisse do local.

A mulher registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) da cidade no mesmo dia, e os policiais começaram as buscas pelo autor, mas não encontraram.

Entretanto, após a expedição do mandado de prisão e a continuidade das buscas, se apresentou na delegacia de Aquidauana, onde foi preso e colocado à disposição da Justiça.

CANA-DE-AÇÚCAR

Grupo que abandonou a ferrovia tem lucro invejável em MS

Usina da Raízen, de Caarapó, controlada pelo Grupo Cosan, divulgou nesta terça-feira ter obtido lucro diário de R$ 435 mil na última safra

14/10/2025 12h05

Balanço revela que a usina da Raízen de Caarapó teve lucro líquido de R$ 159,2 milhões na safra passada

Responsável pelo abandono dos cerca de 750 quilômetros da ferrovia entre Três Lagoas e Corumbá, o grupo econômico que controla a Rumo Ligística lucra, em média, R$ 435 mil por dia em Mato Grosso do Sul, mas nada disso vai para a manutenção ou revitalização da sucateada ferrovia. 

O lucro diário de quase meio milhão é procedente da usina de etanol e açúcar da Raízen que funciona em Caarapó, que fechou a últim safra com lucro líquido de R$ 159,2 milhões, conforme balanço divulgado no diário oficial do Governo do Estado nesta terça-feira (14).

A Raízen é um dos braços do Grupo Cosan, controlado pelo megaempresário Rubens Ometto. A Rumo, responsável pela ferrovia, é outra empresa controlada pelo mesmo empresário. 

E o lucro da usina de Caarapó, relativo ao período de março de 2024 a 31 de março de 2025, é somente uma parcela daquilo que o grupo econômico fatura em Mato Grosso do Sul. Em agosto deste ano ele vendeu duas outras usinas que controlava em Rio Brilhante. 

Ao contrário de outras empresas, que computam seus lucros de janeiro a dezembro, as usinas de etanol e açúcar computam seus dados sempre ao final de março, seguindo o ciclo do crescimento e colheita das lavouras de cana.

O lucro destas dus unidades não foi divulgado, uma vez que agora elas estão sob o controle da Cocal Agroindústria, pertencente à família paulista Garms, com longo histórico no setor de usinas de cana. Os usineiros deixaram para trás os sheiks do petróleo do fundo de investimentos Mubadala.

A Cocal pagou R$ 1,543 bilhão pelas usinas Passa Tempo e Rio Brilhante. As duas unidades, com capacidade anual para processamentos seis milhões de toneladas de cana, estavam na mira da Atvos, que já tem três outras usinas em Mato Grosso do Sul e é controlada pelos sheiks do petróleo.

Após a venda, a Raízen de Rubens Ometto ficou somente com a usina de Caarapó, que no ano anterior havia fechado com lucro líquido de R$ 156 milhões. Em julho deste ano os acionistas dividiram entre si parte dos dividendos daquele ano, num montante de R$ 82 milhões. 

O valor, mesmo que destinado à ferrovia, seria insignificante para revitalizar a chamada Malha Oeste. Serviria, porém, para quitar as 74 multas que a ANTT aplicou à Rumo nos últimos três anos justamente por não cuidar da faixa de domínio, abandonar prédios e não trocar dormentes e trilhos. 

A Raízen assumiu o controle das usina de Caarapó, assim como as duas que acabou vendendo em agosto deste ano, em 2021. Porém, o Grupo Cosan é responsável pela sucateada ferrovia desde 2015, ano em que a Rumo incorporou a ALL Logística, que até então controlava a ferrovia em Mato Grosso do Sul. Na época ela já estava parcialmente sucateada, mas seguia em operação. 

Em uma tentativa de "ressuscitar" a ferrovia, o Ministério dos Transportes está preparando para fevereiro de 2026 uma nova modelagem de concessão da Malha Oeste, já que a proposta de uma solução consensual foi barrada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Este novo contrato foi confirmado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), ao Correio do Estado, após conversa com o ministro dos Transportes, Renan Filho. “O ministro Renan Filho me garantiu que terá uma modelagem nova para a ferrovia”, afirmou Riedel, que ainda lembrou que o contrato de concessão da Rumo para o trecho vence em julho do próximo ano e que, por isso, o governo federal terá de licitar a ferrovia.
 

CAMPO GRANDE

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

14/10/2025 12h00

Roupa boa, bonita e barata será vendida neste fim de semana em brechó coletivo

Décima sétima edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis.

O evento reunirá mais de 35 brechós em um só lugar. São mais de 30 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para Aproveitar Melhor o Evento

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

Décima sétima edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (18), das 8h às 16h, no Parque Tarsila Amaral, localizado na rua Santo Augusto, Jardim Vida Nova, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

