Homem morre após bater em traseira de carreta e ter carro esmagado

Um acidente fatal registrado na noite de terça-feira (9) na rodovia MS-267, em Nova Andradina, resultou na morte de Marcos Alves de Souza, 54 anos, morador de Garça (SP). Ele conduzia um Ford Fiesta quando colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta bitrem que seguia no mesmo sentido da via.

A Polícia Civil foi acionada após comunicação da PRF de Nova Casa Verde sobre a ocorrência. No trecho indicado, os investigadores constataram que ambos os veículos trafegavam na mesma direção no momento da colisão. Com o impacto extremamente forte, o Fiesta ficou totalmente destruído. Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada da equipe de resgate.

De acordo com informações do portal Dourados Agora, o motorista da carreta relatou que, inicialmente, sentiu apenas uma leve oscilação na carroceria e não percebeu que havia sido atingido. Ele só parou o caminhão cerca de 500 metros à frente, ao notar que algo estava errado.

Segundo o boletim de ocorrência, os elementos apurados até agora indicam que o acidente pode ter sido provocado pelo próprio condutor do Fiesta. A Polícia Civil segue investigando o caso, e o laudo pericial deverá apontar as circunstâncias finais da batida.

