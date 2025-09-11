Homem morre e outro fica ferido após carro com cigarro contrabandeado bater em coqueiro na MS-276

FESTA CANCELADA

A previsão era que o vice-prefeito de Terenos, Arlindo Landolfi (Republicanos), assumisse o cargo interinamente nesta quinta-feira (11)

Nota da Prefeitura Municipal de Terenos sobre o cancelamento da Festa do Ovo FOTO: Instagram Prefeitura de Terenos

Depois da operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - (Gaeco), que prendeu diversos envolvidos em um esquema de desvio de verba pública por meio de licitações fraudulentas em Terenos, incluindo o prefeito da cidade, Henrique Budke (PSDB), a Prefeitura da cidade anunciou o cancelamento da tradicional Festa do Ovo, que estava marcada para acontecer nos dias 19 e 20 de setembro.

A Festa do Ovo de Terenos nasceu em 2008 para celebrar o centenário da imigração japonesa no Brasil e homenagear a colônia japonesa local, que é responsável pela alta produção de ovos no município, tornando a festa um evento cultural e econômico importante para a cidade.

A celebração foi criada para comemorar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil e os 49 anos da chegada dos japoneses à Colônia Jamic (Comunidade Várzea Alegre), em Terenos.

Quem idealizou a festividade foi a Prefeitura Municipal, pensando na dedicação que o povo terenense têm com a produção de ovos, o que levou o município ao posto de maior produtor de ovos de Mato Grosso do Sul.

O comunicado de cancelamento foi emitido pelas redes sociais do Poder Executivo Municipal. Leia:

"A Prefeitura Municipal de Terenos informa que a realização da tradicional Festa do Ovo, prevista para setembro de 2025, será adiada. A decisão foi tomada diante dos fatos amplamente divulgados pela imprensa nos últimos dias, que exigem da administração municipal prudência e responsabilidade. Ressaltamos que a Festa do Ovo é um evento de grande importância cultural, econômica e turística para o município e será realizada em nova data a ser oportunamente divulgada. A Prefeitura reforça seu compromisso em manter a transparência e assegurar que, no momento adequado, a população e os parceiros sejam informados sobre a nova programação."

Mesmo com o cancelamento, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul - (DOE-MS), desta quinta-feira (11), a oficialização da contratação do Grupo “Canto da Terra”, para a realização de um show que aconteceria na tradicional Festa do Ovo, no dia 20 de setembro na Praça Municipal de Eventos. Conforme a publicação, o valor da contratação é de R$ 35 mil. Veja:

Publicação do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (11) - FOTO: Reprodução

VICE-PREFEITO ASSUME O CARGO

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o vice-prefeito de Terenos, distante aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande, Arlindo Landolfi (Republicanos), assumiria o cargo interinamente nesta quinta-feira (11).

Entretanto, até o momento, não há informações se a posse já aconteceu. A reportagem do Correio do Estado aguarda resposta do vice-prefeito para a atualização da matéria.

ESQUEMA CRIMINOSO

A operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que prendeu o prefeito de Terenos, na manhã desta terça-feira (9), mirou um esquema criminoso que fraudava licitações públicas. De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, apenas no ano passado, os contratos fraudulentos ultrapassaram R$ 15 milhões.

Intitulada como “Operação Spotless” - (referência à necessidade de os processos de contratação por parte da Administração Pública serem realizados sem machas ou máculas), a ação cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 59 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande e Terenos, expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública instalada no município de Terenos, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema criminoso.

Conforme o MPMS, a organização criminosa se valia de servidores públicos corrompidos para fraudar o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando os respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema delituoso, mediante a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima, em contratos que, somente no último ano, ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos que, atestavam falsamente o recebimento de produtos e de serviços, e ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

A operação ocorreu na manhã de terça-feira (9), e foi coordenada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, com apoio dos seus órgãos, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC). A ação também contou com apoio operacional do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

CONTINUAÇÃO

A Operação Spotless é uma continuidade da Operação Velatus, iniciada em 2024, que desvendou um esquema de fraudes em licitações de obras públicas. As investigações apontam que o grupo criminoso era dividido em dois núcleos: o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais; e o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.

Conversas interceptadas em 2024 já mostravam combinação prévia entre empresários sobre quem venceria os certames, com indícios de que os resultados das licitações eram definidos antes mesmo da abertura oficial dos processos.

