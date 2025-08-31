Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CRIME BRUTAL

Homem esfaqueado levou paulada na cabeça antes de ser atingido por golpes de facão

Edvaldo Galeano Urunaga foi assassinado após uma discussão motivada por sacos de lixo

Tamires Santana

Tamires Santana

31/08/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O homem assassinado a golpes de facão na noite de ontem (30), no bairro Taquarussu, morreu no local antes mesmo da chegada do socorro. Edvaldo Galeano Urunaga foi atingido com uma paulada na cabeça, e logo depois, levou várias facadas também na cabeça.

Os principais suspeitos pelo crime são seus sobrinhos: Keterson Fernandes Gimenes e Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira. Após o crime, eles fugiram do local e seguem foragidos.

De acordo com as informações da polícia, o crime foi motivado por um desentimento por um saco de lixo deixado supostamente por Kenia Pantaleão [irmã de Kenedy] no corredor de passagem da vila de casas. O ato causou uma discussão entre Kenia e outra vizinha, momento em que Edvaldo interviu na intenção de agredir Kenia com um facão, e para defender a irma, Kenedy agrediu Edvaldo primeiro com um pedaço de pau e depois com o facão. 

Conforme o relato, Kenedy golpeu Edvaldo com um uma paulada na cabeça, momento em que ele caiu no chão. Mesmo assim, Kenedy ainda pegou o facão da mão de Edvaldo e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. Logo depois, Keterson também pegou o facão e atingiu Edvaldo que morreu no local.

Conforme testemunhas, a vila localizada no bairro Taquarussu  é constantemente frequentada por usuários de drogas, além de ser palco de diversas brigas e discussões entre vizinhos e familiares.

ENTENDA

Kenia Ana Pantaleão e  Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira são tios de Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, que foi estuprada e morta na última quarta-feira (27), em Campo Grande.

A menina que também morava no local do crime que trata-se de um conjunto de kitnets, foi sequestrada por volta das 8h40 de quarta-feira (27), por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos. O corpo da pequena foi encontrado na noite do mesmo dia, na casa de Marcos, que era conhecido da família e morava na Vila Carvalho. 

Quando os policiais encontraram o corpo, Marcos não estava na residência, mas foi encontrado na manhã seguinte por policiais civis. Ao reagir a abordagem policial, ele foi atingido por um tiro, foi socorrido, mas não resistiu.

Conforme adiantou o Correio do Estado, antes de fugir o criminoso chegou a ir até a casa de um conhecido para pedir um cavucate, ferramenta utilizada para cavar buracos, que possivelmente seria usada para enterrar o corpo de Emanuelly. Entretanto, como a família já estava em busca da criança, ele percebeu que não daria tempo e fugiu.

MAL ENTENDIDO

O Correio do Estado conversou com a tia de Emanuelly, Kenia Pantaleão, que afirmou que uma troca de informações erradas entre a família, fez com que todos acreditassem que a menina estava em segurança na casa da tia, mas no momento em que perceberam que ela realemente havia desaparecido, a pequena já estava morta.

Conforme o relato, Emanuelly foi deixada em casa dormindo, até o momento aos cuidados da avó paterna. Entretanto, imagens de câmeras de segurança mostram Emanuelly andando tranquilamente ao lado de Marcos, por volta das 8h40 de quarta-feira (27).

Kenya narra que estava em casa quando, entre o horário de 11h e meio-dia, recebeu uma mensagem da cunhada [mãe de Emanuelly], perguntando se a sua mãe [avó de Emanuelly], não levaria a criança de volta, já que Deivid [pai de Emanuelly] teria chegado para o almoço e estava perguntando da filha. 

“Mandei dizendo que minha mãe não ia embora naquele momento, só que eu não tinha entendido… Foi quando a menina já estava sumida e minha cunhada achou que estava em casa comigo, já que ficava lá constantemente, gostava de mim e éramos próximas, ia para igreja conosco, levava ela em parques”, conta. 

Após entenderem a dinâmica dos fatos, Deivid disse que Marcos William pegou a vítima por volta de 08h, voltando ao mesmo local às 11h já que ainda faria uma diária serviço naquele dia junto do pai da vítima. “Ficou a tarde inteira comigo, a minha filha lá na casa dele já morta”, conta.

O corpo de Emanuelly foi encontrado  na noite de quarta-feira (27), na casa de Marcos, embaixo de uma cama, dentro de uma banheira infantil, que estava revestida com cobertores enrolados com fita adesiva.

Assine o Coreio do Estado

CLIMA

Mesmo com alerta de tempestade em MS, Capital continua em alerta para baixa umidade

Previsão para o mês de setembro é de altas temperaturas em todo o Estado e chuvas na média esperada

31/08/2025 16h00

Compartilhar
Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do ar

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do ar Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mesmo com previsão de tempestades em algumas regiões de Mato Grosso do Sul para o início do mês de setembro, a maior parte do Estado continua em alerta para a baixa umidade relativa do ar. 

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de Perigo Potencial para tempestades nas regiões sul, sudoeste e pantaneira de Mato Grosso do Sul, que abrange Mundo Novo, Amambai, Dourados, Jardim, Nioaque, Bonito, Miranda, Corumbá e regiões ao redor. 

O informe alerta para o risco de ventos intensos, podendo variar de 40 a 60 km/h, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao dia, além de queda de granizo, podendo causar estrago em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. 

Por esses motivos, o Instituto reforça que algumas medidas devem ser tomadas voltadas à segurança, como não se abrigar embaixo de árvores em caso de rajadas de vento devido o risco de queda de galhos e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Essa condição se dá devido a aproximação de uma nova frente fria, juntamente com o intenso transporte de calor e umidade, que favorece o aumento de nebulosidade. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arAs regiões sul, sudoeste e pantaneira estão em alerta de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Porém, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade no grande restante do Estado. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco que, juntamente com as altas temperaturas, contribuem para os baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20% e 30% nesta segunda-feira (1). 

Em razão dos baixos valores de umidade, as regiões leste, centro norte, pantanal sul e trechos da região sudoeste de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo potencial para a baixa umidade. 

Por isso, é indicado beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que geralmente variam entre as 11 horas da manhã até às 15 horas. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arGrande parte do Estado está em alerta para baixa umidade do ar nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Temperaturas

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas chegando a 31°C para o primeiro dia do mês de setembro. 

Na região sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas previstas são de 23°C a 25°C e as máximas, 34°C e 36°C. 

As temperaturas também são elevadas na região leste, entre Três Lagoas e Paranaíba, e na região norte, abrangendo Coxim e Camapuã. As máximas devem variar entre 33°C e 35°C e as mínimas, entre 20°C e 22°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas variam entre 20°C e 22°C e as máximas entre 32°C e 34°C. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arPrevisão para Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (01) / Fonte: CEMTEC

Tendência meteorológica

A partir de dados históricos dos últimos 30 anos, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) afirmou que a chuva é esperada para o trimestre de Setembro-Outubro-Novembro no Estado, com volumes variando entre 300 milímetros e 400 milímetros na maior parte. 

As regiões de MS que devem concentrar menor volume de chuva no próximo trimestre são a noroeste e a região centro-oeste do estado, que devem ter chuvas abaixo da média histórica para os próximos três meses. 

A previsão provável de temperatura do ar para o trimestre indica que ela deve permanecer acima da média, ou seja, há indicativos de um trimestre mais quente que o normal no Estado. Mesmo assim, ainda deve haver a atuação de massas de ar frio, que podem favorecer quedas bruscas de temperatura, com valores próximos a 8°C em pontos específicos.  
 

CAMPO GRANDE

Moradores denunciam fogo recorrente em terreno baldio no Caiçara

Tempo seco, calor e escassez de chuvas contribuem para o espalhamento das chamas, colocando em risco as casas vizinhas

31/08/2025 15h15

Compartilhar
Terreno baldio pegando fogo no Caiçara, em Campo Grande (MS)

Terreno baldio pegando fogo no Caiçara, em Campo Grande (MS) ARQUIVO PESSOAL

Continue Lendo...

Moradores estão preocupados e assustados com o fogo que se alastra, frequentemente, em um terreno baldio localizado na rua dos Marimbas, próximo a Energisa, no bairro Caiçara, em Campo Grande.

De acordo com a denúncia, o matagal está alto, terceiros ateiam fogo e incêndio se forma no local. Nuvem de fumaça cinza toma conta do céu na região, incomodando moradores.

Tempo seco, calor e escassez de chuvas contribuem para o espalhamento das chamas, colocando em risco as casas vizinhas.

Moradora do bairro, Ermelinda Vera Martins dos Santos, 63 anos, do lar, tem medo do incêndio atingir sua casa.

“O medo é o pessoal vir de noite e tacar fogo. Uma vez fizeram isso à noite e começou a pegar fogo, foi o maior susto que a gente teve. Colocaram fogo ali, pegou o fogo aqui, foi fumaça para tudo quanto é lado, foi a coisa mais horrível. O nosso medo é pegar o fogo e a gente não conseguir conter”, disse, assustada.

Além disso, ela denuncia que árvores, no terreno baldio, precisam ser podadas.

“Tem essas árvores que tem que podar e não podam. A gente está tentando ver se consegue pelo menos mandar podar essas árvores, que estão muito grandes. Tem algumas partes da rua aqui que fica escuro à noite. A noite é perigoso, vou a igreja com meu esposo e a gente fica preocupado na hora de voltar”, contou.

 

 

Incêndios em terrenos baldios são um problema recorrente, principalmente na época mais seca do ano, com baixo índice pluviométrico: maio, junho, julho, agosto e setembro. A ação pode ser causado por vários fatores, incluindo:

  • Fogueiras não apagadas: Fogueiras feitas por pessoas que não foram devidamente apagadas
  • Lixo queimado: Queima de lixo que escapa do controle
  • Cigarros acesos: Cigarros jogados fora ainda acesos
  • Raios: Tempestades elétricas que podem causar incêndios
  • Intencionalidade: Incêndios provocados por pessoas mal-intencionadas
  • Em caso de incêndio, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros via 193 e evacuar a área.

Ao Correio do Estado, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) afirmou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) rotineiramente realiza vistorias em todas as regiões urbanas da Capital, e uma vez identificada a queimada urbana, o proprietário do imóvel é então autuado (multado).

De acordo com o Código de Polícia Administrativa do Município, Lei n. 2909, é vedada a prática de queimada nos terrenos baldios e quintais, sendo obrigação do proprietário as medidas necessárias para evitá-la, ficando responsável nos casos de sua ocorrência.

Em Campo Grande, a multa é de R$ 1.609,50 a 6.438,00 para quem põe fogo em terrenos baldios, de acordo com a PMCG.

Veja o que fazer quando houver queimadas em terrenos baldios:

  • Em caso de fogo ativo em vegetação, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul por meio do telefone 193.
  • Em caso de área urbana com flagrante, deve-se entrar em contato com a Guarda Civil Metropolitana por meio do telefone 153.
  • Em caso de área rural com flagrante, deve-se entrar em contato com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio do telefone 190.
  • Em caso de área urbana sem flagrante, o contato deve ser por meio do Fala Campo Grande, por meio do telefone 156.

A prevenção de incêndios consiste em:

  • Manutenção do terreno: Remover lixo e vegetação seca
  • Sinalização de proibição: Colocar placas proibindo fogueiras e queima de lixo
  • Fiscalização: Realizar patrulhamento regular para prevenir incêndios
  • Educação ambiental: Promover conscientização sobre os riscos de incêndios

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 1 dia

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)

3

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 2 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

4

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS
INTERIOR

/ 1 dia

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

5

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu
Cidades

/ 11 horas

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor