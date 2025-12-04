Homem morre ao capotar caminhonete com 1,6 tonelada de maconha na MS-295

Após o acidente, veículo ficou destruído e com vários amassos - Foto: Mídia NAS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Homem, de 29 anos, morreu em acidente de carro, nesta quarta-feira (3), na MS-295, em Iguatemi, município localizado a 412 quilômetros de Campo Grande.

A caminhonete, conduzida pela vítima, armazenava 1.653 quilos de maconha distribuídos em 65 fardos e centenas de tabletes. A placa estava adulterada e tinha registro de roubo em Paranavaí (PR). Após o acidente, o veículo ficou destruído e com vários amassos.

Conforme apurado pela reportagem, a caminhonete trafegava pela MS-295, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle, capotou e foi parar no matagal às margens da via. Ele se envolveu no acidente sozinho.

Após o acidente, tabletes de maconha Ficaram espalhados no acostamento

Os fardos de entorpecentes ficaram espalhados pelo acostamento. Pessoas que passavam pela rodovia viram o acidente e acionaram o socorro.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local para socorrer a vítima, isolar a área e recolher os vestígios do acidente e entorpecentes.

O rapaz chegou a ser encaminhado para o hospital, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As circunstâncias do capotamento e a origem da carga ilícita serão apuradas pelas autoridades competentes.

O caso foi registrado como “tráfico de drogas” e “sinistro de trânsito com vítima fatal” na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 4 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).