Cidades

INTERIOR

Homem fingia ser fiscal para extorquir motoristas de ônibus em MS e vira alvo da PF

Suspeita é de que indivíduo estaria extorquindo condutores de ônibus que transitavam na BR-262, em trecho entre Corumbá/MS e São Paulo

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

12/08/2025 - 11h01
Longe cerca de 423 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12) em Corumbá a "Operação Impostor", contra um servidor que entrou na mira das autoridades por suspeita de se passar por outro cargo de agente oficial para extorquir motoristas de ônibus em rodovias sul-mato-grossenses. 

Na chamada Cidade Branca, a ação contou com apoio da Corregedoria da Receita Federal, com intuito de "reprimir crimes de corrupção e usurpação de função pública envolvendo servidores da Receita Federal do Brasil", segundo a PF em nota.

O alvo, um servidor que ocuparia o cargo de agente de portaria que, entretanto, se apresentava ilegalmente como auditor fiscal ou analista tributário. 

Com base em informações preliminares, as investigações colocaram o suposto "impostor" na mira da Polícia Federal, com a suspeita de que esse indivíduo estaria extorquindo motoristas de ônibus que transitavam na BR-262, no trecho entre Corumbá/MS e São Paulo.

Caça ao 'impostor'

Diante do suposto desvio de conduta, os devidos setores da Polícia e Receita Federal foram mobilizados para esse combate à corrupção, para preservar a integridade do serviço público, "garantindo a responsabilização de agentes que utilizem o cargo ou função para benefício pessoal", complementa a nota da Polícia Federal.

Diante da suspeita de práticas criminosas, já que tal conduta configura grave violação aos deveres funcionais e traz sério risco à credibilidade das instituições públicas.

Durante a operação foram cumpridas as medidas judiciais que previam buscas e apreensões, sendo que os materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas. 

Sobre os detalhes desse suposto crime, a PF indica que o "impostor" que não foi identificado supostamente exigia valores das vítimas, que seriam recebidos através da conta bancária de uma pessoa próxima desse investigado. 

 

TRAMITAÇÃO

Projeto para livrar região de mau cheiro chega à CCJ da Assembleia

Deputado estadual Pedrossian Neto quer sustar licença que permitiu criação de fábrica de farelo de ossos em frigorífico

12/08/2025 08h00

Frigorífico JBS, localizado na Avenida Duque de Caxias, seria a fonte do mau cheiro na região oeste

Gerson Oliveira

O projeto de decreto legislativo que pretende sustar a licença de operação para a fábrica de farinha de ossos do frigorífico JBS, ingressado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelo deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), no mês passado, chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da casa de leis e, se aprovado, deverá ser submetido à votação dos parlamentares.

A medida foi imposta por causa do mau cheiro que ronda a região oeste de Campo Grande, onde está localizado o frigorífico e a fábrica de farinha de ossos, ou graxaria, como também é chamada. Segundo o deputado, o principal problema é enfrentado pelos moradores dos Bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca, que têm reclamado do mau cheiro da fábrica da JBS, localizada na Avenida Duque de Caxias.

O projeto pede que seja suspensa a Licença de Operação nº 002241/2023, que foi concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e que está válida até 8 de novembro de 2027, além da Licença de Instalação e Operação nº 002408/2023, que vence em 13 de setembro de 2028, ambas concedidas à JBS, em Campo Grande.

De acordo com o parlamentar em sua justificativa no projeto, o “processo de produção da farinha de ossos em uma graxaria envolve a coleta e o processamento desses resíduos, moagem, cozimento e secagem, o que gera resíduos e gases tóxicos, contribuindo para o dano ambiental e social, já apurado pelo Ministério Público em sede de Inquérito Civil”.

Ainda conforme o projeto, durante a investigação feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em inquérito civil, que posteriormente se tornou uma ação civil pública, há uma “farta documentação” que mostra a reclamação de moradores da região sobre o mau cheiro do frigorífico.

“Laudos técnicos emitidos pelo Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (Daex) constataram a emissão contínua de odores fétidos provenientes da produção de farinha de ossos, atividade que, mesmo após notificações e intervenções, continua afetando de forma direta o bem-estar e a saúde da população lindeira”, informa o projeto.

Para tentar sustar a licença de operação, o deputado ainda afirma que a emissão de “substâncias odoríferas que prejudiquem o bem-estar da coletividade configura poluição ambiental”, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente.

Ao Correio do Estado, o parlamentar afirmou que este problema passa de geração a geração e que, até o momento, ninguém o solucionou.

“Já fizeram audiências, realizaram protestos, já têm Ação Civil Pública bastante contundente. Não tem dúvida nenhuma de que a empresa é a responsável pelo mau cheiro. Então, tentamos outra alternativa: tentar suspender parcialmente a produção desses produtos. É um cheiro horrível, de ovo podre”, disse o deputado.
“Não tenho dúvida nenhuma de que a licença ambiental da JBS está irregular”, completou Pedrossian Neto.

Sobre a tramitação do projeto, o parlamentar disse que na CCJR foi determinado que o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) será o relator que vai determinar a constitucionalidade da suspensão da licença. Depois, vai para o plenário, onde terá duas votações: sobre a constitucionalidade e o mérito.

Em conversa com a reportagem, Paulo Duarte afirmou que o projeto foi distribuído e chegou na semana passada na CCJR, mas que ainda não teve tempo de analisar a proposta.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Antes do projeto de lei, que foi protocolado em julho deste ano na Assembleia, o MPMS havia ingressado com uma ação civil pública sobre o problema. Antes disso, porém, o órgão investigou o fato por meio de um inquérito civil, instaurado há dois anos.

Segundo o MPMS, durante a investigação foi feita vistoria pelo Imasul, que afirmou que não haviam práticas que configurassem danos ambientes e que o cheiro fazia parte do processo, ou seja, inerente.

Porém, como ia contra os relatos dos moradores, foram determinadas novas fiscalizações por meio do Daex. Desta vez, inúmeras irregularidades ambientais foram apontadas, como vazamento de fumaças nas laterais do empreendimento.

Em maio de 2024, em uma reunião, o MPMS apresentou proposta de um termo de ajustamento de conduta (TAC) aos representantes da JBS, que recusaram o acordo. Na argumentação, a empresa disse que as condições impostas no documento já haviam sido cumpridas, e por isso optaram por não aceitá-lo.

Diante disso, o MPMS instaurou uma Ação Civil Pública contra a JBS e recomendou a instalação de cortina arbórea, a fim de mitigar impactos ambientais, neste caso, o mau cheiro e suas consequências. Além disso, o frigorífico foi multado em R$ 100 mil, valor que poderia aumentar, a depender do descumprimento da ordem.

Na última vistoria, feita em maio, após a empresa dizer que havia cumprido o acordado, o MPMS concluiu que algumas medidas não foram cumpridas, e outras, sim, reforçando a necessidade de todas serem realizadas de forma correta. 

“Nesse sentido, é oportuno reforçar a necessidade de constante monitoramento do sistema de exaustão e tratamento dos gases oriundos do setor de subprodutos (produção de farinha, base para ração animal), com o fito de evitar escape de gases com mau cheiro e consequente dispersão para além dos limites do terreno”, destaca o documento.

Porém, mesmo com a feitura da maioria das medidas propostas, principalmente o plantio de mudas de eucalipto nos arredores da fábrica, o odor ruim continuou nas imediações, e as reclamações dos moradores não pararam.

O Correio do Estado procurou a JBS para obter um posicionamento sobre o fato, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.

*SAIBA

O mau cheiro na região também é alvo do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) há dois anos, quando foi aberto um inquérito civil. Neste ano foi ingressada uma ação civil pública contra o frigorífico na tentativa de solução do problema.

Cidades

Universidades estão despreparadas para a reinvenção do trabalho com IA, diz guru indiano

O engenheiro indiano Harrick Vin entende que as escolas e as universidades estão com dificuldades para acompanhar as mudanças rápidas promovidas pela tecnologia

11/08/2025 23h00

Crédito: Freepik

Chefe de tecnologia da Tata Consultancy Services (TCS), o engenheiro indiano Harrick Vin entende que as escolas e as universidades estão com dificuldades para acompanhar as mudanças rápidas promovidas pela inteligência artificial no ambiente de trabalho, que levam à necessidade de requalificação do capital humano.

Para Vin, considerado um guru na Ásia das áreas de computação e transformação digital, o modelo de educação tradicional segue muito voltado aos hard skills - ou seja, à formação técnica comprovada por diplomas e certificados - quando as transformações em curso pedem mais soft skills - isto é, habilidades comportamentais e pensamento crítico.

Essa deficiência na formação de trabalhadores nas habilidades requeridas pelas novas tecnologias representa, na visão do especialista, uma preocupação maior do que o debate em torno da destruição de empregos pela inteligência artificial.

"Uma nova geração de empregos está sendo criada. Toda tecnologia torna certos empregos menos importantes, e alguns novos empregos mais importantes. Então, o que mais me preocupa não são necessariamente as perdas de emprego, mas sim a requalificação das pessoas", comenta Vin. "Como garantimos que as pessoas estejam constantemente sendo requalificadas para se prepararem aos empregos de amanhã, e não necessariamente aos de ontem? Esse é, talvez, o maior desafio", acrescenta.

Membro da Academia Nacional Indiana de Engenharia, Vin foi professor de ciências da computação na Universidade do Texas por 15 anos, antes de entrar, em julho de 2005, no grupo Tata, um conglomerado indiano cujos negócios vão da produção de automóveis, aço e produtos químicos a telecomunicações, redes de hotéis e lojas de aparelhos eletrônicos.

Há dois anos, ele ocupa o cargo de diretor de tecnologia - CTO na sigla em inglês - da TCS, o braço do grupo em consultoria, soluções de negócios e serviços de tecnologia da informação que ajuda clientes a se adaptarem aos novos tempos.

A empresários, autoridades e jornalistas brasileiros que estiveram em Mumbai para participação de um fórum do Lide, Vin apresentou durante a visita da comitiva ao campus da TCS sua visão sobre a era em que pessoas e máquinas trabalham lado a lado, cada um potencializando o outro. "Máquinas estão auxiliando e ampliando as capacidades das pessoas, melhorando sua produtividade e qualidade de decisões. Mas as pessoas também estão continuamente ampliando as capacidades das máquinas."

Softwares mais inteligentes, desenvolvidos em prazos cada vez mais curtos, com potencial de dobrar a capacidade de produção humana a cada 12 ou 18 meses, devem provocar disrupções, e consequentemente a necessidade de reinvenção contínua em todas as indústrias e profissões.

"Neste mundo, as máquinas ficarão cada vez mais inteligentes diariamente. Assim, o papel das pessoas vai mudar fundamentalmente no dia a dia. O que eu fiz ontem provavelmente não é o que farei daqui a um mês ou três meses", disse o diretor de tecnologia da TCS.

Nesse ambiente, apenas as organizações mais dinâmicas, aquelas capazes de adotar as novas práticas de trabalho com auxílio da tecnologia, vão sobreviver, apontou Vin. Assim, a cada um ou dois anos provavelmente será necessário reinventar-se.

Com a experiência de quem, como ele mesmo contou, foi professor por metade da vida, Vin avalia que os sistemas de educação tradicionais pressupõem que uma pessoa vai usar o conhecimento obtido na universidade por 20 ou 30 anos. Porém, as transformações tecnológicas vão demandar aprendizado contínuo, o chamado lifelong learning.

O papel dos profissionais, observou, passará de meramente executar funções para o de questionar, revisar e "treinar" as máquinas. A criatividade se tornará mais importante. "Na minha opinião, os soft skills habilidades sociais, no sentido de ter pensamento crítico, ser capaz de expressar opiniões e lidar com ambiguidades, vão se tornar muito mais importantes do que os hard skills habilidades técnicas", afirmou. "O sistema educacional não está sempre preparando todos para isso, infelizmente. Eu continuo dizendo a todos os colegas acadêmicos que encontro que precisamos repensar porque as habilidades técnicas se tornarão obsoletas mais rapidamente", acrescenta.

Segundo o diretor de tecnologia, em uma era de rápidas transformações, as empresas terão que pensar sobre o futuro de tudo, buscando antecipar as inovações, para sobreviverem. Citando como exemplos em sua apresentação ferramentas como ChatGPT e Copilot, Vin considerou que quase todas as inovações da primeira geração de inteligência artificial tem como objetivo oferecer informação e automação na ponta dos dedos, com foco em aumento de produtividade e redução de custos.

Essas novas ferramentas, avaliou, são interessantes, mas não tanto quanto o que está por vir nas próximas ondas de inovação, em que, em vez de automação de tarefas, as tecnologias serão mais centradas no empoderamento da capacidade humana. Isso permitirá que as pessoas possam ir além de suas capacidades e não serem substituídas por máquinas. Um gestor de patrimônio com dois anos de experiência, deu como exemplo, pode se tornar tão bom quanto um com dez anos de experiência.

"Assim, as máquinas podem de fato ser usadas efetivamente para ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Será como ter um gênio trabalhando como parceiro. Meu parceiro gênio pode me tornar um CTO melhor, um cientista melhor? Eu acho que a resposta é sim. E é isso que está chegando", disse Vin.

