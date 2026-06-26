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Estado destina R$ 76 milhões a uma única avenida no interior de MS

Investimento em Chapadão do sul será para repaginar cerca de 5 km da rodovia MS-306, que foi retirada da região central há quase dois anos

Neri Kaspary

Neri Kaspary

26/06/2026 - 11h59
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Licitação anunciada no diário oficial desta sexta-feira prevê que o Governo do Estado vai investir até R$ 76,1 milhões para implantação de uma única avenida, de cerca de cinco quilômetros, na região central de Chapadão do Sul.  

Para efeito de comparação, no começo da semana a Agesul, que conduz a licitação, anunciou certame prevendo R$ 78 milhões para a pavimentação de 20 quilômetros de uma rodovia no município de Sonora, na região norte do Estado.

Em Campo Grande, há pouco mais de três anos, foram destinados R$ 9,5 milhões para duplicação, ciclovia, drenagem e recapeamento de cerca de 3,5 quilômetros da Avenida dos Cafezais, principal via de acesso à região do bairro Los Ângeles. Na mesma época, foi licitada por R$ 41,3 todo o complexo de obras da primeira etapa do chamado novo acesso às Moreninhas. A primeira etapa foi concluída e a segunda fase ainda não foi licitada.

Até outrubro de 2024 a Rua Brasil e a Avenida Dois, na região central de Chapadão so Sul, faziam parte do traçado da MS-306, que passava pelo meio da área urbana. Porém, com investimentos da ordem de R$ 72 milhões, a cidade ganhou um contorno rodoviário e o tráfego de caminhões foi todo desviado. 

Agora, o antigo traçado da MS-306 ganhará duas pistas de rolamento (cada uma com pelo menos três faixas) ciclovia e espaços para lazer ao longo de um largo canteiro central, conforme previsão do projeto. Além disso, todo o traçado receberá drenagem para as águas da chuva. (Veja vídeo no final)

Depois da construção do contorno rodoviário, um total de 6,4 quilômetros da antiga rodovia passaram para a responsabilidade da prefeitura. Parte disso, porém, está em área rural e não deve receber as benfeitorias que serão bancadas pelos R$ 76,1 milhões.

O edital da licitação prevê que as propostas das empreiteiras interessadas sejam abertas no dia 15 de julho. Mas, mesmo que o certame ocorra sem embargos, as obras devem começar somente na gestão do próximo governador, já que existem restrições para assinatura de novos contratos em período eleitoral. 

O projeto de revitalização da via existe desde o início das obras de construção do contorno rodoviário, em junho de 2023. Mas, somente três anos depois foi lançada a licitação para a contratação de empresa que promete tirar o projeto do papel. 

A MS-306, entre Cassilândia e Costa Rica, passando por Chapadão do Sul, foi concedida à iniciativa privada em abril de 2020 e um ano depois começou a cobrança de pedágio. Inicialmente a concessionária havia assumido o compromisso de fazer uma série de investimentos no trecho urbano da rodovia.

Mais tarde, porém, o edital de concessão sofreu alterações e a Way306 assumiu o compromisso com o Governo do Estado de investir nos 10,5 quilômetros do contorno rodoviário. Por conta disso, a revitalização deste trecho está sendo assumida agora pelo Governo do Estado. 

Com três praças de pedágio, o trecho privatizado se estende por 218 quilômetros. Em cada uma das praças o motorista de carro de passeio é obrigado a desembolsar R$ 14,40.

Esses pagamentos garantiram, no primeiro trimestre de 2026, faturamento da ordem de R$ 42,4 milhões, conforme o balanço oficial da concessionária. Isso significa aumento de 18% na comparação com os R$ 35,9 milhões em igual período do ano passado. 

Mesmo assim, a empresa alega ter fechado o primeiro trimestre do ano com prejuízo de R$ 5,7 milhões. Uma das explicações para esse resultado negativo é o pagamento de quase R$ 25 milhões de juros pagos sobre os debêntures. Somente em 2025 a empresa tomou R$ 725 milhões nesta modalidade de empréstimos.

Ao longo de todo o ano passado, porém, a empresa informa ter fechado no azul, com lucro líquido de R$ 7,26 milhões. O montante, porém, é bem inferior aos R$ 40 milhões de lucro ao longo de 2024. 

 

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MATO GROSSO DO SUL

MP desengaveta tentativa da PM de 'invadir' poder de delegados

Polícia Militar busca permissão para lavrar o chamado "TCO", peça exclusiva de delegados em MS, e andamento por parte do Ministério acontece mesmo após decisão do "chefe das polícias"

26/06/2026 11h05

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Peça através da qual nasce um processo, o TCO em Mato Grosso do Sul até então, e diferente do boletim de ocorrência, é lavrado exclusivamente pela autoridade policial dos delegados. 

Peça através da qual nasce um processo, o TCO em Mato Grosso do Sul até então, e diferente do boletim de ocorrência, é lavrado exclusivamente pela autoridade policial dos delegados.  Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Na novela em que a Polícia Militar (PM) pede permissão para lavrar os chamados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), "invadindo" assim as atribuições que pela legislação local são exclusivas a delegados e, portanto, Polícia Civil (PC), o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) decidiu dar andamento ao inquérito civil para avaliar os caminhos que podem tornar isso possível mesmo após o órgão "chefe" de ambas as corporações já ter se manifestado e decidido sobre o assunto. 

Conforme divulgado pelo Departamento de Comunicação do MPMS, o órgão foi provocado após receber representação que sugeria a adoção deste procedimento por parte da PM em Mato Grosso do Sul, citando experiências de outros Estados que já cumprem esse modelo, sendo mais de 15 Unidades da Federação, o que inclui em ordem meramente alfabética, por exemplo: 

  • Alagoas, 
  • Ceará,
  • Distrito Federal
  • Minas Gerais,
  • Paraná, 
  • Pernambuco,
  • Piauí  
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Norte,
  • Rondônia,
  • Santa Catarina, 
  • São Paulo, 
  • Sergipe e
  • Tocantins,

Aqui cabe esclarecer a diferença entre o chamado TCO e o popular Boletim de Ocorrência. Enquanto o B.O pode ser feito até mesmo de forma online por qualquer cidadão, sendo meramente informativo e administrativo servindo como documento de um fato, o Termo Circunstanciado tem natureza jurídica. 

Ou seja, sendo peça através da qual nasce um processo, o TCO em Mato Grosso do Sul até então, e diferente do boletim de ocorrência, é lavrado exclusivamente pela autoridade policial dos delegados. 

Além disso, enquanto o B.O seria apenas o documento base para iniciar investigações e inquéritos policiais de qualquer tipo de crime e até ocorrências sem esse cunho criminal, o TCO por sua vez é restrito às chamadas contravenções penais e atividades criminais classificadas como "de menor potencial ofensivo". 

Em outras palavras, enquanto um B.O pode ser o instrumento do cidadão até em caso de perda de documentos, o TCO é usado pelas autoridades em casos, por exemplo, de ameaça, perturbação do sossego e até situações de lesão corporal leve. 

PM pede "poder" de delegados

Ainda conforme o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, não foi necessariamente a Polícia Militar quem teria encaminhado a representação, porém, em um segundo momento, a corporação manifestou apoio à essa medida durante a instauração do inquérito. 

Segundo a PM, poder lavrar um termo circunstanciado de ocorrência otimizaria o atendimento e diminuiria os deslocamentos, uma vez que a corporação não necessariamente precisaria encaminhar cada situação para uma delegacia. 

Além disso, a Polícia Militar afirma que ter o poder de lavrar um TCO traz a chance de tornar o serviço mais "eficiente e dinâmico", o que traria ganhos operacionais para a corporação. 

Por outro lado, essa novela desdobra-se em "cabo de guerra" com a sustentação feita por parte da Polícia Civil, que reforça através da legislação sul-mato-grossense de que caberia à PC enquanto instituição a competência de formalizar o TCO. 

Com base no entendimento da legislação estadual, a PC defende que a análise jurídica necessária e controle da legalidade envolvidos quando um termo circunstanciado é lavrado seriam atividades "típicas" da Polícia Judiciária. Diante disso, eles sustentam portanto que o modelo atual seja mantido. 

Até mesmo o órgão "chefe" de ambas as polícias, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), chegou a manifestar-se nesse debate da busca da PM pelo poder dos delegados em MS. 

Com base justamente na legislação vigente, a Pasta decidiu que as elaborações de termos circunstanciados de ocorrência devem ser atividades mantidas sobre exclusividade da Polícia Civil, pois qualquer alteração precisaria inclusive de uma mudança específica na lei. 

Mesmo com a Sejusp "batendo o martelo" a respeito deste debate, o MPMS optou por manter o andamento do inquérito civil que pretende seguir comparando os modelos adotados em outros estados e avaliando os caminhos que podem ser seguidos por Mato Grosso do Sul, segundo a Decom, para conciliar “eficiência no atendimento policial com o cumprimento da legalidade". 

O Ministério Público diz que estudos indicam que boa parte das ocorrências diárias atendidas por essas equipes da Polícia Militar envolveriam as situações de "menor potencial ofensivo", o que para o MPMS torna o debate relevante para discussão. 

"O procedimento segue em curso, com coleta de dados e manifestações institucionais. A discussão permanece aberta e poderá evoluir conforme novos elementos sejam incorporados, indicando que eventuais mudanças no modelo dependerão de amadurecimento técnico e decisão normativa no âmbito estadual", conclui o MPMS em nota. 

 

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CAMPO GRANDE

Carro fura sinal vermelho e bate em veículo de autoescola no centro

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa

26/06/2026 10h40

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Carro da autoescola ficou destruído após a batida

Carro da autoescola ficou destruído após a batida Reprodução

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Um acidente, no centro de Campo Grande, ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), envolvendo um carro, modelo Toyota Etios, e um Volskwagen Gol, da autoescola Prime. Segundo as primeiras informações, o veículo cinza avançou o sinal vermelho e atingiu a lateral do outro carro.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, em frente a uma concessionária de motos. A suspeita é que a idosa de 71 anos, condutora do Toyota Etios, seguia pela Afonso Pena, furou o sinal vermelho e atingiu a lateral, do lado do passageiro,  enquanto o veículo da autoescola trafegava pela Rui Barbosa.

O carro da autoescola era dirigido pelo instrutor, enquanto o aluno, que foi atingido, teve ferimentos leves, estava no banco dos passageiros. Eles estavam à caminho de uma aula prática.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon.

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