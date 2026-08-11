Homem morre após entrar em confronto com o Choque perto do aeroporto

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Na noite desta segunda-feira (10), um homem, identificado como Jean Gabriel Rapini de Souza, de 24 anos, foi morto após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque. O caso ocorreu na Avenida Manoel Ferreira, no bairro Santo Antônio, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Durante a ocorrência, viaturas do Choque fecharam ruas na região do Aeroporto e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Conforme o relato da Polícia Militar, Jean estava em um veículo e reagiu a abordagem dos agentes. Ele estava armado e, em determinado momento, saltou do carro em movimento quando foi baleado.

O homem chegou a ser socorrido pelos militares, mas morreu. A Perícia e a Polícia Civil foram acionadas.

Conforme apurado, Jean Gabriel esteve envolvido em um caso de latrocínio, em abril de 2020, quando tinha apenas 17 anos. O caso ocorreu em Campo Grande e a vítima foi o taxista Luciano Barbosa Franco, de 44 anos. O criminoso, menor de idade, foi apreendido na Unidade Educacional de Internação (Unei).

Latrocínio em 2020

Na noite do dia 25 de abril de 2020, Jean Gabriel Rapini de Souza e duas mulheres estiveram envolvidos em um latrocínio contra o taxista Luciano Barbosa Franco.

Na ocasião, o taxista aceitou uma corrida do Shopping Campo Grande ao Jardim Carioca. Na manhã do outro dia, o carro de Luciano, um Volkswagen Virtus, foi encontrado sem as rodas, no bairro Santa Emília.

O corpo do taxista foi localizado em um matagal, com um tiro na cabeça, no prolongamento da Avenida Duque de Caxias, na região do Indubrasil.

A irmã do taxista foi quem procurou a polícia durante a madrugada, para denunciar o desaparecimento. Ela relatou que o irmão recebeu o chamado da corrida por volta das 23 horas do sábado, e, mesmo considerando o pedido estranho, decidiu fazer a corrida.

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