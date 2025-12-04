Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÁFICO DE DROGAS/ACIDENTE FATAL

Homem morre ao capotar caminhonete com 1,6 tonelada de maconha na MS-295

Rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital; fardos de entorpecentes ficaram espalhados pelo acostamento

Naiara Camargo

Naiara Camargo

04/12/2025 - 10h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Homem, de 29 anos, morreu em acidente de carro, nesta quarta-feira (3), na MS-295, em Iguatemi, município localizado a 412 quilômetros de Campo Grande.

A caminhonete, conduzida pela vítima, armazenava 1.653 quilos de maconha distribuídos em 65 fardos e centenas de tabletes. A placa estava adulterada e tinha registro de roubo em Paranavaí (PR). Após o acidente, o veículo ficou destruído e com vários amassos.

Conforme apurado pela reportagem, a caminhonete trafegava pela MS-295, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle, capotou e foi parar no matagal às margens da via. Ele se envolveu no acidente sozinho.

Após o acidente, tabletes de maconha Ficaram espalhados no acostamento

Os fardos de entorpecentes ficaram espalhados pelo acostamento. Pessoas que passavam pela rodovia viram o acidente e acionaram o socorro.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local para socorrer a vítima, isolar a área e recolher os vestígios do acidente e entorpecentes.

O rapaz chegou a ser encaminhado para o hospital, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As circunstâncias do capotamento e a origem da carga ilícita serão apuradas pelas autoridades competentes.

O caso foi registrado como “tráfico de drogas” e “sinistro de trânsito com vítima fatal” na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 4 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

MORTE

Mulher encontrada morta às margens de rodovia segue sem identificação

Corpo foi localizado na tarde desta quarta-feira, próximo ao anel viário

04/12/2025 08h00

Compartilhar
A vítima, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, apresentava marcas de tiros na cabeça e no ombro

A vítima, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, apresentava marcas de tiros na cabeça e no ombro Reproduçao/ TopMídiaNews

Continue Lendo...

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (3), na região do anel viário entre as saídas para Corumbá e Rochedo, localizado em Campo Grande. A vítima, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, apresentava marcas de tiros na cabeça e no ombro.

O corpo foi localizado por uma pessoa que passava pelo trecho e percebeu a mulher caída na vegetação, próximo à Pedreira São Luís, no sentido Indubrasil. A testemunha acionou a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da perícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local, mas a mulher já estava sem vida. Ela vestia um macacão florido e não portava documentos, o que impediu a identificação imediata.

O delegado Gabriel Desterro informou que a principal suspeita é de que o crime tenha acontecido no próprio anel viário, possivelmente no fim da manhã. 

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Assine o Correio do Estado

Pesquisa

Plataforma revela os nomes de meninas mais populares de 2025

Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas

03/12/2025 21h00

Compartilhar

Arquivo/Agência Brasil

Continue Lendo...

Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas, de acordo com o levantamento feito pelo Babycenter em 2025. Anualmente, a plataforma de ajuda à gestação e paternidade divulga um ranking de nomes mais registrados em seu aplicativo dedicado a novos pais.

A segunda colocação em 2025 é ocupada por Cecília, enquanto o terceiro nome mais escolhido foi Maitê. Laura e Aurora completam o Top 5 do ano.

As posições seguintes foram ocupadas pelos nomes Alice, Sophia, Isabela, Olívia e Heloísa. Outros nomes populares neste ano foram Luísa, Liz, Ísis e Antonella.

Um dos nomes mais populares do Brasil, Maria ficou em 45º lugar entre os nomes mais populares, com nomes compostos como Maria Cecília, Maria Alice, Maria Helena, Maria Luiza e Maria Clara ocupando posições melhores no ranking.

De acordo com o Babycenter, produções como Bridgerton, Vale Tudo e Alma Gêmea também influenciaram os pais na escolha dos nomes de suas filhas, com Agatha, Celina e Serena figurando entre os 100 batismos mais populares do ano entre meninas.

Confira abaixo o ranking dos 100 nomes femininos mais escolhidos para bebês em 2025:

1 - Helena

2 - Cecília

3 - Maitê

4 - Laura

5 - Aurora

6 - Alice

7 - Sophia

8 - Isabela

9 - Olívia

10 - Heloísa

11 - Luísa

12 - Antonella

13 - Liz

14 - Ísis

15 - Manuela

16 - Maria Cecília

17 - Ayla

18 - Esther

19 - Lívia

20 - Eloá

21 - Elisa

22 - Maria Alice

23 - Maria Helena

24 - Sarah

25 - Maria Luiza

26 - Lorena

27 - Melissa

28 - Catarina

29 - Mavie

30 - Lara

31 - Maya

32 - Jade

33 - Ana Liz

34 - Maria Clara

35 - Rebeca

36 - Mariana

37 - Maria Júlia

38 - Beatriz

39 - Valentina

40 - Isadora

41 - Lavínia

42 - Giovanna

43 - Agatha

44 - Stella

45 - Maria

46 - Clara

47 - Yasmin

48 - Marina

49 - Júlia

50 - Hadassa

51 - Heloíse

52 - Ana Laura

53 - Maria Eduarda

54 - Emanuelly

55 - Clarice

56 - Ana Júlia

57 - Ana Luiza

58 - Mirella

59 - Ana Clara

60 - Alana

61 - Serena

62 - Maria Liz

63 - Bella

64 - Aylla Sophia

65 - Gabriela

66 - Maria Ísis

67 - Melina

68 - Luna

69 - Isabel

70 - Maria Flor

71 - Isabelly

72 - Rafaela

73 - Ana Cecília

74 - Vitória

75 - Zoe

76 - Mariah

77 - Maria Vitória

78 - Milena

79 - Ana

80 - Alícia

81 - Celina

82 - Betina

83 - Louise

84 - Emillly

85 - Melinda

86 - Chloe

87 - Nicole

88 - Mayla

89 - Ana Beatriz

90 - Celine

91 - Laís

92 - Maria Elisa

93 - Maria Fernanda

94 - Maria Laura

95 - Diana

96 - Luara

97 - Ana Lívia

98 - Bianca

99 - Malu

100 - Maria Heloísa
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 1 dia

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

2

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?