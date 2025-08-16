Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar a enteada em Campo Grande

O homem foi localizado e preso no bairro Moreninhas III

Tamires Santana

16/08/2025 - 16h30
Um homem de 42 anos foi preso preventivamente na quinta-feira (14), em Campo Grande, suspeito de estuprar a enteada, de 9 anos. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) após investigação iniciada com o depoimento especial da vítima.

De acordo com a Depca, a criança relatou ter sofrido abusos sexuais praticados pelo padrasto desde os 7 anos de idade.

Em depoimento, a vítima ainda contou sobre os abusos sofridos pelo irmão, também menor de idade. A mãe das crianças tentou conversar com o suspeito sobre as denúncias, mas ele deixou a residência e não foi mais localizado.

Após tomar conhecimento dos fatos, a polícia solicitou a prisão preventiva do investigado e quipes do Núcleo de Inteligência Policial da Depca realizaram localizaram o autor no bairro Moreninhas III, em Campo Grande.

Durante o interrogatório, o suspeito optou por permanecer em silêncio e não apresentou sua versão dos fatos.

Segundo a polícia, o homem já havia sido preso em flagrante em março deste ano por importunação sexual contra uma mulher durante prestação de serviços em sua residência.

O suspeito também possui registros por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas relacionadas a uma ex-companheira.

A delegada Nelly Macedo afirmou que o caso, foi concluído com a apuração dos fatos e a prisão do suspeito.

ousadia

Ladrão de carro foge da PM, capota e acaba preso em Campo Grande

Acidente com veículo furtado no sul do Estado aconteceu na manhã deste sábado no anel viário de Campo Grande, próximo ao aterro sanitário

16/08/2025 12h34

Carro ficou parcialmente destruído após capotar em alta velocidade próximo ao aterro sanitário de Campo Grande (Alison Silva)

Após perseguição policial que se estendeu por mais de dez quilômetros na região sul de Campo Grande, o motorista de um carro de passeio capotou o veículo no anel viário, sofreu ferimentos considerados leves e acabou sendo preso na manhã deste sábado (16). 

A ocorrência mobilizou ao menos 11 viaturas da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, o condutor, identificado apenas como Rafael, de 35 anos, estava em um Voyage que havia sido furtado em Naviraí, no sul do Estado, e fugiu para tentar evitar a provável prisão em uma blitz no bairro Dom Antônio Barbosa. 

Os PMs perceberam que ele fez uma manobra brusca e saíram em perseguição ao Voyage, que acessou o anel viário, nas imediações do aterro sanitário, e seguiu em direção à rotatória da saída para Sidrolândia. 

Instantes depois, porém, os policiais perceberam que ele estava transitando no sentido contrário, sempre em alta velocidade. Por conta de manobras bruscas feitas durante ultrapassagens, acabou perdendo a direção e capotando em frente ao aterro sanitário. 

Policiais estimam que eles estivesse a 140 quilômetros por hora quando perdeu o controle da direção, vindo a capotar várias vezes. A PM não informou a identificação completa do motorista, mas ele teria admitido que já cumpriu pena por tráfico de drogas. 

O veículo estava com placas falsas e em seu interior foram encontradas outras duas placas. Os policiais não informaram, porém, se são as placas originais do carro. 

Depois do capotamento ele ainda tentou fugir a pé, mas em decorrência de lesões, acabou sendo capturado instantes depois do acidente. Socorrido pelos bombeiros, foi levado para a Santa Casa, onde permanece internado. 

pesquisa anp

Donos de postos mais uma vez barram queda no preço da gasolina

Desde o começo de agosto aumentou de 27% para 30% adição de etanol e previsão era que preço da gasolina caísse 13 centavos. Mas, até agora nada foi repassado

16/08/2025 11h45

Postos com o menor preço em Campo Grande reduziram em mais três centavos o preço da gasolina nas últimas semanas

Postos com o menor preço em Campo Grande reduziram em mais três centavos o preço da gasolina nas últimas semanas Marcelo Victor

Duas semanas depois do aumento da quantidade de etanol na gasolina, que passou de 27% para 30%, os preços nas bombas seguem inalterados nos postos de Campo Grande e do interior do Estado, conforme mostra pesquisas da Agência Nacional do Petróleo (ANP) encerrada neste sábado. 

Quando do anúncio da medida, em meados de julho, o Governo Federal chegou a estimar que haveria queda de até 20 centavos no preço da gasolina. Especialistas do setor, porém, previram que esta redução chegaria, no máximo, a 13 centavos. 

A pesquisa da ANP feita em 23 postos de Campo Grande e disponibilizada neste sábado, porém, mostra o preço médio da gasolina está igual ao do final de julho, R$ 5,76. Este é o segundo menor preço entre todas as capitais, ficando atrás apenas de São Luis (MA), onde o valor médio está em R$ 5,69. 

O mesmo ocorre com o preço médio em todo o Estado, que até este sábado (16) continua com os mesmos R$ 5,95 do final do mês passado.

Esta mesma pesquisa aponta que o menor preço nos postos de Campo Grande neste sábado era de R$ 5,56 e o maior, de R$ 5,99. A diferença de um postos para outro chega a 43 centavos, ou 7,7%, evidenciando que compensa pesquisar antes de abastecer. Ao colocar 40 litros, a economia pode chegar a R$ 17,20. 

Mas, ao contrário de Campo Grande, em outras 13 capitais o mesmo levantamento de preços apontou queda nos valores. Em nenhuma capital, porém, chegou aos 13 centavos previstos pelos especialistas. A queda mais significativa ocorreu em Belo Horizonte, de 8 centavos.

Porém, pior que em Campo Grande, onde não ocorreu nenhuma queda de preço, estão os consumidores de sete capitais, nas quais ocorreu aumento. Ou seja, além de pagarem mais caro, os proprietários de veículos ainda conseguem rodar menos com o combustível, já que a adição de volume maior de etanol reduz o rendimento do motor. 

E por conta destes aumento, o valor médio da gasolina comum no Brasil está um centavo acima daquilo que estava há duas semanas, passando de R$ 6,19 para R$ 6,20.

Em tese, a adição de mais etanol à gasolina deveria ter levado à redução do preço final do combustível devido ao menor custo de produção do etanol e da menor carga tributária incidente sobre o combustível renovável. 

REPETIÇÃO

No final de maio, quando a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 17 centavos e previu queda de 12 centavos ao consumidor, os donos de postos de Campo Grande, assim como em boa parte do país, também “se esqueceram” de repassar a queda ao consumir. 

Antes daquele anúncio da Petrobras, o preço médio nos postos de Campo Grante estava em R$ 5,84. Hoje, dois meses e meio depois, recuou para R$ 5,76, o que significa apenas 8 centavos, em média, conforme mostra a pesquisa da ANP. Ou seja, até agora aquela redução ainda não foi repassada aos consumidores. 

