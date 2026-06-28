Homem mata o próprio irmão e alega legítima defesa em Campo Grande

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Uma discussão entre dois irmãos terminou em tragédia na madrugada deste domingo (28), no Jardim Centro Oeste, região sul de Campo Grande. Um homem de 42 anos morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma briga dentro da residência onde os dois estavam.

O principal suspeito do crime, de 36 anos, foi preso em flagrante e afirmou à polícia que agiu para se defender das agressões sofridas.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de ameaça entre familiares. No entanto, durante o deslocamento das equipes, a informação foi atualizada e os policiais foram comunicados de que um dos envolvidos havia sido esfaqueado.

Ao chegarem ao imóvel, os militares encontraram a vítima caída no chão, apresentando diversos ferimentos, dificuldade para respirar e tentando se levantar.

Enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os policiais prestaram os primeiros atendimentos e orientaram o homem a permanecer imóvel até a chegada da equipe médica.

Suspeito confessou o crime

O irmão da vítima também estava na residência e, segundo a Polícia Militar, confessou ter desferido os golpes de faca. De acordo com o boletim de ocorrência, ele apresentava comportamento bastante alterado e relatou que vinha sendo ameaçado pelo irmão havia algum tempo.

Conforme o depoimento prestado aos policiais, a vítima seria usuária de drogas e estaria sob efeito de entorpecentes no momento da discussão. O suspeito afirmou ainda que foi agredido com um cabo de vassoura, que acabou quebrado durante o confronto.

Segundo sua versão, após ser atacado, os dois entraram em luta corporal. Foi nesse momento que ele pegou uma faca e atingiu o irmão para interromper as agressões.

Vítima ainda reagiu

Mesmo ferido, o homem de 42 anos conseguiu tomar a faca das mãos do irmão e revidou o ataque, provocando cortes superficiais no nariz e na panturrilha esquerda do suspeito.

O autor afirmou que não pretendia matar o irmão e que utilizou a faca apenas para afastá-lo. Ele disse ainda que, ao perceber a gravidade dos ferimentos, acionou o Samu para pedir socorro. Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Tentativa de fuga e prisão

Após a confirmação da morte, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Nesse momento, ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e contido pela equipe, que precisou utilizar algemas para evitar a fuga.

Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram a faca apontada como a arma utilizada no crime. O objeto estava sobre uma cama e apresentava aparentes vestígios de sangue.

I nvestigação

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal realizaram os levantamentos no local para esclarecer a dinâmica da ocorrência. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso.

O caso foi registrado, inicialmente, como homicídio simples. A investigação deverá apurar se o suspeito agiu em legítima defesa, como alegou em depoimento, ou se houve excesso na reação durante a briga entre os irmãos.