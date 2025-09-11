Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Homem morre e outro fica ferido após carro com cigarro contrabandeado bater em coqueiro na MS-276

Acidente aconteceu nas proximidades do Travessão da Figueira, entre os distritos de Indápolis e Lagoa Bonita

Alison Silva

Alison Silva

11/09/2025 - 10h02
Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (11), na Rodovia Padre André Capelli (MS-276), entre Dourados e Deodápolis, no interior do Estado. As vítimas ainda não foram oficialmente identificadas pelas autoridades.

Segundo apurado pelo Dourados Informa, os dois ocupavam um Volkswagen Gol branco, ano 1996, com placas de Nova Andradina. O veículo, carregado com grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, seguia de Dourados para Deodápolis quando o condutor perdeu o controle da direção.

O acidente aconteceu nas proximidades do Travessão da Figueira, entre os distritos de Indápolis e Lagoa Bonita, a cerca de 35 km do centro de Dourados. Após sair da pista, o carro colidiu violentamente contra um coqueiro às margens da rodovia. O impacto destruiu completamente o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no resgate. O homem ferido foi encaminhado para um hospital em Dourados. Equipes da polícia também estiveram na cena do acidente, que será investigado.

FESTA CANCELADA

Com prisão de prefeito, Terenos cancela tradicional Festa do Ovo

A previsão era que o vice-prefeito de Terenos, Arlindo Landolfi (Republicanos), assumisse o cargo interinamente nesta quinta-feira (11)

11/09/2025 11h00

Nota da Prefeitura Municipal de Terenos sobre o cancelamento da Festa do Ovo

Nota da Prefeitura Municipal de Terenos sobre o cancelamento da Festa do Ovo FOTO: Instagram Prefeitura de Terenos

Depois da operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - (Gaeco), que prendeu diversos envolvidos em um esquema de desvio de verba pública por meio de licitações fraudulentas em Terenos, incluindo o prefeito da cidade, Henrique Budke (PSDB), a Prefeitura da cidade anunciou o cancelamento da tradicional Festa do Ovo, que estava marcada para acontecer nos dias 19 e 20 de setembro.

A Festa do Ovo de Terenos nasceu em 2008 para celebrar o centenário da imigração japonesa no Brasil e homenagear a colônia japonesa local, que é responsável pela alta produção de ovos no município, tornando a festa um evento cultural e econômico importante para a cidade.

A celebração foi criada para comemorar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil e os 49 anos da chegada dos japoneses à Colônia Jamic (Comunidade Várzea Alegre), em Terenos.

Quem idealizou a festividade foi a Prefeitura Municipal, pensando na dedicação que o povo terenense têm com a produção de ovos, o que levou o município ao posto de maior produtor de ovos de Mato Grosso do Sul.

O comunicado de cancelamento foi emitido pelas redes sociais do Poder Executivo Municipal. Leia:

"A Prefeitura Municipal de Terenos informa que a realização da tradicional Festa do Ovo, prevista para setembro de 2025, será adiada.

A decisão foi tomada diante dos fatos amplamente divulgados pela imprensa nos últimos dias, que exigem da administração municipal prudência e responsabilidade.

Ressaltamos que a Festa do Ovo é um evento de grande importância cultural, econômica e turística para o município e será realizada em nova data a ser oportunamente divulgada.

A Prefeitura reforça seu compromisso em manter a transparência e assegurar que, no momento adequado, a população e os parceiros sejam informados sobre a nova programação."

Mesmo com o cancelamento, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul - (DOE-MS), desta quinta-feira (11), a oficialização da contratação do Grupo “Canto da Terra”, para a realização de um show que aconteceria na tradicional Festa do Ovo, no dia 20 de setembro  na Praça Municipal de Eventos. Conforme a publicação, o valor da contratação é de R$ 35 mil. Veja:

Nota da Prefeitura Municipal de Terenos sobre o cancelamento da Festa do Ovo
Publicação do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (11) - FOTO: Reprodução

VICE-PREFEITO ASSUME O CARGO

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o vice-prefeito de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande, Arlindo Landolfi (Republicanos), assumiria o cargo interinamente nesta quinta-feira (11).

Entretanto, até o momento, não há informações se a posse já aconteceu. A reportagem do Correio do Estado aguarda resposta do vice-prefeito para a atualização da matéria.

ESQUEMA CRIMINOSO

A operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que prendeu o prefeito de Terenos, na manhã desta terça-feira (9), mirou um esquema criminoso que fraudava licitações públicas. De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, apenas no ano passado, os contratos fraudulentos ultrapassaram R$ 15 milhões.

Intitulada como “Operação Spotless” - (referência à necessidade de os processos de contratação por parte da Administração Pública serem realizados sem machas ou máculas), a ação cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 59 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande e Terenos, expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública instalada no município de Terenos, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema criminoso.

Conforme o MPMS, a organização criminosa se valia de servidores públicos corrompidos para fraudar o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando os respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema delituoso, mediante a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima, em contratos que, somente no último ano, ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos que, atestavam falsamente o recebimento de produtos e de serviços, e ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

A operação ocorreu na manhã de terça-feira (9), e foi coordenada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, com apoio dos seus órgãos, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO)  e Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC). A ação também contou com apoio operacional do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

CONTINUAÇÃO

A Operação Spotless é uma continuidade da Operação Velatus, iniciada em 2024, que desvendou um esquema de fraudes em licitações de obras públicas. As investigações apontam que o grupo criminoso era dividido em dois núcleos: o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais; e o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.

Conversas interceptadas em 2024 já mostravam combinação prévia entre empresários sobre quem venceria os certames, com indícios de que os resultados das licitações eram definidos antes mesmo da abertura oficial dos processos. 

Whitney | Serra Nevada

PF 'sequestra' mais R$ 50 milhões de barões do tráfico

Na lista de buscas e apreensões aparecem pelo menos vinte veículos de alto padrão, além de 20 imóveis urbanos e rurais e outras duas fazendas que estão avaliadas em R$15 milhões

11/09/2025 09h50

Movimentação de carros de luxo na Rua Serra Nevada, no bairro Chácara Cachoeira foi o

Movimentação de carros de luxo na Rua Serra Nevada, no bairro Chácara Cachoeira foi o "gatilho" para o início da apuração, em julho de 2014. Reprodução/PF

Durante a manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em quatro municípios sul-mato-grossenses, com o sequestro de mais de R$ 50 milhões de um grupo comandado por "barões" do tráfico de drogas.

Como bem esclarece a PF em nota, a operação de hoje foi batizada de "Whitney", em menção ao ponto mais alto da Cordilheira da "Serra Nevada", como uma alusão à outras ações (Operações Serra Nevada I e II)  que começaram a investigar o grupo há mais de uma década. 

Nesta quinta (11) foram mobilizados mais de 40 policiais federais para o cumprimento das ordens judiciais, nos seguintes municípios: 

  • Campo Grande, 
  • Bonito, 
  • Bodoquena e 
  • Antônio João/MS.

Nesta ação de hoje, conforme a PF, o foco está principalmente sob o patrimônio acumulado pelos investigados, com a intenção de desarticular a organização criminosa especializada no tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de capitais. 

Com o sequestro de bens e valores de até R$50 milhões, na lista aparecem pelo menos vinte veículos de alto padrão, além de 20 imóveis urbanos e rurais e outras duas fazendas que estão avaliadas em R$15 milhões.

Algumas dessas fazendas e veículos estariam no nome de familiares dos investigados, empresas e terceiros, como uma forma de dissimular a origem ilícita dos valores.Os envolvidos investigados podem responder por uma série de crimes, como: 

  1. organização criminosa armada, 
  2. tráfico e associação ao tráfico transnacional de entorpecentes e 
  3. lavagem de capitais. 

Relembre

Em 17 de setembro de 2024 acontecia a Operação Serra Nevada II, onde houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal em Campo Grande. 

Essa por sua vez já era um desdobramento da operação Serra Nevada, deflagrada em 2016, sendo que na segunda fase no ano passado houve a prisão do principal investigado. Foragido do sistema penitenciário sul-mato-grossense há pouco mais de dois anos, ele estava vivendo em um apartamento de luxo em São Paulo (SP). 

Os principais investigados no esquema são os irmãos Odir Fernando e Odacir Santos Correa, que pelas acusações de envolvimento em rede tráfico internacional de drogas chegaram a somar pelo menos 65 anos de reclusão em 2019

Os mandados de 2016 renderam 17 prisões e, até 2019, pelo menos 778 quilos de cocaína, US$2,2 milhões e R$38 mil foram encontrados durante as investigações.

Importante explicar que, a primeira operação de 2016 foi batizada dessa forma porque uma das casas alvo de buscas fica na Rua Serra Nevada, no bairro Chácara Cachoeira, na Capital. A movimentação de carros de luxo nesse residencial em bairro nobre em Campo Grande foi o “gatilho” para o início da apuração, em julho de 2014.

Informações detalhadas na investigação mostram a rota do tráfico internacional de drogas usada pela quadrilha, que envolvia a entrada de cocaína boliviana para o Brasil, que era arremessada por aeronaves em área rural do território sul-mato-grossense. 

Com uma logística bastante organizada, os criminosos coletavam esse entorpecentes e o transportavam por rodovias até chegar em São Paulo, local de concentração do núcleo criminoso dos compradores. 

Esse caso já levou outros nomes ao banco dos réus, como: 

  • Adriano Moreira da Silva (tido como principal comprador da droga em São Paulo),
  • André Luiz de Almeida Anselmo (sócio da revenda de veículo para lavagem de dinheiro), 
  • Felipe Martins Rolon e 
  • Wesley Silverio dos Santos.

'Barões ostentadores'

Segundo apontado nas diversas denúncias, inclusive na peça feita pelo Ministério Público Federal (MPF) à época, as ações de tráfico e lavagem de dinheiro resultaram em uma vida de riqueza e ostentação, que ia de imóveis de alto padrão até veículos importados. 

Nas operações ocorridas há cerca de cinco anos, por exemplo, a Justiça Federal já havia decretado o perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, entre eles uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$200 mil.

Há ainda bens que já foram a leilão, avaliados em R$10 milhões como acompanhou o Correio do Estado à época, cujo valor arrecadado também ficou à disposição da Justiça.

Enquanto parte dos lucros do tráfico era submetida a atos de lavagem de dinheiros, a maioria dos bens foram comprados em nomes de terceiros, como a clara intenção de ocultar a propriedade e a origem ilícita. 
 

